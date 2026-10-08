Trần Tú Linh, Hoàng Thị Kiều Trinh đánh dấu sự trở lại vòng 2 giải quốc gia 2026

Hai cựu tuyển thủ quốc gia Trần Tú Linh và Hoàng Thị Kiều Trinh là những gương mặt nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ tại vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB 2026.

Chủ công Trần Tú Linh (7) sẽ trở lại thi đấu cho đội Hóa chất Đức Giang. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện đội nữ Hóa chất Đức Giang đăng ký Trần Tú Linh trong danh sách 14 VĐV chính thức dự vòng 2 giải năm nay tại Vĩnh Long từ ngày 14-10 đến 25-10. HLV trưởng Nguyễn Hữu Hà cho biết chủ công Trần Tú Linh đã bình phục và có sức khỏe tốt để thi đấu.

Trần Tú Linh đã nghỉ thi đấu hơn 1 năm sau khi gặp chấn thương tại vòng 1 giải đấu năm 2025. Cô buộc phải phẫu thuật và chữa trị dứt điểm chấn thương.

Hơn 1 năm làm khán giả khiến Trần Tú Linh không khỏi bồi hồi khi sắp trở lại thi đấu tại vòng 2 năm nay: “Tôi đã có cơ hội tham dự vòng 1 giải năm nay nhưng lúc đó sức khỏe chưa ổn định đúng thời điểm khai cuộc nên không thi đấu. Bây giờ, tôi có thể lực tốt rất chờ cơ hội ra sân. Tôi được đơn vị chủ quản tạo điều kiện tốt nhất chữa trị khi chấn thương và vật lý trị liệu để trở lại”.

Trong khi đó, đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh sẽ chính thức góp mặt vòng 2. HLV trưởng Phạm Văn Long (Binh chủng Thông tin) quyết định đăng ký cô trong thành phần 14 cầu thủ dự giải. Đây mới là lần thi đấu đầu tiên năm 2026 của Kiều Trinh do cô không chơi bóng từ tháng 3 vì chấn thương.

Kiều Trinh (11) là tay đập quan trọng của đội Binh chủng Thông tin. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Chúng tôi tin tưởng Kiều Trinh là sự bổ sung quan trọng cho đội bóng. Đặc biệt, vị trí đối chuyền có Kiều Trinh đảm trách sẽ giúp đội bóng mạnh mẽ hơn”, đại diện Ban huấn luyện đội Binh chủng Thông tin chia sẻ.

Khi Trần Tú Linh và Hoàng Thị Kiều Trinh vắng mặt, đội bóng chủ quản đã gặp không ít khó khăn về chuyên môn. Năm 2025, đội Hóa chất Đức Giang chỉ có hạng 5 chung cuộc do chủ công của mình không thể ra sân ở vòng 2.

Lúc này, Trần Tú Linh sẽ ra sân nên đội Hóa chất Đức Giang được đánh giá đủ cơ hội lọt vào bán kết mùa giải năm nay.

Trong khi đó, đội nữ Binh chủng Thông tin có mục tiêu tranh ngôi vô địch nên Hoàng Thị Kiều Trinh là nhân sự quan trọng. Vắng tay đập này tại vòng 1, đội bóng áo lính chỉ có 3 thắng, 4 thua, tạm xếp hạng 4. Tuy nhiên, họ còn cơ hội cải thiện thành tích tại vòng 2.

Việc 2 cựu tuyển thủ Trần Tú Linh và Hoàng Thị Kiều Trinh đảm bảo 100% thể lực thi đấu sẽ mang tin vui cho Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Thời điểm họ không ra sân, Ban huấn luyện vất vả tìm người thay thế nhưng chưa thành công. Điều này khiến các kết quả ở nhiều giải quốc tế chưa đạt hiệu quả.

Phong độ của từng VĐV tại vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026 là tiền đề để Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam xây dựng lực lượng chuẩn bị nhiệm vụ năm 2027, với trọng tâm là SEA Games 34.

Tại vòng 2, cựu tuyển thủ quốc gia chủ công Phạm Thị Nguyệt Anh chính thức kết thúc sự nghiệp thi đấu. Cô được đội Binh chủng Thông tin bổ sung vào Ban huấn luyện đảm trách vai trò thu nhập, phân tích dữ liệu thi đấu. Tại vòng 1, Nguyệt Anh có tên trong danh sách 14 VĐV.

MINH CHIẾN