SPL - S6: An Biên và Nghiêm Phạm Holdings so kè tỷ số 7-1, Giải phủi sân 7 toàn quốc của khu vực miền Nam khai màn rực rỡ

“Một chút mưa mùa Hạ, vẫn cái nắng giữa Hè, có rất nhiều bàn thắng, Nghiêm Phạm và An Biên”. Chiều 18-5, tại SVĐ Gia Định, SPL - S6 (Giải phủi sân 7 hàng đầu Việt Nam - ở KV miền Nam) đã khai màn rực rỡ với cơn mưa bàn thắng không tưởng. Trong đó, An Biên và Nghiêm Phạm Holdings tiếp tục duy trì sự kình địch của mình, dù chưa đối đầu nhau, với màn so kè tỷ số hủy diệt 7-1.