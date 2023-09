Sau ASIAD 19, Lâm Oanh, Kiều Trinh, Ngọc Thuân, Văn Hiệp sẽ được tập huấn Thái Lan?

Vào lúc này, các đội bóng của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 đang chuẩn bị chuyên môn hướng tới thi đấu vòng hai (tổ chức tháng 11).

Thông tin mà SGGP có được, nhóm các đội bóng chuyền của Quân đội đang dự giải vô địch quốc gia 2023 là nữ Bộ tư lệnh Thông tin, nam Biên Phòng, nam Thể Công – Tân Cảng đã lên kế hoạch dự kiến tập huấn Thái Lan để có sự chuẩn bị chuyên môn tốt nhất hướng tới vòng hai giải vô địch quốc gia năm nay. Các đơn vị chủ quản của ba đội bóng trên đã có công văn trình xin sự phê duyệt của cấp lãnh đạo tại Bộ Quốc phòng đúng theo quy định. Khi được phê duyệt, ba đội bóng sẽ được tập huấn tại Thái Lan và theo từng địa điểm tập huấn do mình lựa chọn. Mặc dù vậy, hiện tại thời điểm lên đường tới Thái Lan của từng đội là chưa cụ thể bởi phụ thuộc vào sự đồng ý của cấp lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Theo tìm hiểu, nếu được phê duyệt đầy đủ thủ tục và có quyết định thì nhanh nhất là trung tuần tháng 10, ba đội bóng trên mới đi Thái Lan tập huấn.

Hiện tại, đội nữ Bộ tư lệnh Thông tin có các cầu thủ Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm thị Nguyệt Anh tham gia đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc). Các cầu thủ trên sẽ thi đấu xong ASIAD 19 và trở về đơn vị chủ quản thì mới lên đường đi Thái Lan tập huấn. Nhiều khả năng, địa điểm tập huấn tại Thái Lan của đội nữ Bộ tư lệnh Thông tin sẽ là ở khu tập của câu lạc bộ Nakhon Ratchasima tuy nhiên ban huấn luyện đội bóng vẫn chưa thông báo chính thức về việc này.

Trong khi đó, các cầu thủ quan trọng của đội nam Biên Phòng như Nguyễn Ngọc Thuân, Phạm Văn Hiệp... cũng có cơ hội được tập huấn Thái Lan nếu cấp lãnh đạo Bộ Quốc phòng đồng ý, phê duyệt đề xuất. Cầu thủ của đội bóng chuyền nam Thể Công – Biên phòng cũng tương tự.

Tại ASIAD 19, bóng chuyền Việt Nam chỉ đăng kí dự nội dung bóng chuyền nữ trong nhà và không tham gia bóng chuyền nam.

Thay vì lịch dự kiến tháng 12 như ban đầu, vòng hai của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 3-11 tới 12-11.Không giống như vòng một của giải đó là các bảng đấu diễn ra theo khung thời gian khác nhau, vòng hai của giải sẽ diễn ra cùng thời điểm tại các bảng.

Ban tổ chức đã ấn định địa điểm thi đấu ở Đắk Nông gồm bảng C nam (Sanest Khánh Hòa, Thể Công – Tân Cảng, Hà Tĩnh, Long An, TPHCM); bảng D nữ (Hóa chất Đức Giang tia sáng, Quảng Ninh, VTV Bình Điền Long An, Kinh Bắc Bắc Ninh, Thanh Hóa).

Bảng thi đấu còn lại tổ chức tại thành phố Đà Nẵng gồm bảng D nam (Biên Phòng, Đà Nẵng, Ninh Bình, Hà Nội, VLXD Bình Dương); bảng C nữ (Ninh Bình, Bộ tư lệnh Thông tin, Geleximco Thái Bình, TPHCM, Ngân hàng Công thương). Tại mỗi bảng ở mỗi địa điểm sẽ chọn hai đội nam xếp đầu và hai đội nữ để có tổng bốn nam, bốn nữ dự vòng chung kết, tranh ngôi vô địch. Vòng chung kết diễn ra từ ngày 16-11 tới 19-11. Vòng chung kết nữ sẽ tổ chức tại Quảng Nam còn vòng chung kết nam tại Nha Trang (Khánh Hòa).