Ra mắt đội hình và áo thi đấu CLB Pickleball Công An Nhân Dân. Ảnh: Quỳnh Mai

Đây là một trong những sự kiện của Hiệp hội Thể thao Công An Nhân Dân Việt Nam, thể hiện tầm nhìn chiến lược của CLB trong việc nâng cao chất lượng thi đấu và góp phần xây dựng bộ môn thể thao này ngày càng tiến lên chuyên nghiệp.



CLB Pickleball Công An Nhân Dân vinh dự nhận được sự quan tâm và đồng hành từ nhiều nhà tài trợ uy tín như Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity, Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam VNPAY, Công ty Cổ phần Chứng khoán UP, Thương hiệu thể thao Jogarbola, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, MCN Group và Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVCAB)...

Trong buổi lễ, CLB đã giới thiệu đội hình thi đấu chính thức, bao gồm những vận động viên giàu kinh nghiệm như vận động viên Trần Huyền Trang (Vô địch đơn Nữ 35+ Open Giải World Pickleball Championship Serie Châu Á Thái Bình Dương 2024, Vô địch đôi Nữ 19+ 4.0 Giải Asia open pickleball championship 2024), Nguyễn Anh Thắng (Vô địch đơn nam open 35+ Giải World Pickleball Championship Serie Châu Á Thái Bình Dương 2024, Vô địch đơn nam open 35+ Giải Asia open pickleball championship 2024), Trần Tuấn Minh (Vô địch đôi nam open 35+ Giải World Pickleball Championship Serie Châu Á Thái Bình Dương 2024…

CLB Pickleball CAND luôn đề cao giá trị của kỷ luật, tinh thần đồng đội và fairplay. Đây là những giá trị cốt lõi mà CLB luôn hướng tới, góp phần xây dựng một đội bóng không chỉ mạnh về chuyên môn mà còn có nền tảng vững chắc về tinh thần tập thể và văn hóa thi đấu lành mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Duy, Chủ tịch CLB Pickleball CAND, nhấn mạnh: "CLB Pickleball CAND không chỉ dừng lại ở việc xây dựng đội hình cho các giải đấu hiện tại mà còn đang thực hiện các chiến lược dài hạn nhằm phát triển môn thể thao này. Một trong những mục tiêu quan trọng của CLB là mở rộng chương trình đào tạo trẻ. Các lớp đào tạo sẽ giúp phát hiện và bồi dưỡng những tài năng mới, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của đội bóng."

Ông Tô Duy cũng chia sẻ về việc New Sports sẽ phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Thể thao Công An Nhân Dân Việt Nam để phát triển bộ môn pickleball không chỉ trong nội bộ lực lượng Công An Nhân Dân mà còn mở rộng phạm vi ra toàn quốc. Sự hợp tác này nhằm mục đích thúc đẩy phong trào thể thao trong nước, tổ chức thêm nhiều giải đấu chuyên nghiệp, đồng thời tạo điều kiện cho các vận động viên tham gia thi đấu quốc tế. Với sự hỗ trợ từ Hiệp hội Thể thao Công An Nhân Dân Việt Nam và các đối tác, CLB Pickleball CAND hy vọng sẽ tiếp tục gặt hái thành công và đóng góp cho sự phát triển của thể thao Việt Nam.

