Tư Nhớ FC gặp Bamboo FC trong trận chung kết Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương – Cúp Becamex IDC 2024

Trước đó, Tư Nhớ FC đã vượt qua đối thủ được đánh giá cao là Công an tỉnh với tỷ số 2-1 ở vòng tứ kết trước khi gặp Thắng Đệ FC. Để tiến vào trận bán kết, Thắng Đệ FC đã loại Bình Hòa TPK ở loạt sút lưu lưu 11m trong trận đấu được xem là cân sức nhất ở vòng này khi Bình Hòa TPK cũng là ứng viên nặng ký cho cuộc đua vô địch. Còn Bamboo FC đã loại VPP Minh An với tỷ số 3-1 ở vòng tứ kết trước khi so tài cùng XD Hàn Long ở vòng bán kết.

Hai trận đấu của vòng bán kết đều diễn ra quyết liệt và tính chuyên môn cao giữa những cái tên xứng đáng nhất từ 166 đội tham dự mùa giải năm nay. Thắng Đệ FC và Tư Nhớ FC bất phân thắng bại sau giờ đấu chính với tỷ số hòa 1-1. Ở loạt sút luân lưu 11m, Tư Nhớ FC đã giành chiến thắng 4-3 để vào tranh chung kết.

Tư Nhớ FC vượt qua Thắng Đệ FC trên loạt sút luân lưu 11m

Đối thủ của Tư Nhớ FC trong trận chung kết là Bamboo FC, cũng vượt qua vòng bán kết sau loạt sút luân lưu 11m. Bamboo FC bất phân thắng bại cùng XD Hàn Long với tỷ số 0-0 và thắng sau loạt “đấu súng” với tỷ số 7-6.

Trận tranh hạng Ba, tranh Chung kết và lễ bế mạc trao giải sẽ diễn ra vào chiều 29-9. Trận tranh hạng Ba diễn ra lúc 13g30 giữa Thắng Đệ FC và XD Hàn Long. Sau đó vào lúc 15g00 là trận tranh chung kết giữa Tư Nhớ FC và Bamboo FC. Ngay sau trận chung kết, Ban tổ chức giải sẽ tiến hành lễ bế mạc và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt từ vòng loại khu vực và vòng chung kết.

