PFL Super Fights: "Battle of the Giants": Renan Ferreira - “Minh chủ” hạng cân nặng của PFL và Bellator - hài lòng khi “bay bên dưới tầm ra đa”

Cuối tuần này, tại The Mayadeen (Riyadh - của Saudi Arabia), “The Predator” Francis Ngannou sẽ tái xuất MMA lần đầu tiên sau 2 năm 9 tháng vắng bóng. Anh sẽ đấu với võ sĩ đang là Đương kim vô địch hạng cân nặng của cả 2 tổ chức PFL và Bellator tại sự kiện PFL Super Fight: Battle of the Giants.