“Nở rộ” những cuộc ngược dòng hơn bao giờ hết ở Premier League

Tính đến nay, có 12 lần lội ngược dòng giành chiến thắng trong 70 trận đấu tại Premier League đã qua. Điều đó có nghĩa là 17,1% số trận đấu chứng kiến ​​một đội bị dẫn trước nhưng sau đó lại lội ngược dòng để giành chiến thắng.

Tỷ lệ phần trăm cao nhất cho việc này xảy ra trong toàn bộ một mùa giải Premier League là 16,6%, và nó xảy ra ở mùa giải trước (63 lần). Mùa giải trước đó chứng kiến ​​15% các trận đấu có chiến thắng ngược dòng (57), chỉ có chiến dịch 2012-13 (15,5% – 59) có tỷ lệ phần trăm cao hơn trong lịch sử Premier League cho đến thời điểm đó.

Không chỉ có tỷ lệ các trận đấu kết thúc bằng chiến thắng ngược dòng cao hơn ở mùa giải 2024-25, mà gần 1/4 các chiến thắng ở Premier League có sự tham gia của những đội chiến thắng ngược dòng, chiếm tỷ lệ 24,5% , không có mùa giải Premier League nào trước đó chứng kiến ​​tỷ lệ này vượt quá 21,7% . Trong khi đó, chiến dịch 2023-24 có 21,1%, vào thời điểm đó chỉ là mùa giải Premier League thứ hai chứng kiến ​​hơn 20% chiến thắng liên quan đến một cuộc ngược dòng.

Trận đầu tiên trong mùa giải này có thể không khiến ai ngạc nhiên, khi Manchester City bị Ipswich dẫn trước 1-0 tại Etihad vào tháng 8. Nhưng đội chủ nhà đã vươn lên dẫn trước 3-1 chỉ chín phút sau bàn thua và kết thúc với tỷ số 4-1. Tuy nhiên, một tuần sau đó đã chứng kiến ​​một trong những màn lội ngược dòng đáng kinh ngạc nhất của Premier League. Bước vào phút thứ 87 tại Goodison Park, Everton đã dẫn trước 2-0 và đang có vẻ dễ dàng đánh bại Bournemouth . Đến tiếng còi kết thúc trận đấu, họ đã gãi đầu tự hỏi tại sao họ lại để thua 2-3.

Điều tương tự đã xảy ra với Everton trong lần ra quân tiếp theo của họ tại Aston Villa. Tuy nhiên, cuối cùng, các học trò của Sean Dyche đã có chiến thắng ngược dòng của riêng họ: 2 bàn thắng của Dwight McNeil đã giúp họ giành chiến thắng đầu tiên trong mùa giải trên sân nhà trước Crystal Palace mặc dù bị dẫn trước 0-1.

Vòng đấu thứ 7 tại Premier League chứng kiến ​​ba chiến thắng ngược dòng. Man City và Arsenal đều đã trở lại sau khi bị dẫn trước để đánh bại Fulham và Southampton, nhưng chiến thắng 3-2 của Brighton trước Tottenham chắc chắn là trận đấu đáng chú ý nhất. Spurs dẫn trước 2-0 và kiểm soát thế trận trong hiệp một tại sân Amex, nhưng Brighton đã phản công khiến mọi người đều sốc, đặc biệt là HLV Ange Postecoglou.

Đây là khởi đầu đầy phấn khích tại giải đấu hàng đầu của Anh. Với 310 trận đấu vẫn còn phải chơi ở Premier League mùa giải này, vẫn còn một chặng đường dài để những con số này tiếp tục, nhưng có vẻ như nó chỉ ra một xu hướng đã phát triển trong những năm gần đây.

Kể từ khi Premier League ra mắt vào năm 1992, chỉ có bốn mùa giải chứng kiến ​​ít nhất 50 trận thắng ngược dòng, và ba trong số đó xảy ra trong bốn mùa giải trọn vẹn gần đây (2020-21, 2022-23 và 2023-24). Mùa giải Ngoại hạng Anh đầu tiên vào năm 1992-93 chứng kiến ​​48 trận thắng ngược dòng, tiếp theo là 49 trận một năm sau đó, mặc dù thời điểm đó giải có đến 22 đội với tổng cộng 462 trận đấu.

Số lượng chiến thắng ngược dòng vẫn ổn định trong phần lớn hai thập kỷ đầu tiên của Premier League. Sau ba năm liên tiếp chứng kiến ​​34 chiến thắng ngược dòng từ năm 1996 đến năm 1999, đã có 47 chiến thắng trong mùa giải 1999-2000. Tổng số đó không đạt được nữa cho đến chiến dịch 2012-13, khi có 59 chiến thắng ngược dòng được ghi nhận. Tuy nhiên, đó là một trường hợp ngoại lệ, vì thậm chí không có 50 chiến thắng nào nữa cho đến năm 2020-21, và không bao giờ cao tới 59 lần nữa cho đến 63 chiến thắng của mùa giải trước.

Với tỷ lệ hiện tại là 17,1% các trận đấu là chiến thắng ngược dòng, chúng ta có thể thấy 65 trận vào cuối mùa này. Vậy, nguyên nhân nào gây ra xu hướng rõ ràng này?

Câu trả lời rõ ràng là thời gian bù giờ tăng lên trong những năm gần đây. Điều đó có thể dẫn đến nhiều bàn thắng hơn, và càng có nhiều bàn thắng, thì khả năng một đội bóng lật ngược thế trận càng cao. Đó là một yếu tố của mùa giải trước, với sự gia tăng đáng kể về số bàn thắng tại Premier League.

Trung bình số bàn thắng mỗi trận vẫn ổn định trong khoảng thời gian 10 năm cho đến năm 2023, duy trì ở mức từ 2,7 đến 2,9. Con số này tăng vọt lên 3,3 vào năm 2023-24, như đã đề cập, cũng là mùa giải chứng kiến ​​nhiều chiến thắng ngược dòng nhất. Mặc dù có khả năng là sự gia tăng số bàn thắng và sự gia tăng số lần ngược dòng ở mùa giải trước có liên quan rất nhiều đến nhau, nhưng tỷ lệ chiến thắng ngược dòng đã tăng trở lại vào mùa giải này, mặc dù trung bình số bàn thắng mỗi trận đã giảm xuống còn 2,9.

Có lẽ nó có liên quan đến phong cách chơi hiện đại. Có vẻ như ít đội tập trung vào sự chắc chắn trong phòng ngự sâu, với nhiều đội áp sát cao và cố gắng tận dụng những sai lầm của đối thủ. Chúng ta đang thấy nhiều lỗi dẫn đến bàn thắng hơn trong mùa giải này (0,51 mỗi trận) so với trước đây, cao hơn đáng kể so với năm ngoái (0,32) và gấp đôi so với mùa giải 2020-21 (0,25) và 2021-22 (0,2).

Với nhiều đội bóng hiện đang cố gắng triển khai bóng từ phần sân nhà, chúng ta đang chứng kiến ​​rất nhiều pha mất bóng, với 2,6 pha mất bóng mỗi trận kết thúc bằng một cú sút trong mùa giải 2024-25 là tỷ lệ cao thứ hai trong bất kỳ mùa giải nào trong số 10 mùa giải Premier League trước đó (kể từ mùa giải 2014-15, khi Opta ghi nhận dữ liệu này). Do đó, có thể các đội đang dẫn trước sẽ ít giữ bóng hơn, khiến họ dễ bị tổn thương hơn so với các mùa giải trước, điều này có thể khiến đối thủ khao khát san bằng tỷ số.

Thế còn kỷ lục mọi thời đại của Premier League khi nói đến chiến thắng ngược dòng thì sao?

Đội giành được nhiều điểm nhất trong một mùa giải từ thế đang bị thua trong lịch sử Premier League là Newcastle United vào mùa giải 2001-02, với 34 điểm, chiếm gần một nửa tổng số điểm chung cuộc là 71 và giành vị trí thứ tư.

Nhà vô địch Premier League giành được nhiều điểm nhất từ ​​thế thua cuộc là Man United trong mùa giải cuối cùng của Alex Ferguson tại Old Trafford (2012-13), khi họ giành được 29 điểm. Nhiều hơn 5 điểm so với đội xếp thứ hai, cũng chính là họ trong mùa giải 1999-2000 (24 điểm).

Ba đội đã đánh rơi tám điểm từ chổ dẫn trước trong mùa giải này; Everton, Brentford và Nottingham Forest Ba đội nắm giữ kỷ lục về số điểm đánh rơi nhiều nhất trong lịch sử Premier League. Chelsea (1995-96), Wimbledon (1999-2000) và Tottenham (2007-08) đều để vuột mất 33 điểm trong những trận đấu mà họ từng dẫn trước.

Khi ghi bàn thắng đầu tiên của một trận đấu, Southampton và Blackburn cùng nắm giữ kỷ lục không mong muốn là đội thua nhiều nhất trong một mùa giải. Cả hai đều bị đánh bại 7 lần trong chiến dịch đầu tiên 1992-93 sau khi ghi bàn thắng đầu tiên. Còn khi xét đến mùa giải 38 trận, sáu đội đã thua sáu lần mặc dù ghi bàn trước. Đáng chú ý nhất là Wolves trong chiến dịch 2011-12 khi họ thua sáu lần trong chín trận mà họ dẫn trước 1-0, chỉ thắng hai lần.

Ở một thống kê khác: Bốn đội vẫn chưa đánh rơi bất kỳ điểm nào khi dẫn trước đối thủ trong mùa giải 2024-25 là Liverpool, Newcastle, West Ham và Man United, trong khi Liverpool , Man United, Southampton và Brentford vẫn chưa giành được bất kỳ điểm nào nếu bị đối phương dẫn trước. Bạn có thể ngạc nhiên khi thấy Liverpool trong danh sách, nhưng họ chỉ bị dẫn trước một lần cho đến nay: trận thua 1-0 trên sân nhà trước Nottingham Forest.

