Khởi động giải vô địch Bóng đá tỉnh Bình Dương năm 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn cùng cầu thủ Tiến Linh giới thiệu Cúp vô địch và áo thi đấu tại giải.

Giải vô địch Bóng đá tỉnh Bình Dương trước đây là giải đấu được tổ chức hàng năm, là hoạt động TDTT quan trọng của tỉnh, nhưng do yếu tố khách quan nên từ năm 2007 đến nay Giải không được duy trì theo thể thức truyền thống. Sau 17 năm gián đoạn, Giải được khởi động trở lại và bắt đầu diễn ra từ ngày 26-10, kết thúc vào ngày 30-11-2024 tới đây.

Tham dự Giải vô địch Bóng đá tỉnh Bình Dương năm 2024 có 12 đội bóng đá đại diện của 9 huyện, thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công An tỉnh và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh. Tổng số 12 đội tham dự chia làm 3 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn đội nhất, nhì mỗi bảng và 2 đội hạng ba có thành tích tốt nhất vào thi đấu tứ kết, bán kết, chung kết. Bảng A và chung kết thi đấu tại Sân vận động thành phố Dĩ An; bảng B và vòng tứ kết, bán kết thi đấu tại sân bóng đá Trung tâm Thành phố mới Bình Dương; bảng C thi đấu tại Sân bóng đá huyện Phú Giáo.

Tại buổi Lễ, Ban tổ chức Giải vô địch Bóng đá tỉnh Bình Dương năm 2024 đã giới thiệu tổng thể chương trình của Giải đấu, giới thiệu bộ nhận diện gồm trang phục, bóng thi đấu, cúp vô địch, huy chương, cờ thưởng; trong đó trang phục thi đấu của các đội sẽ được Ban tổ chức cấp, đảm bảo mỗi đội được trang bị 2 bộ đồng phục khác màu.

Có 12 đội tham dự giải năm nay

Sau Lễ công bố, Ban tổ chức giải tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu theo quy định. Giải vô địch Bóng đá tỉnh Bình Dương năm 2024 được tổ chức bài bản, chất lượng và vận hành chuyên nghiệp. Toàn bộ các trận đấu của giải được livestream trực tiếp trên trang Youtube “Thể thao Bình Dương” để người hâm mộ bóng đá trong và ngoài tỉnh thuận tiện theo dõi.

Giải vô địch Bóng đá tỉnh Bình Dương được hoạch định trở thành một Giải đấu thường niên dành cho các đội đại diện các huyện, thành phố; các Sở, ban ngành của tỉnh, nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn tỉnh nhà.

CAO TƯỜNG