Rashford lại lập cú đúp, Man.United vào bán kết Cúp Liên đoàn

Cú đúp bàn thắng muộn của Marcus Rashford giúp Man.United dễ dàng vào bán kết Cúp Liên đoàn với chiến thắng 3-0 trước Charlton Athletic trong trận tứ kết hôm thứ ba tại Old Trafford. Trong khi Newcastle cũng đánh bại Leicester 2-0 trên sân nhà để tiến gần hơn đến cơ hội thắng danh hiệu sau hơn nửa thế kỷ.

Rashford bắt đầu từ băng ghế dự bị khi HLV Erik ten Hag thực hiện đến 8 sự thay đổi so với đội hình Man.United đánh bại Everton 3-1 ở FA Cup vào thứ sáu, là một sự chuẩn bị trước trận derby Manchester vào thứ bảy tại Old Trafford, chào đón Man.City đến Old Trafford. Trong đó, thủ thành Tom Heaton xuất phát, và trung vệ người Argentina, Lisandro Martinez cũng đã có lần đầu tiên đá chính kể từ trận chung kết World Cup. Ở phía trước, hàng tấn công trẻ trung bao gồm màn ra mắt cấp cao của tiền vệ 17 tuổi, Kobbie Mainoo và bộ 3 tiền đạo Alejandro Garnacho, Anthony Elanga và Antony.

Cú cứa lòng đẹp mắt của Antony ở phút 21 đã giúp Man.United vượt lên dẫn trước xứng đáng, là bàn thắng thứ 5 của cầu thủ tấn công 22 tuổi người Brazil kể từ khi chuyển đến từ Ajax vào mùa hè, và là lần đầu tiên anh ghi bàn ở 2 trận liên tiếp trong màu áo Man.United. Sức kháng cự của đối thủ đến từ League One phải kết thúc bởi 2 bàn thắng trong những phút cuối của tiền đạo dự bị đang có phong độ cao là Rashford. Hai pha dứt điểm chuẩn xác của chân sút 25 tuổi người Anh, phút 90 và 90+4, đã nâng số bàn thắng lên 7 bàn sau 6 trận kể từ khi trở về từ World Cup, và nâng tổng số bàn thắng trong mùa giải của anh lên 15 bàn sau 25 trận trên mọi đấu trường. Trong đó Rashford cũng đã ghi bàn trong 8 trận sân nhà liên tiếp của Quỷ đỏ.

Ở diễn biến trận tứ kết còn lại diễn ra vào đêm thứ ba. Newcastle đã tiến một bước gần hơn đến việc chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu kéo dài 54 năm, với chiến thắng 2-0 trước Leicester. Dan Burn đưa Newcastle vượt lên ở phút 60, ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB. Tỷ số được nhân đôi sau đó 12 phút với pha lập công của Joelinton. Leicester không chơi tốt khi tiếp tục vắng nguồn cảm hứng James Maddison vì chấn thương, trong khi Jamie Vardy đã lãng phí cơ hội lớn nhất để rút ngắn cách biệt ở những phút cuối.

Chiến thắng này phá vỡ chuỗi 47 năm không lọt vào bán kết Cúp Liên đoàn của Newcastle, và đây sẽ là lúc Chích choè hy vọng có thể giành danh hiệu lớn đầu tiên kể từ năm 1969. Họ sẽ biết đối thủ ở bán kết là ai sau buổi bốc thăm vào tối thứ tư.