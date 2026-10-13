Những mái ấm nghĩa tình từ sân golf nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10

Hướng đến Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10 và kỷ niệm 21 năm thành lập Hội Doanh nhân Sài Gòn TPHCM, CLB Golf Doanh nhân Sài Gòn tiếp tục triển khai các hoạt động an sinh xã hội, gắn kết phong trào thể thao với trách nhiệm cộng đồng, góp phần chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Điều hành CLB Doanh nhân Sài Gòn trao nhà cho ông Đinh KHắc Nghiêm.

Trao 3 căn nhà, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống

Cuối tuần qua, CLB Golf Doanh nhân Sài Gòn phối hợp với chính quyền xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa tổ chức bàn giao 3 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình ông Đinh Khắc Nghiêm, ông Nguyễn Thành Phê và ông Nguyễn Văn Sum. Tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng là 270 triệu đồng, được trích từ Quỹ “Hướng về đồng bào – Hướng về miền Trung lũ lụt” của Giải Golf Doanh nhân Sài Gòn tranh Cúp Thanh Uyên Fruit năm 2025.

Chương trình góp phần cải thiện điều kiện nhà ở, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Đây cũng là kết quả cụ thể từ việc vận động nguồn lực xã hội thông qua hoạt động thể thao, phát huy tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng doanh nhân.

Câu lạc bộ và nhà tài trợ Á Châu trao nón cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự xã Diên Điền.

Dịp này, Tập đoàn Quốc tế Á Châu phối hợp cùng CLB trao tặng 100 mũ bảo hiểm cao cấp cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở xã Diên Điền, góp phần động viên lực lượng làm nhiệm vụ và nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn.

Mở rộng hoạt động an sinh tại nhiều địa phương

Không dừng lại ở Khánh Hòa, CLB Golf Doanh nhân Sài Gòn còn triển khai các chương trình hỗ trợ nhà ở tại xã Đan Điền, thành phố Huế và tỉnh Tây Ninh, góp phần chăm lo người dân khó khăn, chung tay thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm.

Các hoạt động này cho thấy định hướng gắn kết thể thao với trách nhiệm xã hội của CLB. Nguồn lực được huy động từ các giải đấu và sự đồng hành của doanh nhân, nhà tài trợ đã góp phần tạo nên những công trình thiết thực, phục vụ trực tiếp đời sống người dân.

Ban Điều hành CLB Golf Doanh nhân Sài Gòn trao nhà cho ông Đinh Khắc Nghiêm

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, CLB Golf Doanh nhân Sài Gòn tiếp tục khẳng định tinh thần “Kết nối doanh nhân – Lan tỏa yêu thương”, đưa những giá trị từ sân golf đến cộng đồng. Mỗi mái ấm được dựng xây là một nghĩa cử thiết thực, góp phần nhân rộng tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội trong cộng đồng doanh nghiệp.

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KHÁNH VÂN