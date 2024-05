Pochettino khẳng định Chelsea đã có “bước tiến lớn”

HLV Mauricio Pochettino tin rằng Chelsea của ông đã thực hiện một “bước tiến lớn”.

Cole Palmer mở tỷ số cho Chelsea ở phía tây London, trước khi Conor Gallagher và Noni Madueke đưa họ dẫn trước 3-0 trước khi hiệp một kết thúc. Nicolas Jackson ghi thêm hai bàn nữa để giúp The Blues hoàn thành một trong những chiến thắng lớn nhất mùa giải. Chiến thắng này đồng nghĩa với việc Chelsea đã thắng liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng Giêng. The Blues chỉ phải chịu một thất bại trong 12 trận đấu gần đây nhất tại Premier League, và tiến gần mục tiêu giành suất dự cúp châu Âu mùa tới. Kết quả hôm Chủ nhật chứng kiến Chelsea vượt qua Man.United - đội ra sân muộn nhất vào thứ Hai tại Crystal Palace - để chiếm vị trí thứ 7 nhờ hơn về hiệu số, và hiện chỉ kém 2 điểm so với vị trí thứ 6 của Newcastle.

HLV Pochettino nói: “Tôi nghĩ hôm nay là một màn trình diễn tuyệt vời khác. Bạn không bao giờ biết sẽ mất một tháng, sáu tháng hay một năm để xây dựng một điều gì đó, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất là họ bắt đầu tuân thủ các nguyên tắc để bắt đầu cảm nhận và sống như một tập thể sẵn sàng cạnh tranh. Đó luôn là một quá trình cần có thời gian. Tôi rất vui vì chúng tôi là một phần của quá trình này, giúp họ phát triển, trưởng thành và cải thiện về mọi mặt. Tôi nghĩ đây chỉ là những bước đầu tiên, nhưng là bước tiến lớn, là bước mà chúng tôi muốn đạt được. Từ đây, chúng tôi sẽ phát triển ở khía cạnh khác, tiến hóa hơn về mặt chiến thuật”.

Chelsea đánh bại West Ham 5-0 và làm sáng lên cơ hội giành suất dự cúp châu Âu mùa tới.

The Blues đã thắng 8 trong 10 trận Premier League gần nhất tại tại Stamford Bridge. Chiến thắng cũng duy trì chuỗi ghi bàn ấn tượng gần đây của Chelsea trên sân nhà, nâng tổng số lên 22 bàn sau sáu trận gần nhất trước các CĐV của mình. Trong đó, họ thắng 3 trận gần nhất với tỷ số cách biệt mà không để thủng lưới - bao gồm 6-0 trước Everton, 2-0 trước Tottenham và giờ 5-0 trước West Ham. HLV Pochettino nói: “Chúng tôi có vẻ đã lấy lại được cảm giác tốt đẹp ở Stamford Bridge”.

Đầu tuần này, nhà cầm quân người Argentina kêu gọi chấm dứt “những tin đồn ngu ngốc” về tương lai của ông ở Chelsea. Và giờ nhấn mạnh thêm về sự phát triển mà ông mong chờ: “Tôi đã từng chia sẻ với các bạn cách đây vài tuần, rằng tôi rất hạnh phúc vì tôi nghĩ chúng tôi đã rất gần để đạt được vị trí mình muốn. Chúng tôi vẫn đang giữ được đà tiến này vì vậy tôi nghĩ đội đang phát triển rất nhanh. Chúng tôi có sự ổn định, đó là tiêu chuẩn tối thiểu nếu muốn cạnh tranh ở giải đấu này”.

VIỆT TÙNG