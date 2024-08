VTV Bình Điền Long An bất ngờ dừng bước ở giải Các câu lạc bộ trẻ quốc gia 2024

Bất ngờ lớn nhất tại giải bóng chuyền trẻ các câu lạc bộ quốc gia 2024 là đội đương kim vô địch nữ VTV Bình Điền Long An đã bị loại.

HLV Ngọc Hoa và đội nữ trẻ VTV Bình Điền Long An đã bị loại ở giải tại Bình Phước. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội nữ Long An được đánh giá cao và là ứng viên vô địch ở giải năm nay đang tranh tài tại Bình Phước. Tuy nhiên, HLV trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa và các tay đập của mình đã bị loại đầy bất ngờ khi để thua ở tứ kết. Trong trận tứ kết diễn ra tối ngày 19-8, nữ VTV Bình Điền Long An thua nữ Ngân hàng Công thương 2-3 (25/20, 15/25, 22/25, 26/24, 11/15) nên đã bị loại. Năm ngoái, bóng chuyền nữ trẻ Long An đã là điểm sáng trong nước khi giành cú đúp vô địch giải trẻ quốc gia 2023, vô địch giải trẻ các câu lạc bộ quốc gia 2023.

Đáng chú ý, đội hình các cầu thủ trẻ của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa dự giải trẻ các câu lạc bộ quốc gia 2024 ở Bình Phước lúc này đều là nòng cốt từng giành ngôi vô địch giải trẻ quốc gia 2024 tại Quảng Trị trong tháng 6 mới đây.

Năm nay, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã được giao trọng trách đảm nhiệm vai trò HLV trưởng đội nữ trẻ của bóng chuyền VTV Bình Điền Long An. Đáng tiếc, cựu phụ công nổi danh một thời của bóng chuyền nữ Việt Nam chưa thể có lần thứ 2 vô địch trong năm 2024 với các cầu thủ trẻ của bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An.

Bất ngờ tiếp theo ở giải trẻ các câu lạc bộ quốc gia 2024 là việc đương kim á quân nam trẻ quốc gia – đội Sanest Khánh Hòa cũng bị loại. Tại tứ kết, thầy trò HLV Triệu Tử Thiện (S.Khánh Hòa) đã thua 0-3 (23/25, 24/26, 16/25) trước đội trẻ Ninh Bình. Trong tháng 6 tại giải vô địch trẻ quốc gia 2024, các cầu thủ S.Khánh Hòa từng giành HCB với vị trí á quân.

Ngày 20-8, các lượt trận tứ kết còn lại của nội dung nam, nữ tại giải trẻ các câu lạc bộ quốc gia 2024 sẽ diễn ra để tìm các suất còn lại dự vòng bán kết. Giải năm nay sẽ bế mạc ngày 24-8 tại Bình Phước.

MINH CHIẾN