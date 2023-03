Vòng loại Euro 2024, Bảng E, G: Ba Lan thắng nhọc khi Lewandowski tiếp tục câm lặng

Tuyển Ba Lan, đội đã chịu thất bại 1-3 trên sân CH Séc trong trận mở màn vào thứ sáu, đã ấn định chiến thắng ở phút 41 nhờ công của Swiderski, người đã tung một cú sút bồi đưa bóng vào lưới. Tiền đạo Robert Lewandowski tiếp tục có một trận đấu mờ nhạt, ngôi sao của Barcelona bị hàng thủ Albania kèm cặp rất tốt và ngay cả khi có cơ hội tốt ở phút 63, anh dứt điểm từ cự ly gần nhưng lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Tiền đạo 34 tuổi cũng có một cơ hội khác ở phút 84 nhưng cú sút của anh lại đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Suýt nữa thì Ba Lan đã phải thất vọng khi cầu thủ chạy cánh của Albania, Myrto Uzuni có cơ hội lớn để gỡ hòa ở phút 88, may là cú sút đi chệch cột dọc bên trái. Người hùng Swiderski nói với đài truyền hình Ba Lan, TVP Sport: “Trong tâm trí của chúng tôi chỉ có nhiệm vụ vượt qua vòng loại, vì vậy chiến thắng hôm nay cần phải đạt được. Thật may mắn là chúng tôi đã làm được điều đó, đội đã tiến được một bước. Trong phần lớn trận đấu chúng tôi đã chơi một thứ bóng đá đẹp mắt. Thật đáng tiếc là về cuối trận, mọi chuyện trở nên căng thẳng, nhưng may mắn thay, chúng tôi đã giành chiến thắng”.

Nhưng thi đấu dưới sức không chỉ có Ba Lan. CH Séc sau khi thể hiện sức mạnh đánh bại Ba Lan 3-1 trên sân nhà, lại bất ngờ để chủ nhà rất yếu là Moldova thủ hòa 0-0. Đội khách dù kiểm soát bóng nhiều nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức tốt của Moldova. Dù hòa nhưng CH Séc vẫn dẫn đầu bảng E với 4 điểm. Ba Lan có 3 điểm xếp nhì bảng, trong khi Moldova đứng thứ 3 sau 2 kết quả hòa.

Tại bảng G, Serbia tiếp tục khởi đầu mạnh mẽ với chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Montenegro - đội đã cùng họ thắng ở lượt trận đầu tiên. Tiền đạo Dusan Vlahovic cho thấy đã rũ bỏ hoàn toàn nỗi thất vọng ở World Cup 2022 - nơi anh chơi kém khiến Serbia về nước sớm mà không có được chiến thắng nào, xếp cuối bảng có Brazil và Thụy Sĩ. Tiền đạo của Juventus dù chỉ vào sân từ đầu hiệp 2 nhưng đã ghi cả 2 bàn vào lưới Montenegro - sau khi cũng góp một bàn trong chiến thắng Litva 2-0 ở lượt trận trước đó. Với 2 trận toàn thắng, Serbia độc chiếm ngôi đầu.

Ở cặp đấu còn lại, Hungary có trận đầu tiên đầy ấn tượng khi giành chiến thắng 3-0 trước đội khách Bulgaria. Balint Vecsei mở tỷ số ngay từ phút thứ 7, đội trưởng Dominik Szoboszlai gia tăng cách biệt ở phút 26 trước khi Martin Adam kết liễu trận đấu ở phút 39. Chiến thắng giúp Hungary có vị trì nhì bảng, cùng 3 điểm nhưng hơn Montenegro về hiệu số. Trong khi đó, với trận thua thứ 2 liên tiếp, Bulgaria có vẻ sẽ kéo dài thời gian chờ đợi để được chơi tại vòng chung kết một giải đấu lớn sau hơn 20 năm.