Thomas Tuchel nêu ra ba vấn đề khiến Man United bị loại khỏi Champions League

Thomas Tuchel tin rằng Manchester United thiếu 'cá tính, chất lượng và chiều sâu đội hình' khiến bị loại khỏi Champions League sau khi thua Bayern Munich 0-1 ngay tại Old Trafford

Harry Kane sút bóng trước Bruno Fernandez

Quỷ đỏ cần phải thắng và hy vọng trận đấu giữa Copenhagen với Galatasaray kết thúc với tỷ số hòa để giành quyền vào vòng 16 đội. Tuy nhiên, Man United thậm chí không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình và hoàn toàn bị loại khỏi cúp châu Âu với vị trí cuối bảng A.

Bàn thắng trong hiệp 2 của Kingsley Coman đã chứng minh sự khác biệt trong một đêm phẳng lặng ở Manchester khi đoàn quân của Erik ten Hag phải chịu thất bại thứ 12 trên mọi đấu trường mùa này. Sau khi loại đối thủ khỏi giải, HLV Tuchel của Bayern đã đưa ra đánh giá của mình về Man United và Ten Hag trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Khi được hỏi liệu ông có cảm thông với Ten Hag hay không, Tuchel nói: "Hầu như tôi luôn cảm thông với HLV khác. Nhưng trong thi đấu, chúng tôi cố gắng làm mọi cách để giành chiến thắng trận đấu của mình, đây là lý do tại sao chúng tôi cứ phải chơi như vậy và bất kể kết quả có ý nghĩa gì, đây là quy tắc của các môn thể thao cấp cao, chúng tôi phải chơi ở cấp độ cao nhất để giành chiến thắng trong mọi trận đấu mà mình góp mặt.

"Tất nhiên là tôi thông cảm. Tôi nghĩ bây giờ anh ấy có rất nhiều cầu thủ chủ chốt bị chấn thương trong trận đấu quyết định, bạn có thể thấy họ thiếu cá tính cũng như chất lượng và thiếu cả chiều sâu đội hình để thay đổi trận đấu từ băng ghế dự bị. Tôi nghĩ rằng bạn có thể thấy điều đó.

“Đúng, đó không phải là khoảng thời gian dễ dàng nhưng tôi khá chắc rằng anh ấy biết phải làm gì tiếp theo, anh ấy biết cách gây ảnh hưởng đến đội của mình, anh ấy không cần lời khuyên của tôi, cũng không cần những cái vỗ tay của tôi.

"Anh ấy đủ kinh nghiệm để vượt qua thất bại này. Thứ Bảy tuần trước tôi đã không có khoảnh khắc đẹp đẽ như vậy, đôi khi bạn cảm thấy rất cô đơn với vai trò HLV. Tôi có thể nói với bạn rằng, nói chung, tôi cảm thông cho tất cả các đồng nghiệp vì tôi biết cần phải làm gì để giữ cho mọi thứ tiến triển”.

Thomas Tuchel và Erik ten Hag

Copenhagen kết thúc ở vị trí nhì bảng để giành quyền vào vòng knock-out. Sau thất bại 0-1 ở Parken, Galatasaray sẽ tham dự Europa League, khiến Man United sớm rời các cúp châu Âu khi chỉ thắng 1 trong 6 trận.

Ten Hag đưa ra lời giải thích tại sao đội của ông không thể tiến bộ dù có ngân sách lớn hơn nhiều so với Copenhagen. HLV người Hà Lan nói: “Tôi nhìn vào đội của mình và, vâng, chúng tôi đã có cơ hội trong các trận đấu và đã từng ở vị trí chiến thắng. Tôi nghĩ chúng tôi đã ghi được nhiều bàn thắng”.

"Nhưng sau đó, cũng phải thấy rằng đôi khi chúng tôi đã để thua do lỗi cá nhân, nhưng không phải do một cầu thủ mà là do nhiều cầu thủ hơn và không phải lúc nào cũng giống nhau. Vì vậy, chúng tôi đã cho đối thủ cơ hội quật khởi trở lại. Nhưng nếu bạn đánh giá điều đó, chúng tôi cũng đã có những pha thi đấu rất tốt trong những trận đấu như vậy, chỉ có điều là chúng tôi phải làm tốt hơn.

"Và sự thật là chúng tôi không có đủ điểm. Vì vậy, tất nhiên là đáng thất vọng. Chúng tôi thất vọng với tư cách là một tập thể và với tư cách là nhà cầm quân, tôi rất thất vọng. Đáng lẽ chúng tôi phải làm tốt hơn".

HOÀNG HÀ