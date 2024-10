50 trận đầu tiên của Nicolas Jackson ở Chelsea có thể so với Didier Drogba?

“Bạn không thể so sánh Jackson bây giờ với Didier Drogba” Mauricio Pochettino cảnh báo trong mùa giải đầu tiên của tiền đạo mới tại Chelsea. HLV người Argentina có lý khi tránh đánh giá Jackson theo những tiêu chuẩn rất cao so với toàn bộ sự nghiệp của Drogba ở Chelsea, nhưng hai nhân vật này đều tận hưởng và trải qua những khởi đầu tương tự trong cuộc sống ở phía tây London.

Cả hai đều đến với tư cách là những tiền đạo trung tâm, được giao nhiệm vụ ngay lập tức chuyển thành tích ghi bàn của họ ở đội bóng cũ sang Premier League. Jackson đang ở giai đoạn đầu sự nghiệp so với Drogba, người gia nhập The Blues trong những năm tháng đỉnh cao với tư cách là một trong những tiền đạo đắt giá nhất thế giới vào năm 2004. Nhưng cầu thủ 23 tuổi người Senegal chắc chắn đã ghi dấu ấn với The Blues.

Và đây là cách hai tiền đạo này thể hiện trong 50 trận mở màn cho Chelsea.

Cả Jackson và Drogba đều chật vật trước khung thành ngay sau khi cập bến London. Tiền đạo hiện tại của Chelsea đã nhận án treo giò đầu tiên ở Premier League vì tích lũy nhiều thẻ vàng trước khi anh ghi bàn thắng thứ hai trong giải đấu. Trong khi đó, Drogba chỉ ghi bàn một lần trong năm lần ra sân đầu tiên cho The Blues trước khi lập cú đúp trong trận ra mắt Champions League. Tiền đạo năm 2004 đã có phong độ tốt nhất ở châu Âu trong giai đoạn đầu của sự nghiệp bóng đá Anh - điều này không có gì đáng ngạc nhiên khi anh ấy có kinh nghiệm ở châu lục với Marseille, đội lọt vào trận chung kết UEFA Cup ngay trước khi bán Drogba cho Chelsea.

Tuyển thủ Bờ Biển Ngà khi đó đã có phản ứng trước những lời chỉ trích “Ngay khi tôi bỏ lỡ một cơ hội, người ta lại hỏi: ‘Tại sao họ lại chi nhiều tiền như vậy cho anh ấy?’” Drogba nói với BBC vào tháng 1 năm 2005, sáu tháng sau khi anh đến. "Thậm chí còn có một bài hát về nó. Nhưng tôi thích nó. Nó tạo động lực cho tôi."

Khả năng dứt điểm của Jackson cũng còn nhiều điều để mong đợi. Tiền đạo này chưa từng theo học tại bất kỳ học viện bóng đá nào, có thể cực kỳ thất thường trước khung thành. Chỉ có hai cầu thủ Premier League bỏ lỡ nhiều hơn những gì Opta định nghĩa là “cơ hội lớn” trong mùa giải đầu tiên của anh ấy. Anh chỉ ghi được 14 bàn thắng so với con số bàn thắng dự kiến xG là 18,6.

Sự nghiệp của Drogba ở Chelsea chỉ mới bắt đầu được 15 phút, anh đã có pha kiến ​​tạo đầu tiên trong màu áo xanh. Đó là trận đấu với Manchester United, tiền đạo cao lớn này đã đánh đầu chuyền bóng cho Eidur Gudjohnsen để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Chiến thắng đó xác nhận vị thế ứng viên vô địch của đội bóng do Jose Mourinho dẫn dắt và gợi ý đầu tiên về nghệ thuật không chiến của Drogba. Tiền đạo có thể chất mạnh mẽ này có khả năng chơi đầu rất hay, Frank Lampard trở thành người được hưởng lợi chính từ lối chơi này của Drogba, với các pha sút bóng 2 cực kỳ nguy hiểm.

Sau khi bộ đôi này kết hợp với nhau trong chiến thắng nổi tiếng ở Champions League trước Bayern Munich năm 2005, Drogba nói với UEFA: "Lampard biết rằng khi tôi nhảy, tôi luôn cố gắng tìm ai đó để chuyền. Anh ấy thông minh và đây không phải là lần đầu tiên anh ấy ghi được bàn thắng như vậy. Anh ấy biết cách chơi của tôi.” Cặp đôi này sẽ trở thành một trong những bộ đôi ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Premier League, cùng nhau có 36 bàn thắng ở giải đấu cao nhất.

Jackson đã tìm thấy phiên bản Lampard của mình dưới hình dạng Cole Palmer. Gần một phần ba số bàn thắng của tiền đạo này được tạo ra bởi lá bùa hộ mệnh của Chelsea, trong khi tất cả ba pha kiến ​​​​tạo của Jackson đều đến chân Palmer. Nếu bộ đôi thời hiện đại tiếp tục kết hợp với tốc độ đáng sợ như vậy, họ chắc chắn sẽ vượt qua thành tích mà Drogba và Lampard tích lũy được.

Trong khi Jackson vẫn chưa giành được danh hiệu đầu tiên với Chelsea thì Drogba đã giành được 3 danh hiệu sau 50 trận đầu tiên cho The Blues. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà chắc chắn được hưởng lợi từ việc đến London vào giai đoạn đầu của kỷ nguyên Roman Abramovich của Chelsea, gia nhập một đội bóng được dẫn dắt bởi một trong những HLV vĩ đại nhất mọi thời đại.

Tuy nhiên, Drogba đã tạo dựng được danh tiếng của mình với tư cách là 'cầu thủ xuất sắc nhất' trong sự nghiệp ở Chelsea sau sáu tháng.Đó là trận chung kết Cúp Liên đoàn 2005 trước Liverpool, khi trận đấu bước vào hiệp phụ, Drogba đưa The Blues dẫn trước 2-1 trong một màn trình diễn đáng kinh ngạc và cuối cùng giành chiến thắng 3-2. Drogba đã ăn mừng bằng cách xé chiếc áo số 15 của mình - bộ số mà Jackson sẽ thừa kế hai thập kỷ sau.

“Lúc đầu có một chút khó khăn” Drogba giải thích vào cuối mùa giải đầu tiên của anh tại Chelsea, “bởi vì khi lần đầu tiên đến London, tôi đã rất, rất mệt mỏi”. Tiền đạo này ở trong tình trạng đang hồi phục chấn thương đã hạn chế anh ấy ở "60%" tiềm năng của mình.

Jackson thì đến Chelsea mà không có bất kỳ mối lo ngại nào về thể lực, nhưng anh cũng tuân theo lộ trình học tập giống như Drogba. Cặp đôi này thậm chí còn ghi chính xác số bàn thắng như nhau (21) trong 50 trận đầu tiên trong màu áo xanh lam.

Số 15 hiện tại của Chelsea khẳng định khi bắt đầu mùa giải 2024/25 rằng anh “vẫn đang trong quá trình học hỏi”. Tương lai ngày càng tươi sáng đối với tiền đạo trẻ đang khao khát, người đã có khởi đầu sung mãn ở mùa giải mới, nhưng sự nghiệp ở Chelsea của Drogba cho thấy không có sự phát triển nào là một đường thẳng. Biểu tượng của câu lạc bộ chỉ ghi được 22 bàn thắng trong 50 trận tiếp theo cho Chelsea.

HỒ VIỆT