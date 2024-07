24 ngôi sao phải theo dõi ở Paris 2024 (Phần 1)

1 - Simone Biles (Mỹ) | Thể dục nghệ thuật |

Huyền thoại thể dục dụng cụ nữ 27 tuổi đến từ ngoại ô Houston và là VĐV thể dục dụng cụ nữ có thành tích cao nhất từ ​​​​trước đến nay, với tổng cộng 37 huy chương tại Olympic và giải vô địch thế giới. Dự Paris 2024, Biles sẽ là VĐV lớn tuổi nhất có thể tham gia đội thể dục dụng cụ Olympic kể từ những năm 1950, nhưng cô vẫn tiếp tục có thể phá vỡ những giới hạn về tiềm năng của con người trong khi tập những môn thể dục dụng cụ khó nhất trong đời. Ba năm sau khi bị loại khỏi nhiều trận chung kết tại Thế vận hội Tokyo trong bối cảnh đầy biến động, Biles là ứng cử viên được yêu thích nhất để giành lại ngai vàng toàn năng. “Đây chắc chắn là chuyến hành trình chuộc lỗi của tôi” cô nói tại ở Mỹ. “Tôi cảm thấy như tất cả chúng ta đều có nhiều thứ hơn để cho đi.”

2 - Cindy Ngamba (Đoàn người tị nạn) | Quyền anh | Hạng 75kg nữ

Sinh ra ở Cameroon, Ngamba sống ở Anh từ năm 10 tuổi nhưng không thể thi đấu cho Vương quốc Anh vì cô không có hộ chiếu, bất chấp những nỗ lực của các quan chức boxing để giúp cô có được quốc tịch Anh. Ngamba không thể trở lại Cameroon vì cô là người đồng tính, điều này vẫn bị coi là tội hình sự ở nước này. Cô đã được học ở trường phổ thông và đại học ở Anh, nơi cô có bằng về tội phạm học. Cô đã giành được suất tham dự Olympic và tới Paris với hy vọng cao sẽ trở thành VĐV Đội Olympic Người tị nạn đầu tiên giành được huy chương.

3 - Vahiné Fierro (Pháp) | Lướt sóng |

Được biết đến trong thế giới lướt sóng với biệt danh “Nữ hoàng Teahupo’o”, Fierro xuất thân từ quần đảo Tahiti sẽ đại diện cho Pháp tham gia cuộc thi lướt sóng Olympic diễn ra trên hòn đảo quê hương cô. Sinh ra và lớn lên trên lãnh thổ Pháp, Fierro học lướt sóng khi mới hai tuổi và đăng quang ngôi vô địch thế giới trẻ vào năm 2018. Cô sẽ trở thành người phụ nữ Tahiti đầu tiên trong môn thể thao của mình đại diện cho Pháp tại Thế vận hội và sẽ làm như vậy trên đảo Thái Bình Dương, nơi cô đã lướt suốt cuộc đời mình. Với lợi thế sân nhà, cô trở thành ứng cử viên giành huy chương vàng.

4 - Keely Hodgkinson (Anh) | Điền kinh | 800m nữ

Cô gái 22 tuổi đến từ Atherton ở Greater Manchester chỉ là một thiếu niên khi cô giành huy chương bạc 800m ở Tokyo, phá vỡ kỷ lục nước Anh của Kelly Holme. Cô đang có phong độ tốt trong năm 2024 khi mở đầu mùa giải của mình với thành tích đáng kinh ngạc là 1 phút 55,78 giây để lập kỷ lục chạy 800m nhanh nhất trong năm, trong khi chiến thắng tại Giải vô địch châu Âu vào tháng 6 đã nâng tổng số huy chương và danh hiệu lớn của cô lên con số gấp đôi. Hodgkinson vẫn chưa nhận được sự chú ý xứng đáng - ngay cả khi tạp chí Vogue mô tả cô là "Nữ hoàng mới của thể thao" - nhưng Paris có thể thay đổi tất cả điều đó.

5 - Rachael Gunn/Raygun (Australia) |Breakdance |

Sự ra mắt của môn thể thao breakdance như một môn thể thao Olympic ở Paris mang đến một trong những cuộc đụng độ văn hóa hấp dẫn hơn trong Thế vận hội. Không có vận động viên nào thích ứng với những căng thẳng của môn chơi này tốt hơn Rachael “Raygun” Gunn. Người phụ nữ 36 tuổi này là giảng viên nghiên cứu văn hóa và có bằng tiến sĩ về giới tính. Cô ấy nói rằng đôi khi cảm thấy “khó chịu” khi là một “cô gái da trắng” ngoại ô trở thành gương mặt nổi bật của Australia, nhưng cố gắng sử dụng vị trí của mình để ủng hộ môn thể thao này dù sẽ không có trong chương trình Thế vận hội kỳ sau.

6- Summer McIntosh (Canada) | Bơi lội | 200m và 400m hỗn hợp nữ, 200 và 400 tự do, 200 bướm

Cô gái 17 tuổi đến từ Toronto đã tuyên bố mình là ngôi sao tiềm năng của bể bơi Paris. Hồi tháng 2, khi cô về đích trước Katie Ledecky gần 6 giây ở nội dung 800m tự do tại cuộc gặp ở Orlando, chấm dứt chuỗi 13 năm chiến thắng của siêu sao người Mỹ. Thành tích của VĐV người Canada (8 phút 12,57 giây) có thể đoạt HCV ở Tokyo 2020. Thế mạnh của cô là ở nội dung 200m và 400m hỗn hợp, McIntosh cũng sẽ tranh huy chương ở nội dung 200m bướm, 200m tự do và 400m tự do, có khả năng sẽ phải ngồi ngoài cuộc đấu 800m với Ledecky để tiết kiệm sức.

7 - Matt Richards (Anh) Bơi lội | Tiếp sức 50m, 100m, 200m tự do, 4x200m tự do nam và các nội dung tiếp sức khác

Trong khi sự chú ý của người Anh ở Paris ban đầu sẽ đổ dồn vào Adam Peaty, VĐV có thể giành huy chương vàng nội dung 100m bơi ếch, thì đừng ngạc nhiên nếu mọi chuyện nhanh chóng chuyển sang Richards. VĐV 21 tuổi này đã giành được huy chương vàng Olympic khi tham gia đội tiếp sức tự do 4x200m của Anh ở Tokyo. Và kể từ khi giành được hai huy chương vàng và một huy chương đồng tại giải vô địch thế giới năm 2023, Richards hiện đặt mục tiêu giành được 5 huy chương tại Paris – nhiều hơn bất kỳ người Anh nào trong lịch sử.

8 - Noah Lyles (Mỹ) | Điền kinh | 100m, 200m, 4x100m, tiếp sức 4x400m nam

Từ chuyện bước đi trên sàn diễn tại tuần lễ thời trang Paris cho đến màn khẩu chiến với các cầu thủ NBA trên mạng xã hội, VĐV vận động viên chạy nước rút 27 tuổi nhiều khả năng sẽ kế nhiệm Usain Bolt nhằm đưa đường chạy tốc độ điền kinh trở lại với mối quan tâm của công chúng. Lyles đã vượt qua các nội dung 100m, 200m và 4x100m tiếp sức tại giải vô địch thế giới năm ngoái và có thể trở thành ngôi sao của Thế vận hội bằng cách giành được cú ăn ba tương tự tại Stade de France. Anh ấy thậm chí có thể có thêm huy chương thứ tư ở nội dung 4x400m, đưa anh ấy ngang hàng với Carl Lewis và Jesse Owens.

9 - Rebeca Andrade (Brazil) | Thể dục nghệ thuật |

Sự nghiệp Andrade chỉ phát triển kể từ khi giành huy chương bạc toàn năng ở Tokyo để trở thành nữ VĐV thể dục dụng cụ Brazil đầu tiên trong lịch sử Olympic lên bục vinh quang, sau đó giành huy chương vàng ở nội dung cá nhân. Tại giải vô địch thế giới năm ngoái ở Antwerp, cô gái đến từ São Paulo đã từ chối danh hiệu thế giới thứ 22 của Simone Biles khi đánh bại siêu sao người Mỹ. Andrade sẽ cạnh tranh với huyền thoại người Mỹ ở nội dung toàn năng.

10 - Arisa Trew (Australia) | Ván trượt |

Vào tháng 7 năm ngoái, vận động viên trượt ván người Australia đã đạt được thành tích 720 điểm đầu tiên trong một cuộc thi dành cho nữ tại sự kiện Tony Hawk Vert Alert. Vào tháng 5 vừa qua, cô đã tiến xa hơn khi có thành tích 900 điểm trong quá trình luyện tập khi cô ấy chuẩn bị đến Paris

11 - Léon Marchand (Pháp) - | Bơi lội | 200m bướm, 200m ếch, 200m và 400m hỗn hợp

Đối với Paris 2024, mọi ánh mắt của người Pháp đều đổ dồn vào vận động viên bơi lội Marchand. Được hướng dẫn bởi huấn luyện viên cũ Bob Bowman của Michael Phelps, Marchand đã giành được ba huy chương vàng tại giải vô địch thế giới năm ngoái và anh có thể giành được thành tích tốt hơn ở Paris nếu nhắm đến bốn nội dung cá nhân. Anh đã phá kỷ lục thế giới được lập cuối cùng của Phelps ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân vào năm ngoái và được cho là sẽ truyền nhân người Mỹ để vươn đến sự vĩ đại.

12 - Chloé Dygert (Mỹ) 27 | xe đạp |

Sự nghiệp của Dygert gần như kết thúc ở đáy một khe núi ở Italy sau một vụ tai nạn kinh hoàng đòi hỏi ba cuộc phẫu thuật vào năm 2022. Nhưng kể từ đó, tay đua 27 tuổi đến từ bang Indiana đã khẳng định mình là tay đua người Mỹ tài năng nhất trong thế hệ của mình bằng cách giành lại danh hiệu thế giới ở nội dung cá nhân đuổi bắt trên đường và tính giờ cá nhân trên đường tại giải thế giới năm ngoái ở Glasgow - Scotland. Bây giờ cô hy vọng sẽ lặp lại cú đúp ở Paris, chia thời gian của mình giữa đường trường và sân lòng chảo.

LONG KHANG