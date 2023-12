Thắng Chelsea, Ten Hag đã có thông điệp quan trọng để giúp Man United thoát khỏi tình thế khó khăn hiện tại?

Dù bạn có tin hay không, chỉ Arsenal (19 điểm) là thu về nhiều điểm ở Premier League hơn Man United (18) kể từ đầu tháng 10. Có một vài lý do tại sao sự tiến bộ ấy lại “vô hình”. Đầu tiên, Man United đã đồng thời gặp khó khăn ở các giải đấu khác khi bị Newcastle United loại khỏi Cúp liên đoàn và xếp cuối bảng Champions League khi chỉ còn một vòng đấu nữa. Nhìn toàn diện, họ không ổn.

Nhưng điều quan trọng hơn cả, là dù có điểm số tốt, thì màn trình diễn của Man United còn tệ hơn kết quả của họ. Đội của Erik ten Hag chỉ thắng duy nhất một trận đấu có cách biệt hơn 1 bàn trong mùa giải này. Ngược lại, họ chật vật vượt qua những Burnley, Nottingham Forest, Sheffield United và Luton Town. Cuối cùng và tệ nhất, là liên tục thua trong các trận đấu lớn. Thậm chí, trong các thất bại đó, người ta nói vui là tinh thần thi đấu của Man United không phải kiểu “không bao giờ đầu hàng” mà là “Đằng nào cũng thua, thôi kết thúc cho nhanh đi”.

Thành tích của họ trong những trận đấu xa nhà đặc biệt đáng thất vọng. Dưới sự dẫn dắt của Erik ten Hag, United đã có 11 chuyến làm khách trước các đội đứng trong top 9 ở mùa trước, và trong số 33 điểm có thể có, họ chỉ giành được 1 điểm, hiệu số bàn thắng – bại là 34-9 nghiêng về đối thủ của họ.

Thế nên, dù nhìn theo cách nào thì Man United cũng đã rất khốn khổ trong mùa giải này. Họ chỉ xếp thứ 13 về số bàn thắng ghi được (18 bàn). Bản hợp đồng mùa hè Rasmus Hojlund vẫn đang chờ bàn thắng đầu tiên ở Premier League. Marcus Rashford đã sa sút phong độ và thậm chí không thể bù đắp được phong độ tệ hại của mình bằng tinh thần làm việc cao độ.

Bên cạnh những kết quả đáng thất vọng, vấn đề chính đối với Ten Hag là không thể hiểu được đội của anh ấy đang cố gắng làm gì. Man United không có bản sắc rõ ràng trên sân. Thiếu các mô hình chơi nhất quán. Khi xem họ thi đấu, không thể hình dung được họ đã làm gì trên sân tập những ngày trước đó. Điều này khác xa so với những Ange Postecoglou và Unai Emery đã làm với Tottenham hay Aston Villa.

Vì thế mà chiến thắng trước Chelsea được nhìn nhận một cách tích cực nhất. Đó là trận đấu đáng xem xuất sắc nhất của Man United tại mùa giải này. Nó bao gồm ý tưởng chơi bóng, tinh thần mạnh mẽ và cách bố trí đội hình ra sân. HLV Erik ten Hag đã giành lại quyền kiểm soát Man United bằng cách chứng minh rằng không có cầu thủ nào lớn hơn đội bóng khi loại bỏ Marcus Rashford sau khi rút tiền đạo này ra sân từ phút 60 ở trận thua Newcastle.

Sau nhiều ngày với những tin tức tiêu cực liên quan đến phong cách quản lý của Ten Hag, nhà cầm quân người Hà Lan quyết định cứng rắn hơn mức cần thiết. Ông “cấm cửa” 4 đơn vị truyền thông, cho Rashford nghỉ và thắng Chelsea theo cách thuyết phục nhất có thể.

Vấn đề đã được đưa ra: Rashford là một cầu thủ lớn ở Man United, nhưng họ có thể giành chiến thắng mà không cần anh ta. Nếu muốn giành lại vị trí của mình, thì phải nhọc công kiếm được nó. Ten Hag nói trong cuộc họp báo sau trận đấu: “Khi chúng tôi gắn bó với nhau, có thái độ đúng đắn, chúng tôi có những màn trình diễn để thu về điểm. Bạn thấy cách chúng tôi giành được điểm – chúng tôi thống trị đối thủ bằng khả năng kiểm soát bóng và đó là cách chúng tôi muốn chơi. Khủng hoảng? Không phải dành cho chúng tôi. Chúng tôi giữ bình tĩnh, tin tưởng vào quá trình. Chúng tôi biết mình phải xây dựng những gì và không bị phân tâm bởi những lời chỉ trích xung quanh mình."

McTominay vừa "cứu" cho Ten Hag thoát khỏi áp lực

Mọi huấn luyện viên hàng đầu đều phải đối mặt với những quyết định mang tính then chốt và Ten Hag đã có nhiều quyết định kể từ khi nắm quyền tại Old Trafford vào mùa hè năm 2022. Ông đã loại bỏ C.Ronaldo, đã cho Harry Maguire, Jadon Sancho và Raphaël Varane nghỉ thi đấu dài hạn do mất phong độ hoặc vô kỷ luật. Bây giờ, đến lượt Rashford “lên thớt”.

Chưa hết, Man United xuất phát với bộ ba Antony, Hojlund và Alejandro Garnacho ở hàng công cũng là cách cho thấy họ còn có thể để Rashford ngồi dự bị dài dài. Theo cách riêng của mình, 3 cầu thủ nói trên đều thể hiện những phẩm chất mà Rashford đã không thể hiện được ở mùa giải này. Man United đã có 28 cú sút (9 đi trúng đích), áp đảo đội bóng của Mauricio Pochettino mọi thông số.

Ten Hag nói: “Cuối cùng, chúng tôi đã thắng, nhưng lẽ ra chúng tôi có thể khiến cuộc sống của mình trở nên dễ dàng hơn. Chúng tôi có thể ghi ba bàn trong 30 phút đầu tiên. Nhưng tôi rất hài lòng với số cơ hội mà chúng tôi tạo ra”.

United tiếp đón Bournemouth tại Old Trafford trong trận đấu tiếp theo vào thứ Bảy.

HỒ VIỆT