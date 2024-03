Nguyễn Huy Hoàng còn cơ hội tranh thêm chuẩn Olympic 2024

Nguyễn Huy Hoàng sẽ thi đấu ở Thái Lan trong tháng 4 để nỗ lực đạt thêm chuẩn Olympic. Ảnh: MINH MINH

Thời điểm quyết định là tại Thái Lan

Đội tuyển bơi Việt Nam đã dự 2 giải quốc tế ngay trong tháng 2, tháng 3 vừa qua là giải vô địch thế giới 2024 và giải vô địch các nhóm tuổi trẻ châu Á 2024. Trong đó, giải vô địch thế giới 2024 được Liên đoàn thể thao dưới nước quốc tế (FINA) công nhận đạt điều kiện để xét thành tích VĐV thi đấu tính chuẩn, trao vé Olympic Paris (Pháp). Giải vô địch các nhóm tuổi trẻ châu Á 2024 không đạt điều kiện này. Tại giải vô địch thế giới 2024, tuyển bơi Việt Nam đã góp mặt 6 tuyển thủ (trong đó có Nguyễn Huy Hoàng) và chưa ai giành thêm chuẩn Olympic.

Bơi Việt Nam đang có 1 suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024 trong nội dung 800m tự do khi Nguyễn Huy Hoàng đạt kết quả vượt chuẩn trong thi đấu ASIAD 19. Tại Đông Nam Á, FINA đang ghi nhận đã có 3 suất chính thức trao cho các tuyển thủ được vé dự Olympic Paris (Pháp) 2024 khi từng người đạt chuẩn A nội dung của họ gồm Nguyễn Huy Hoàng (Việt Nam), Letitia Sim (Singapore, 100m ếch nữ), Jonathan Tan (Singapore, 50m tự do nam).

Bơi Việt Nam đang đặt kỳ vọng phấn đấu phải đạt thêm chuẩn A Olympic. Mọi hy vọng dồn vào kình ngư Nguyễn Huy Hoàng. Theo chuẩn bị của đội tuyển bơi Việt Nam, Huy Hoàng và các gương mặt trọng điểm sẽ dự giải bơi vô địch các nhóm tuổi Thái Lan 2024 (từ ngày 6 tới 11-4). Giải trên được FINA xác nhận đạt tiêu chuẩn tổ chức để xét thành tích VĐV từ đó tính chuẩn A Olympic hoặc chuẩn B Olympic từng nội dung qua đó trao vé Olympic Paris (Pháp) 2024. Cơ hội cho bơi Việt Nam và các đội ở Đông Nam Á sẽ quyết định đáng kể tại cuộc đua ở Thái Lan tới đây.

Dự báo của chúng ta, Huy Hoàng nỗ lực nhắm cơ hội vượt ngưỡng đạt thành tích tốt nhất cự ly 1.500m tự do nam để có thể chạm chuẩn A Olympic. Tại ASIAD 19, Huy Hoàng đã đạt thông số 15’04”06; tại SEA Games 32, Huy Hoàng đạt kết quả của cự ly là 15’11”24 còn ở giải bơi vô địch thế giới 2024, Huy Hoàng có kết quả chuyên môn 1.500m tự do là 15’22”86. Ở giải vô địch các nhóm tuổi trẻ châu Á 2024, Huy Hoàng giành HCV tại nhóm tuổi trên 18 cự ly 1.500m tự do bằng thành tích 15’24”69 (phá kỷ lục nhóm tuổi trẻ 15’34”80). Chuẩn A Olympic của cự ly 1.500m tự do là 15’00”99 còn chuẩn B Olympic của nội dung là 15’05”49.

Huy Hoàng sẽ tập trung kỹ lưỡng

Huy Hoàng chưa tập huấn quốc tế từ sau ASIAD 19. Cục TDTT và Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam vẫn đang thực hiện chương trình tập huấn tại Việt Nam dành cho tuyển thủ trong đó kết hợp thi đấu để tăng cường cọ xát. Dẫu vậy phải thấy, tuyển thủ người Quảng Bình là gương mặt trọng điểm Olympic nên giới chuyên môn đón chờ một chương trình tập luyện chuyên biệt nhất để Hoàng nhắm vào nhiều giải đấu hiệu quả nhất.

Huy Hoàng dự giải vô địch các nhóm tuổi trẻ châu Á 2024. Hiện tất cả rất mong thành tích chuyên môn trong những nội dung sở trường của kình ngư được cải thiện hơn nữa. Ảnh: H.HOÀNG

Hiện tại, Huy Hoàng đang dự giải bơi vô địch quốc gia 2024 dành cho hồ ngắn (25m) ở TT-Huế. Để một tuyển thủ đạt được ngưỡng tốt nhất trong chuyên môn cần hài hòa nhiều yếu tố và việc được thi đấu thường xuyên cũng là một trong những sự chuẩn bị. Thế nhưng, chúng ta cần nhiều hơn là đối thủ ở trình độ quốc tế cọ xát thi đấu cùng Huy Hoàng.

Bộ môn bơi (Cục TDTT) đang tích cực tìm thuê chuyên gia phù hợp chuyên môn và kinh phí để tham gia huấn luyện đội tuyển. Nếu không muốn nói, đó sẽ là chuyên gia tập trung cho nhóm trọng điểm chuẩn bị các giải còn lại tranh vé Olympic và giúp sức Huy Hoàng thi đấu Olympic Paris (Pháp) 2024. Giai đoạn chuẩn bị ASIAD 19, Nguyễn Huy Hoàng được ém mình tối đa tại Hungary (thậm chí không dự giải bơi vô địch thế giới 2023) và bước vào tranh tài thực tế ở Hàng Châu (Trung Quốc) thì các nỗ lực của tuyển thủ được đền đáp bằng 1 HCĐ và 1 chuẩn Olympic (cự ly 800m tự do).

Ngày 20-3 tại Quảng Bình, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình đã trao giải thưởng dành cho 10 Gương mặt trẻ Quảng Bình tiêu biểu năm 2023. Về lĩnh vực thể thao, Nguyễn Huy Hoàng là đại diện vinh dự được phần thưởng này.

MINH CHIẾN