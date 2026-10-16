Phụ nữ và những dấu ấn nổi bật trong hành trình phát triển thể thao Việt Nam

Ngày 16-10, Ủy ban Olympic Việt Nam cùng các đơn vị liên quan tổ chức Cuộc tọa đàm 50 năm - Những dấu chân trên hành trình Olympic, chủ đề: "Phụ nữ trong thể thao Việt Nam: Bản lĩnh - Truyền cảm hứng - Kiến tạo tương lai”.

Cuộc tọa đàm đã ghi nhận nhiều ý kiến chia sẻ trao đổi. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Qua nhiều thế hệ, các nữ vận động viên (VĐV) và huấn luyện viên (HLV) đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của thể thao Việt Nam. Họ mang về những thành tích đáng tự hào trên đấu trường quốc tế và trở thành nguồn cảm hứng cho các thế hệ VĐV tiếp nối.

Những đóng góp ấy được nhìn lại tại tọa đàm “50 năm - Những dấu chân trên hành trình Olympic”, với chủ đề “Phụ nữ trong thể thao Việt Nam: Bản lĩnh - Truyền cảm hứng - Kiến tạo tương lai”. Tại đây, nhiều thế hệ VĐV, HLV đã cùng chia sẻ những câu chuyện về quá trình tập luyện, thi đấu và khát vọng cống hiến cho thể thao nước nhà.

Nhắc lại những năm tháng thi đấu trong điều kiện còn nhiều khó khăn, cựu kình ngư Vũ Thị Sen cho biết, thế hệ của bà luôn bước ra đấu trường quốc tế với tình yêu Tổ quốc và mong muốn đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước. Cùng chung quan điểm về tinh thần cống hiến, HLV điền kinh Hoàng An nhấn mạnh rằng các VĐV ngày nay có điều kiện tập luyện tốt hơn, vì vậy càng cần nỗ lực để nâng cao thành tích.

Cựu kình ngư Vũ Thị Sen, người từng giành HCV 200m ếch, phá kỷ lục châu Á và đoạt HCB 100m ếch tại GANEFO 1966.

Cuối năm 1966, kiện tướng Vũ Thị Sen sau kỳ tích tại GANEFO 1966, bà được Bác Hồ tiếp đón, ân cần hỏi thăm và trao tặng Huy hiệu Bác Hồ. Ảnh: HÒA BÌNH

Tinh thần ấy đã được nhiều thế hệ nữ VĐV kế thừa và thể hiện qua những dấu mốc đáng nhớ. Tại SEA Games 28 năm 2015, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên gây tiếng vang khi giành 8 HCV và phá 8 kỷ lục, qua đó khẳng định vị thế của bơi lội Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Tiếp nối những thành công đó, các nữ VĐV tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thành tích của thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Đoàn Việt Nam giành 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, trong đó cả 3 HCV đều do các nữ tuyển thủ mang về ở môn cầu mây (2 HCV) và karate (1 HCV).

Đằng sau những tấm huy chương này còn có đóng góp của các nữ HLV như Trần Thị Vui, Hoàng Thái Xuân (cầu mây) và Đỗ Thị Thu Hà (karate). Thành công của họ cho thấy vai trò của phụ nữ trong thể thao không chỉ giới hạn ở việc trực tiếp thi đấu mà còn thể hiện rõ trong công tác đào tạo, huấn luyện.

Từ những thành tích trên đấu trường quốc tế, câu chuyện về bản lĩnh và ý chí vượt khó của các nữ VĐV cũng được nhắc đến tại tọa đàm. Đại diện cho thế hệ hiện tại, võ sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm chia sẻ về những thử thách trong quá trình tập luyện, đặc biệt là việc vượt qua chấn thương để tiếp tục thi đấu và theo đuổi mục tiêu thành tích cao.

Các tuyển thủ cầu mây Việt Nam đã giành 2 HCV tại ASIAD 20. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Đánh giá về những đóng góp này, chuyên gia Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1, Tổng cục TDTT, khẳng định phụ nữ luôn giữ vai trò quan trọng trong hành trình phát triển của thể thao Việt Nam. Nhiều nữ VĐV đã thiết lập các kỷ lục quốc gia, đồng thời góp phần tạo nên những cột mốc lịch sử tại SEA Games và Olympic.

Từ những thế hệ đi trước đến các tuyển thủ hiện nay, những thành tích và câu chuyện vượt khó tiếp tục khẳng định bản lĩnh của phụ nữ trong thể thao Việt Nam. Đây cũng là nền tảng để các thế hệ VĐV trẻ kế thừa, hướng tới những mục tiêu cao hơn trên đấu trường quốc tế.

MINH CHIẾN