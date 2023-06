“Bầu” Tô Lâm (AumyPrado-Lamyland) và SPL - S5: Chỉ có đam mê mới có thể duy trì, chơi bóng được đến giờ

Từ SPL - S4 đến SPL - S5, AumyPrado-Lamyland là nét chấm phá thú vị

AumyPrado-Lamyland là một trong số những đội bóng chỉ vừa tham gia VCK của SPL từ mùa giải năm ngoái, cùng với An Biên FC, Đạt Tín FC... Tuy nhiên, so với 2 đội bóng có tiềm lực rất mạnh, vừa xuất hiện đã nhanh chóng thống trị Giải bóng đá 7 người Khu vực TPHCM, thì đội bóng mùa trước còn mang tên là Lamy Land không thể so sánh bằng.

Nhưng từ SPL - S4 đến SPL - S5, sẽ khởi tranh vào cuối tuần này tại SVĐ Gia Định (Trung tâm TDTT Quận Bình Thạnh - TPHCM), AumyPrado-Lamyland đã và vẫn luôn là nét chấm phá rất thú vị, là một đội bóng đáng xem, vốn được nuôi dưỡng từ những đam mê bóng đá vô bờ bến của “bầu” Tô Lâm.

Nhắc lại chuyến hành trình “kỳ lạ, cả kỳ diệu” ở SPL - S4, “bầu” Tô Lâm chia sẻ không khỏi tự hào: “Năm ngoái, đội chúng tôi tham dự giải, có thể dùng từ “chắp vá”. Vì khi xác định sẽ đá Vòng play-off SPL, tôi mới bắt đầu gom quân, cũng chỉ là những anh em gắn bó lâu nay với đội. Trong số này, có nhiều người thậm chí còn chưa biết gì về SPL. Chỉ có vài người đã từng tham dự giải đấu này”.

“Đào Duy Vương, quản lý của đội, là người từng thi đấu ở SPL, đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Cậu ấy gọi cầu cho đội tham gia giải năm ngoái. Vương là một người nhiệt huyết - máu lửa, chơi cũng vì đam mê giống như tôi, ngoài ra không vì cái gì. Khi gom quân và thi đấu từ play-off, rồi giành vé tham dự SPL, đội có thuận lợi là sự gắn kết giữa các anh em”.

“Tôi còn nhớ mãi, trận đấu đầu tiên của chúng tôi ở SPL, đó là đấu với đội bóng cực mạnh và giàu truyền thống là Nghiêm Phạm Holdings. Chúng tôi thủ hòa 1-1, thậm chí còn ghi bàn mở tỷ số. Với tôi, đó là kỷ niệm không thể quên”, “bầu” Tô Lâm kể lại với niềm hăng say, như thể anh vừa chứng kiến một sự kiện “mới chỉ diễn ra vào hôm qua”.

“Tất nhiên, sau đó, do tính chất giải đấu quá mạnh, đội có những trận thua đáng tiếc khiến điểm số khựng lại, thứ hạng sụt giảm. Tuy nhiên, có những trận đấu, chúng tôi chơi rất kiên cường, một số đội bóng muốn đánh bại Lamy Land cũng không hề dễ dàng. Đến vòng đấu cuối cùng, chúng tôi mới biết mình đã trụ hạng. Kết quả kịch tính không thua gì cuộc đua trụ hạng ở đấu trường Premier League. Sự gắn kết vẫn là sức mạnh xuyên suốt của chúng tôi”.

Khó khăn trước mắt, nhưng vẫn cố gắng vì ĐAM MÊ

SPL - S5 chứng kiến nhiều đội bóng nói lời chia tay với làng phủi Sài Gòn: Hạt điều Thương Thương, Quốc An - Quốc Michel, và gần đây nhất chính là một trong các đội bóng có phong cách - truyền thống rất ấn tượng từ những ngày đầu tiên: CLB Lam Hồng. Tình hình kinh tế ảm đạm là khó khăn chung của các ông bầu, BLĐ các đội bóng phủi.

“Bầu” Tô Lâm cũng không nằm ngoài ảnh hưởng đó, nhưng vẫn cố gắng duy trì đội bóng này để hướng đến sân chơi SPL tiếp theo. Ông bầu trẻ tuổi làm ở ngành địa ốc tâm sự: “Năm nay do kinh tế buồn, tôi khó có thể một mình duy trì đội bóng. Nhưng rất may, xung quanh tôi vẫn còn nhiều anh em. Nhờ sự hỗ trợ của một ông anh và một người em, đội bóng chúng tôi là sự kết hợp của 3 nhãn hiệu, với 2 nhãn hiệu mới là công ty làm thủ tục cư trú và công ty sản xuất nhôm kính, xuất khẩu sang Campuchia”.

“Tất nhiên, Lamy Land vẫn là chủ yếu. Tôi vẫn sẽ nắm khâu trọng yếu của đội bóng. Thật sự phải tâm sự với anh, nếu buồn quá, khó khăn quá, tôi nghỉ chơi luôn rồi. Nhưng tôi vẫn muốn duy trì, vì bản thân tôi vẫn còn cố gắng được, anh em xung quanh vẫn còn hỗ trợ. Đến thời điểm này, muốn nghỉ chơi đơn giản chỉ là một quyết định rất dễ dàng”.

“Nhưng tôi không thể làm như vậy, vẫn quyết tâm chơi SPL năm nay. Thứ nhất, để tiếp tục tạo cơ hội cho các cầu thủ của mình. Thứ hai, tôi vẫn còn rất là đam mê. Thú thật với anh, đến thời điểm này, chỉ có đam mê mới có thể tiếp tục chơi bóng được. Đúng là có tiền là rất quan trọng, phải có tiền mới tiếp tục duy trì. Nhưng khi chúng ta tận hưởng, thưởng thức đam mê thật sự, thì đôi khi, tiền cũng chỉ là thứ yếu mà thôi”.

Đội được chuẩn bị dài hơn, vẫn dựa trên sức mạnh đoàn kết

Nhìn chung, AumyPrado-Lamyland sẽ không có nhiều thay đổi so với Lamy Land của mùa giải năm ngoái. Nhưng đội cũng có bổ sung một số cầu tinh túy từ những đội bóng khác. Ví dụ như Áo cưới Thụy Mộc sẽ chi viện vài cầu chất lượng cho AumyPrado-Lamyland. Theo như “bầu” Tô Lâm, năm nay, đội vẫn dựa trên tinh thần đoàn kết, đó là sức mạnh chủ yếu”.

“Chúng tôi đã trải qua quá trình chuẩn bị dài hơn, bài bản hơn so với mùa giải năm ngoái. Chúng tôi đá nhiều giải tập huấn - cọ sát hơn, và đương nhiên, cũng vì như vậy, sẽ phải tốn tiền nhiều hơn. Ở Giải Tứ hùng - Cúp Hóa Cảnh, một giải đấu cực kỳ chất lượng dành cho 4 đội rất mạnh ở làng phủi khu vực miền Nam, chúng tôi giành vị trí Hạng 3 chung cuộc, một kết quả không tồi. Trước đó, ở Sài Gòn Serie A, dù đội bóng không được đánh giá cao, chúng tôi vẫn lọt đến tứ kết, thành tích khá ấn tượng”, “bầu” Tô Lâm chia sẻ.

“Thật sự, AumyPrado-Lamyland đã được chuẩn bị rõ ràng chứ không phải đến gần giải mới gom quân, tìm người. Thời gian vừa qua, chúng tôi vẫn duy trì lịch tập đều đặn và thi đấu giao hữu thường xuyên. Năm nay, đội sẽ là sự kết hợp của các anh em cũ cùng với một số thành viên mới”.

Thích Premier League, bóng đá Anh, nên mê mẩn thể thức đá League

Là một người rất thích xem Premier League, thức đêm xem bóng đá Anh, nên “bầu” Tô Lâm rất hoan nghênh BTC giữ lại thể thức đá League cho SPL - S5: “Mỗi một giải đấu, một thể thức có cái hay riêng của nó. Đá Cúp sẽ hay kiểu đá Cúp, đá League lại hay theo dạng đá League. Tôi biết, vì kinh tế khó khăn, BTC và một số đội đã có những suy nghĩ riêng”.

“Nhưng tôi ủng hộ và rất hoan nghênh BTC giải giữ thể thức thi đấu theo kiểu đá League. Theo quan điểm của tôi, đá League vẫn là hay nhất, là thể thức thi đấu có rất nhiều cảm xúc, đặc biệt là cuộc đua tranh ngôi đầu và cuộc chạy đua để trụ hạng. Nó hấp dẫn vô cùng".

"Gần đây, tôi thức trắng đếm để xem cuộc chiến thăng hạng giữa Luton Town và Coventry City. Trận đấu đầy cảm xúc, rất hay. Với thể thức đá vòng tròn, các đội phải chạy đua đến vòng đấu cuối cùng mới biết thứ hạng thật sự. Đá Cúp chưa hẳn hay như vậy”.

Mục tiêu trụ hạng và đánh giá cao An Biên - Nghiêm Phạm Holdings

Mục tiêu của AumyPrado-Lamyland ở SPL - S5 sẽ như thế nào? “Bầu” Tô Lâm nói với phóng viên của SGGP Online Thể thao: “Mục tiêu năm nay của cúng tôi vẫn là trụ hạng. Đội bóng chúng tôi vẫn non trẻ so với các đội bóng khác. Có thể nói, chúng tôi chỉ “già dặn” hơn 3 đội bóng vừa mới thăng hạng mà thôi”.

“Kể cả An Biên với Đạt Tín, dù cùng là “tân binh” ở SPL từ mùa giải năm ngoái, nhưng chúng tôi vẫn non trẻ hơn họ, vì họ có những con người cũ hơn, gắn bó lâu đời hơn. Thế nên, tôi sẽ không đặt mục tiêu quá cao ở SPL - S5. Đơn giản vẫn chỉ là trụ hạng, thứ 9 hay thứ 10 gì đó đều đẹp. Năm ngoái cuộc đua trụ hạng rất hấp dẫn, còn năm nay thì sao?”.

“Bầu” Tô Lâm cũng đưa ra nhận định về các Ứng cử viên vô địch của mùa giải năm nay: “Tôi đánh giá cao 2 đội, nhưng mà vẫn nghiêng về 1 đội hơn. An Biên và Nghiêm Phạm, tuy nhiên tôi vẫn nghiêng về An Biên. Với những giải đấu mới đây, với cả ưu thế về mặt con người, An Biên trội hơn.

"Ngoài ra, con người Đạt Tín vẫn rất OK, cộng thêm cả tài thao lược của HLV Tuấn gấu, tôi đánh giá Đạt Tín cũng là một ứng cử viên, dù chưa được cọ xát với họ. Chúng tôi đã đá thử với An Biên và Nghiêm Phạm rồi. Nhưng thực chất thế nào, vào giải mới rõ được”.

Tiền thân của Lamy Land là Hoàng Kim Land (lập công ty 2016). Trước khi mở công ty riêng, khi còn làm ở Hưng Thịnh, “bầu” Tô Lâm từng lập đội bóng và cầm đội ở đây. Khi ra riêng, bắt đầu gầy dựng tên tuổi trong làng phủi, nói đến Hoàng Kim Land, ai cũng biết. Thời đó, những cầu thủ phủi nổi tiếng như Trung độ, Vinh vé số, Tuấn cô, Nam nhóc... đều về chơi cho Hoàng Kim Land. Nhưng đội đa phần chỉ đá các giải từ thiện sân 5 - sân cỏ nhân tạo. Đến năm 2019, “bầu” Tô Lâm sinh con gái, đặt tên con là Lamy và đổi luôn tên công ty. Ông bầu trẻ trung này chia sẻ, muốn giữ mãi cái tên này. Tuy Lamy Land hiện không phải là một đội bóng mạnh, nhưng nhận được sự quan tâm, động viên của các anh em phủi. Các bầu khác vẫn thường xuyên mời đội bóng giao lưu, nên tâm thế của “bầu” Tô Lâm là vẫn sẽ duy trì chơi bóng dài hơi, không có chuyện “một phút huy hoàng rồi chợt tắt”, rồi thôi!

Liệu cơm gắp mắm, duy trì đam mê

“Tôi đã chứng kiến rất nhiều đội bóng phủi thành lập, phát triển rất huy hoàng rồi lại vụt biến mất khỏi sân chơi, để lại những nhớ nhung vô bờ bến của cộng đồng người hâm mộ bóng đá phủi. Với tôi, việc duy trì sân chơi cho các anh em là không hề dễ dàng, nhưng tôi vẫn sẽ làm mọi cách để cầm cuộc chơi”.

“Nếu không thể gồng gánh một mình, thì tôi nhờ những anh em bạn hữu xung quanh hỗ trợ, sẽ không chỉ về kinh tế mà còn động viên nhau về tinh thần. Vì đó là đam mê, là tình yêu của tôi và của các anh em xung quanh. Tôi sẽ tính toán, sẽ “liệu cơm gắp mắm”, làm sao để duy trì cuộc chơi này mãi mãi, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay”, “bầu” Tô Lâm tâm sự, lý giải vào niềm đam mê đã ăn sâu vào máu thịt của mình...