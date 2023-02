Thuê chủ công bóng chuyền Campuchia, nam Long An sẽ tìm lại hình bóng xưa?

Đội bóng chuyền nam Long An chính thức thuê tay đập chủ công người Campuchia Voeurn Veasna tham dự vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay...

Chia sẻ ngày 10-2, HLV trưởng đội bóng chuyền nam Long An – ông Nguyễn Quốc Vũ cho biết “chúng tôi đã có những cầu thủ trong đội hình chuẩn bị cho vòng 1 giải vô địch quốc gia năm nay. Voeurn Veasna có trong đội hình của đội dự giải. Đây là mũi đánh đã thi đấu với đội ở năm ngoái và phù hợp với khả năng kinh tế của đội khi thuê mượn cũng như phù hợp về chuyên môn. Rất hy vọng các em VĐV chơi tốt tại giải”. Năm nay là năm thứ 2, Voeurn Veasna sang Việt Nam thi đấu cho đội Long An.

Lúc này, đội hình của nam Long An vẫn đang chỉ gồm những con người quen thuộc, trưởng thành từ đào tạo của bóng chuyền địa phương như Nguyễn Mai Hùng Tín, Nguyễn Chí Khanh, Dương Trung Lương, Mai Hữu Bằng, Lê Hoài Hận, Nguyễn Hữu Tài, Phạm Hữu Trường, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Quán Ngọc, Lý Minh Tân, Trần Thanh Truyền và Bùi Văn Mạnh. Với sự bổ sung thêm Voeurn Veasna, tất cả đều tự tin để hướng tới vòng 1 của giải vô địch quốc gia bằng một kết quả khả quan nhất. Ông Vũ cho biết thêm, để hoàn thiện hơn đội hình, bóng chuyền nam Long An đã mượn tăng cường 2 cầu thủ Trần Hoàng Khang và Lê Ngọc Trí từ đội hạng A Vĩnh Long qua đó chờ đợi họ kết hợp tốt với đồng đội để có những đường bóng tấn công hoàn hảo.

Năm ngoái, đội nam Long An đã phải dự “chung kết ngược” để tìm cơ hội trụ hạng. Khi đó, sự tập trung của cầu thủ quốc nội cùng mũi đánh Voeurn Veasna tỏa sáng đúng lúc nên thầy trò HLV Nguyễn Quốc Vũ có kết quả an toàn, tiếp tục dự giải vô địch quốc gia 2023. Đánh giá về chủ công ngoại binh người Campuchia, ông Vũ từng cho biết có thể tay đập này không mạnh như những ngoại binh tới từ châu Âu hay Thái Lan ở những đội khác nhưng bù lại khả năng bật đà tấn công tốt cùng sự phối hợp hiệu quả với đồng đội để đập bóng ghi điểm là điều mà nam Long An thấy phù hợp của mũi đánh này.

Đã một thời, đội nam Long An luôn ở nhóm top 3 ở giải vô địch quốc gia. Tuy nhiên, khi nguồn tài trợ không nhiều cũng như đội bóng bị mất nhiều tài năng, ra đi tới các đội khác, bóng chuyền nam Long An đã bị mất vị thế và chỉ còn ở nhóm thường tranh chấp cơ hội trụ hạng chứ không phải hướng tới ngôi vô địch.

Tại vòng 1 giải vô địch quốc gia 2023, Long An nằm cùng bảng với đội nam Ninh Bình, VLXD Bình Dương, Biên Phòng và Thể Công. “Chúng tôi rơi vào bảng quá khó khi cả 4 đối thủ đều là đội mạnh và có các tay đập của đội tuyển quốc gia. Cầu thủ Long An sẽ nỗ lực trong từng trận từ đó tìm cơ hội đảm bảo vị trí trong vòng 2 tiếp theo”, HLV Nguyễn Quốc Vũ bày tỏ. Đội bóng đang tập luyện ở địa phương. Dự kiến phải tới tháng 3, đội nam Long An mới di chuyển ra miền Bắc để làm quen sân bãi và khí hậu trước khi thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia 2023.