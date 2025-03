Thắm tình hữu nghị

Các VĐV chụp hình giao lưu sau giải đấu

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Pickleball tại TPHCM cũng như toàn quốc, Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8 đã đưa vào hoạt động cụm sân Pickleball từ tháng 6 năm 2024. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, nơi đây đã trở thành điểm đến lý tưởng của những người đam mê bộ môn này, thu hút đông đảo người dân trong và ngoài quận đến tập luyện, góp phần không nhỏ vào phong trào thể dục thể thao của quận.

Giải thu hút nhiều bạn trẻ đến tham gia

Nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Thể dục thể thao và 34 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1991 - 27/3/2025), giải đấu Pickleball Quận 8 Mở rộng 2025 đã được tổ chức. Giải đấu không chỉ là cơ hội để các vận động viên thi tài, mà còn là dịp để các thành viên trong cộng đồng thể thao quận 8 giao lưu, học hỏi và nâng cao kỹ năng. Giải thu hút sự tham gia của 135 vận động viên, tranh tài ở 3 bảng (A, B, C) với các nội dung thi đấu phong phú như đôi tự do, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Pickleball giúp mọi người đến gần với nhau hơn

Trong suốt các vòng đấu căng thẳng, các vận động viên đã thể hiện tinh thần thể thao đoàn kết và sự nỗ lực không ngừng. Những pha bóng đẹp mắt, kỹ thuật điêu luyện đã mang đến một không khí vui tươi và sôi nổi, đầy hào hứng. Ban tổ chức đã trao giải cho những vận động viên xuất sắc nhất. Tại Bảng A, giải Nhất thuộc về đôi Phạm Văn Nghị - Phạm Văn Thời; Bảng B, giải Nhất thuộc về đôi Trần Thanh Tùng - Lê Tiến Dũng; và Bảng C, giải Nhất đôi nữ thuộc về Nguyễn Trần Thục Đoan - Phạm Thị Thúy Kiều. Giải Nhất đôi nam tại Bảng C được trao cho đôi Lê Quang Trực - Lữ Hoài Bảo. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao giải cho các đội xuất sắc ở các nội dung đôi tự do của các Ban, ngành, đoàn thể và đôi nữ khách.

BTC trao giải cho các đôi nữ có thứ hạng cao

Giải thi đấu Pickleball Quận 8 Mở rộng không chỉ là một sự kiện thể thao hấp dẫn mà còn là dịp để tạo môi trường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong cộng đồng. Giải đấu đã thành công trong việc khích lệ tinh thần thể thao, nâng cao sức khỏe và tạo sự gắn kết giữa các đơn vị, cá nhân trong và ngoài quận.

BTC trao giải cho các đôi nam có thứ hạng cao

Bên cạnh Giải Pickleball, Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8 còn tổ chức Giải Roller Sport, thu hút hơn 100 vận động viên tham gia, với các nội dung thi đấu đua tốc độ, nghệ thuật và tiếp sức, mang đến một mùa giải thể thao phong phú và đa dạng, tiếp tục khẳng định sức mạnh của thể thao quận 8 trong lòng cộng đồng.

* Một số hình ảnh của giải

GIA MẪN