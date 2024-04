Phil Foden tiết lộ cảm giác thực sự khi chơi cho Pep Guardiola

Ngôi sao của Manchester City và đội tuyển Anh Phil Foden trả lời những câu hỏi này và hơn thế nữa trong podcast đặc biệt It's All Kicking Off.

Chàng trai 23 tuổi đã thông báo trong tuần này rằng anh và bạn gái 22 tuổi Rebecca Cooke đang mong đợi đứa con thứ 3. Phil đã ngồi lại với người đồng dẫn chương trình It's All Kicking Off và Biên tập viên bóng đá Ian Ladyman trong một tập đặc biệt.

City có thể đã phải chịu đau khổ ở Champions League nhưng họ vẫn thi đấu trên hai mặt trận và đang hướng tới mục tiêu đi vào lịch sử khi giành 4 chức vô địch Premier League liên tiếp.

Foden tiết lộ tấm biển đầy cảm hứng mà anh ấy đọc mỗi sáng và những bí mật đằng sau chiếc áo số 47 của anh ấy trong cuộc phỏng vấn với tờ Dailymail.

Đã gần năm năm trôi qua kể từ lần cuối Ladyman nói chuyện với Foden. Khi đó anh chỉ là một đứa trẻ 18 tuổi. Một đứa trẻ vô cùng tài năng. Mọi người trong CLB đều có ý tưởng về những gì họ muốn Foden đạt được nhưng anh ấy nghĩ điều gì là có thể.

Phil Foden và nhà báo Ian Ladyman

Foden nói trong podcast: “Thử thách đối với tôi luôn là một ngọn núi phải leo lên để có thể lọt vào đội 1. Trong đầu tôi chỉ muốn xuất hiện một lần cho CLB này và có thể nói rằng tôi đã làm được điều đó.

'Nhưng khi làm vậy tôi đã nghĩ: "Không, tôi thực sự có thể chơi ở đây. Tôi có thể đáp ứng được tiêu chuẩn".

“Bây giờ tôi đang ở giai đoạn cảm thấy mình là một cầu thủ quan trọng trong đội. Tôi cảm thấy rất thoải mái”.

Bây giờ, Foden đang để mắt tới những danh hiệu cá nhân.

“Tôi hy vọng tôi có mặt trong cuộc phỏng vấn người thắng cuộic”.

“Không hề dối trá. Tôi muốn trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa này. Tôi nghĩ tôi có khả năng”.

HOÁNG HƯNG