VĐV Quân đội xuất sắc đứng đầu giải vô địch quốc gia 2024 dành cho hồ ngắn (25m)

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn xếp đầu tại giải. Ảnh: VASA

Ngày 28-3 là ngày tranh tài cuối của giải bơi vô địch quốc gia 2024 dành cho hồ ngắn (25m) được tổ chức ở TT-Huế.

Trong ngày cuối, những nội dung thi đấu còn lại của nam, nữ vẫn có tính hấp dẫn đáng kể. Tại những cuộc tranh tài cuối cùng, đội bơi Quân đội giành được tấm HCV nội dung 200m tự do nữ (VĐV Nguyễn Thúy Hiền – 2’04”06) và HCV tiếp sức 4x200m tự do hỗn hợp nam-nữ (Hưng Nguyên, Quang Thuấn, Tú Uyên, Thúy Hiền – 7’47”53). Thông số chuyên môn của đội bơi Quân đội tại nội dung tiếp sức 4x200m tự do hỗn hợp nam-nữ đã được công nhận là kỷ lục quốc gia mới. Kỷ lục cũ trước đó cũng của đội bơi Quân đội lập năm 2021 là 7’48”63.

Cùng trong ngày, người hâm mộ còn chứng kiến 2 kỷ lục quốc gia khác được lập. Tuyển thủ quốc gia Phạm Thanh Bảo (Bến Tre) tiếp tục khẳng định ưu thế ở đường đua xanh trong nội dung ếch nam và vô địch 200m ếch khi đạt kết quả 2’06”63. Kết quả trên là kỷ lục quốc gia mới khi Bảo vượt qua kỷ lục cũ của mình từng lập năm 2021 trong cự ly là 2’09”40. Trong khi đó, VĐV Võ Thị Mỹ Tiên (Long An) giành ngôi vô địch 200m ếch nữ với kết quả 2’28”66 và thông số trên đã xô đổ kỷ lục quốc gia cũ lập từ năm 2010 của VĐV Phạm Thị Huệ là 2’29”92.

Tại ngày cuối, đội bơi TPHCM không giành thêm được tấm HCV nào do đó đã bị mất vị trí dẫn đầu chung cuộc về tay đội bơi Quân đội. Đáng chú ý tại ngày cuối, bơi Hà Nội có niềm vui chiến thắng đầu tiên ở giải và cũng duy nhất khi Đỗ Ngọc Vinh giành HCV tại nội dung 200m bướm nam (1’58”68). Ngọc Vinh đã thi đấu xuất sắc để vượt qua Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn (cùng Quân đội) giành chiến thắng quý giá trên cho bản thân và bơi Hà Nội.

Chung cuộc tại giải, bơi Quân đội xếp nhất với 12 HCV, 19 HCB, 11 HCĐ. Bơi TPHCM ở vị trí thứ nhì với 12 HCV, 11 HCB, 7 HCĐ còn đội Đà Nẵng ở vị trí thứ 3 với 7 HCV, 2 HCB, 6 HCĐ. Các đội Long An, Bến Tre, Quảng Bình, Hà Nội...ở vị trí tiếp theo.

MINH CHIẾN