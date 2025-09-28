PVFCCo bế mạc Hội thao lần thứ 17

Ngày 29-9, tại Trung tâm Thể dục thể thao Đạm Phú Mỹ (phường Phú Mỹ, TPHCM), Công đoàn Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã tổ chức lễ bế mạc Hội thao truyền thống lần thứ 17 năm 2025, khép lại 4 ngày tranh tài hào hứng, gắn kết.

Hội thao PVFCCo thu hút gần 700 VĐV tham gia các nội dung. Ảnh: TRÚC GIANG

Hội thao năm nay diễn ra từ ngày 26 đến 29-9, quy tụ gần 700 vận động viên đến từ 27 đoàn thể thao thuộc các công đoàn cơ sở. Các nội dung thi đấu gồm: bóng đá, bóng bàn, cầu lông, cờ tướng, pickleball, trò chơi liên hoàn…

Ông Tống Xuân Phong, Chủ tịch Công đoàn PVFCCo khẳng định, hội thao góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, tăng cường giao lưu gắn kết giữa các đơn vị. Qua đó thể hiện tinh thần “Phú Mỹ- Vượt khó để thành công” góp phần cổ vũ người lao động hăng hái sản xuất, hoàn thành kế hoạch kinh doanh của Tổng công ty.

Các VĐV thi đấu ở nội dung pickleball. Ảnh: TRÚC GIANG

Sau những ngày thi đấu sôi nổi, Ban tổ chức đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao nhiều giải phụ như: Vận động viên trẻ triển vọng, Vận động viên lớn tuổi tiêu biểu và Giải phong cách cho tập thể thi đấu fair-play, góp phần làm nên nét đẹp của phong trào thể thao PVFCCo.

TRÚC GIANG