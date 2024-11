THF-11 năm 2024 sẽ có nhiều nét mới để nâng cao chất lượng

Hậu Lộc FC đang là đương kim vô địch của giải

*Phóng viên: Với tư cách là trưởng ban tổ chức, ông có thể chia sẻ về công tác tổ chức giải THF 11 năm 2024?

-Ông Nguyễn Ngọc Thọ: Giải năm nay sẽ khởi tranh vào ngày 24-11 và khép lại vào ngày 29-12. Trước đó, ngày 9-11 ban tổ chức sẽ có buổi lễ ra mắt, họp bốc thăm chia bảng. Vào đầu tháng 9 và giữa tháng 10-2024, chúng tôi cũng có những cuộc họp trù bị, lên kế hoạch rõ ràng cho các hạng mục, nhân sự, tài chính, chuyên môn, truyền thông…

Bên cạnh đó những vấn đề về công tác trọng tài, lực lượng an ninh, sân bãi cũng đã được thông qua. So với mùa trước, năm nay có 1 số thành viên vì lý do sức khoẻ nên không trực tiếp điều hành giải. Nhưng chúng tôi xác định, cống hiến hết mình; Phát triển bóng đá phong trào quê hương, đó là trách nhiệm, niềm tự hào của những người con xứ Thanh xa quê đang sinh sống và làm việc tại khu vực phía Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Thọ, Trưởng Ban tổ chức THF-11 năm 2024

*Cụ thể ông hãy cho biết thêm về công tác trọng tài, an ninh của giải?

-Công tác trọng tài, an ninh là vấn đề cực kỳ quan trọng với giải đấu phong trào. Sau khi tham khảo chúng tôi quyết định, giải năm nay được điều hành với các trọng tài của LĐBĐ Việt Nam (VFF), LĐBĐ TPHCM (HFF). Những trọng tài này từng điều lành VPL, SPL, cả hạng nhất, V-League.

Công tác an ninh, chúng tôi ký hợp đồng với riêng với 1 đơn vị an ninh chuyên nghiệp. Lực lượng an ninh sẽ kiểm tra thẻ, nếu hợp lệ sẽ được vào sân. Nếu thẻ không đúng quy định, lực lượng an ninh có thể không cho vào sân. Ban tổ chức nói không với việc cho mượn thẻ. Không dựa mối quan hệ cá nhân, tự do di chuyển vào sân.

*Dù là giải đấu phong trào nhưng xuất hiện nhiều đội mạnh chạy đua về tài chính để có được “ngôi sao” ngoại; Ông nhìn nhận thế nào về vấn đề này?

-Thực tế, bóng đá phong trào hay bóng đá chuyên nghiệp, ngoài chuyên môn, tài chính quyết định rất lớn. Với THF - 11 năm nay, những đội bóng mạnh Hậu Lộc, Triệu Sơn, Nga Sơn, Quảng Xương, Nghi Sơn, Yên Định…đang được các ông bầu đầu tư rất lớn. Nhiều đội không tiếc tiền trong cuộc chạy đua trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ ngoại. Điều này tạo ra cuộc cạnh tranh gay gắt về tài chính trước mỗi giải đấu.

Nhiều đội đã chuẩn bị lực lượng hùng hậu để chuẩn bị cho mùa giải 2024

* Rất nhiều “sao phủi” như Dũng “Zeco”, Sáng “Pressi”, Phi “cà mau”, Long “lác”, Thành Max… xuất hiện, đây sẽ là hiệu ứng tốt cho giải đấu?

-Chúng tôi luôn trân trọng và trân quý sự góp mặt và đóng góp của họ cho giải đấu. Họ mang đến những cảm xúc khác biệt trên sân cỏ. Từ khắp mọi miền đất nước, những người con xứ Thanh, đang thi đấu chuyên nghiệp, bán chuyên hội tụ, tạo nên sức hút, hiệu ứng tốt với những bữa tiệc mãn nhãn trên sân cỏ.

*Thế còn những cái tên như Ngọc Thanh, Lê Sỹ Mạnh, Đức Sang, Ngọc Hùng hay Cường “kaka” thì sao thưa ông?

-Bóng đá xứ Thanh luôn tự hào sản sinh ra những cầu thủ chất lượng ở nhiều thế hệ khác nhau. Với Ngọc Thanh, Sỹ Mạnh từng là tuyển thủ Quốc gia, họ sống trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Những đội bóng sở hữu bộ đôi này chắc chắn có được một lợi thế vô cùng lớn.

Với những cái tên quen thuộc như Ngọc Hùng, Đức Sang hay Cường “Kaka”… họ từng chơi V-League, hạng nhất những giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Chắc chắn những kỹ năng, chuyên môn họ từng có sẽ đóng góp thiết thực nhất vào chiến thuật, chuyên môn, thành tích của đội bóng họ tham dự giải.

