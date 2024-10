PFL Super Fights: "Battle of the Giants": Francis Ngannou “đè đánh” Renan Ferreira, thắng TKO áp đảo nhưng ngập tràn cảm xúc

Ngannou giơ cao cờ Cameroon

Để xem được trận “The Predator” Francis Ngannou vs “Problema” Rennan Ferreira tại sự kiện PFL Super Fights: Battle of the Giants - vừa diễn ra và kết thúc vào sáng sớm ngày hôm nay - khán giả phải chờ hơn 2 tiếng đồng hồ. Tuy vậy, họ chỉ kịp xem một trận đấu “có đầu đuôi” nhưng chỉ kéo dài vỏn vẹn 3 phút 32 giây.

Nhưng nếu hỏi bất kỳ khán giả nào: “Cảm xúc ra sao?”, hẳn ai cũng phải trả lời một câu tương tự: “Ngân Nâu (tên thân mến mà cư dân mạng hâm mộ MMA của Việt Nam đặt cho võ sĩ từ Cameroon) đã mang lại cảm xúc quá tuyệt vời”.

Dù không giỏi đấu vật, và cũng không thành danh nhờ năng lực “địa chiến”, Ngannou lại quyết tâm mang trận chiến ở tư thế đấu đứng quyền cước thành cuộc “tàn sát áp đảo” ngay dưới mặt sàn đài bằng một cú quật đổ đối phương.

Sau đó, "lừa thế" khiến võ sĩ khổng lồ người Brazil phải quay đầu lại, nằm úp người xuống sàn đài, Ngannou liên tục tung những đòn quyền mạnh như búa bổ nhắm vào đầu, màng tang và cả gáy của “Problema”. Ferreira đã gặp “vấn đề” thật sự.

Sau serie đòn quá tàn khốc, võ sĩ người Brazil không còn sức chống đỡ, cả cơ thể xuôi theo dòng chảy quyền thế dũng mãnh của đối thủ. Anh nằm buông thõng người ở đó như một cây cổ thụ to lớn bị sét đánh cho tan hoang. Trọng tài phải can thiệp.

Và thế là, ngay ở lần đầu tiên quay trở lại với MMA, Ngannou cho thấy anh vẫn là một võ sĩ đẳng cấp của môn thể thao này, bất chấp quãng thời gian 2 năm “lưu lạc” với làng đánh quyền chuyên nghiệp. Anh đã giành đai vô địch hạng nặng PFL.

Một chiến thắng áp đảo nhưng lại ngập tràn cảm xúc. Ngay sau khi trọng tài tuyên bố Ngannou giành chiến thắng TKO ngay hiệp 1, võ sĩ người Cameroon không ăn mừng. Anh ngồi xuống với vẻ trầm tư ngay bên cạnh đối thủ, người tuy đã hồi phục về thể chất, nhưng mà tinh thần vẫn bàng hoàng và liếc nhìn Ngannou bằng ánh mắt kính sợ.

Sau đó, Ngannou ôm lấy những người anh em, HLV và các thành viên đội hỗ trợ của anh. Và tất cả đều khóc. Họ khóc vì Ngannou quay trở lại thành công, phá tan mọi rào cản và sức ép. Họ khóc vì anh vẫn có thể tái xuất sau cái chết của con trai cưng.

Ngannou khóc cùng đội của mình

“Tôi không thể nghĩ đến bất cứ điều gì ngoại trừ con trai của mình. Tôi nhận trận đấu này vì cậu nhóc, tôi muốn chiến đấu cho con trai. Không có Kobe, chúng tôi không thể hiện diện ở đây ngày hôm nay. Tôi hy vọng họ có thể nhớ tên cậu nhóc”.

Ở trên tài khoản X (Twitter) của mình, Ngannou cũng đăng 2 tấm hình: Hình 1 là anh chỉ vào bắp tay nơi có hình xăm tên "Kobe"; Hình 2 là anh ôm con trai mình khi cậu nhóc vẫn còn sống. Ngannou viết: “Kobe mãi mãi!”.

Hình ảnh chia sẻ đầy xúc động của Tân Vô địch hạng nặng PFL đã thu hút 1 triệu lượt người xem, 65 ngàn lượt thả tim và 7 ngàn lượt đăng lại, hơn 600 lời bình luận phản hồi. Một kết quả quá cảm xúc và không thể tuyệt vời hơn.

“Ở nơi phương trời xa”, “Bones” Jon Jones - kẻ suýt thi đấu tranh đai vô địch hạng nặng UFC - chia sẻ đầy tình cảm: “Francis đã thi đấu quá tuyệt vời khi thể hiện toàn bộ kho vũ khí MMA của mình. Kỹ năng quyền cước, kỹ năng take-down quá tuyệt vời. Thật tuyệt khi được chứng kiến anh ấy tỏa sáng. Xin chúc mừng nhà vô địch, tôi đang dõi theo anh”.

Trận đấu giữa 2 gã khổng lồ có tổng trọng lượng "hơn 235 kg" đã kết thúc để khởi đầu một chương mới trong cả sự nghiệp lẫn cuộc đời của Ngannou. Hãy cùng chờ xem Ngân Nâu làm gì trong quãng thời gian sắp tới...

Đ.Hg.