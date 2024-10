Francis Ngannou: Từ bỏ UFC, mất con trai, hạ knock-down Tyson Fury và quay trở lại MMA gần 3 năm sau

Lần cuối cùng Francis Ngannou trình diễn trên sàn MMA đó là khi anh thắng điểm tuyệt đối Ciryl Gane sau 5 hiệp ở sự kiện UFC 270 hôm 22-1-2022. Anh sẽ tái xuất trên sàn đài võ tổng hợp vào Chủ nhật này, ở sự kiện PFL Super Fights: Battle of the Giants. Sau 2 năm 9 tháng qua, nhiều chuyện đã xảy ra...

Ngannou từng là tượng đài của UFC

Hồi phục sau chấn thương và từ bỏ UFC

Ngay sau trận đấu với Cyril Gane, mọi điều kiện để chuẩn bị cho trận “siêu đại chiến” giữa Francis Ngannou và Jon Jones dường như đã xong, và riêng đối với võ sĩ người Mỹ, anh này đã sẵn sàng...

“Jones đã sẵn sàng, mong muốn và có thể đối đầu bất kỳ ai để chúng tôi có thể giành được đai vô địch hạng nặng của UFC. Chúng tôi rất muốn thi đấu với cả Francis Ngannou”, ông Richard Schaefer - người quản lý của Jones - đã chia sẻ như vậy ngay ở vào thời điểm 2022 đó.

Nhưng Ngannou không vội đưa ra quyết định. Trước hết, anh phải tạm ngừng làm việc một thời gian dài để hồi phục sau ca phẫu thuật đầu gối. Đồng thời, Ngannou và đội của anh cố gắng đạt được các điều khoản hợp đồng mới, bao gồm khả năng thi đấu với cả Tyson Fury theo luật lệ quyền Anh.

Ngannou trong trận thắng Gane

Kể từ đó, tương lai của Ngannou trở thành lĩnh vực đầu cơ của nhiều tổ chức MMA trên toàn thế giới. Anh được Hardcore, ACA và cả ONE Championship chào mời gia nhập. Trong khi đó, những ông bầu, rồi những người quảng bá quyền Anh sử dụng mọi đòn bẩy để đưa anh tiến sát lại với cả Tyson Fury, và Deontay Wilder...

Bản thân Ngannou không hề có kế hoạch từ bỏ MMA hoàn toàn. Nhưng anh muốn có một số trận đấu quyền Anh diễn ra song song. Đây là điều kiện chính của anh khi đàm phán với UFC.

“Tôi muốn ở lại với UFC, nhưng tôi muốn làm thật đúng đắn. Tôi rất hạnh phúc khi được trở lại với Bát giác đài nếu có được thỏa thuận tốt. Trận đấu với Jones là một trận đấu... vì tiền, nhưng cũng có nhiều trận đấu vì tiền khác. Đây là các điều khoản của tôi bất kể họ thích hay là không!”.

Câu chuyện UFC gia hạn hợp đồng với Ngannou kết thúc vào tháng Giêng năm 2023, khi mà “Ông bầu trọc đầu” Dana White ra công bố trận tranh đai hạng nặng UFC sẽ diễn ra giữa Gane và Jones. Ông này thừa nhận rằng là, hiện vẫn chưa đạt được thỏa thuận với cả Ngannou.

Trận tranh đai giữa Jones và Gane báo hiệu "Kỷ nguyên" của Ngannou ở UFC đã kết thúc

“Anh ta là người thứ 2 chúng tôi chưa đạt được thỏa thuận. Người đầu tiên lại chính là Fedor Emelianenko (huyền thoại MMA người Nga). Chúng tôi đã làm hết thảy mọi thứ để có thể ký được hợp đồng. Tôi nghĩ, Hunter Campbell đã ăn tối với anh ta khoảng 350 lần. Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể”.

Ký hợp đồng với PFL và lấy lại tự do

Biết tin Ngannou sắp rời UFC, các hệ giải - tổ chức MMA hàng đầu đều tỏ ra hứng thú. “Bầu” Anatoly Sulyanov của Hardcore đề nghị sẽ chi cho Ngannou 3 triệu USD để anh đối đầu với cả Soslan Asbarov (một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp người Nga). Phó Chủ tịch của ACA - ông Aslanbek Badoev miêu tả “cuộc đối thoại đang diễn ra”, BKFC và ONE cũng bắn tiếng.

Nhưng những “dân chơi máu mặt nhất” lại chính là 2 giải đấu MMA khét tiếng chỉ xếp ngay sau UFC: Bellator và PFL. 2 hệ giải này khá phù hợp với Ngannou, không có đấu quyền không găng như là BKFC, họ đưa ra những đề nghị giá trị và vẫn linh hoạt cho Ngannou thượng đài đấu quyền Anh.

PFL được nhiều người biết đến nhờ tiền tài của Saudi Arabia. Họ cung cấp cho Ngannou các điều kiện đãi ngộ tốt nhất. Chi tiết của thỏa thuận có đoạn đặc biệt: Ngannou được tham gia 1 trận đấu quyền Anh, có một vị trí trong Ban quản lý và đứng đầu bộ phận PFL khu vực châu Phi.

Thậm chí, PFL còn công bố một giải đấu sẽ diễn ra tại Lục địa đen vào mùa Hè năm nay và võ sĩ đến từ đất nước Cameroon chính là gương mặt “siêu sao” để quảng bá giải đấu này...

Ngannou có địa vị "siêu nhiên" ở PFL

Với Ngannou, ký hợp đồng với PFL và rời khỏi UFC giống như là "lấy lại tự do" vậy. Đã từ rất lâu rồi, nhiều võ sĩ chỉ trích cách mà UFC đối xử với "quân của mình" như là những nô lệ, trả tiền bèo bọt và ràng buộc bằng nhiều điều kiện. Ký với PFL, Ngannou như "hổ xổng chuồng", và anh bắt đầu những khao khát của mình...

Hạ knock-down Tyson Fury nhưng thua thảm Anthoy Joshua

2 tháng sau khi ký hợp đồng với PFL, người quản lý Ngannou ra thông báo về trận đấu quyền Anh giữa thân chủ của mình với Tyson Fury. Giấc mơ của Ngannou đã trở thành sự thật sau những lời đề nghị hào phóng từ các tỷ phú Saudi Arabia dành cho võ sĩ khổng lồ người Anh.

Fury sau đó lên tiếng thừa nhận: “Rõ ràng tôi sẽ được trả rất - rất là nhiều tiền. Tôi sẽ mang các CĐV, cả từ những người hâm mộ MMA đến quyền Anh tới xem trận đấu. Cho dù thích hay không thích tôi, hãy đoán họ sẽ làm gì? Đều thưởng thức trận đấu thôi mà!”.

Trận đấu đáp ứng được kỳ vọng thành công của BTC. Ngannou thể hiện rất tốt ngay ở lần ra mắt sàn đài quyền Anh. Thậm chí, có thời điểm anh này còn hạ knock-down, khiến Fury đo sàn.

Khoảnh khắc Ngannou hạ knock-down Fury

Mặc dù thất bại chung cuộc bằng điểm số không đồng thuận sau 12 hiệp đấu, uy tín của võ sĩ người Cameroon nổi lên như cồn. Điều đó khiến anh “kiếm được” trận đấu thứ 2 với AJ.

Chủ tịch WBC - Mauricio Sulaiman - sau đó còn tung hô Francis Ngannou tận mây xanh: “Đây là một trong những sự kiện quyền Anh hay nhất mà tôi từng được chứng kiến ở trong đời”. Sau đó, WBC còn đưa Ngannou vào danh sách Thập đại quyền thủ của tổ chức này.

Thừa thắng xông lên, Ngannou kiếm được hợp đồng chống lại AJ “cơ bắp”, một võ sĩ quyền Anh tên tuổi khác người Anh. Nhưng không thuận buồm xuôi gió như trong trận đầu tiên, võ sĩ người Cameroon đã nhận ra sự khắc nghiệt của môn đấu chỉ dùng đầu quyền thủ thắng, anh bị hạ KO ngay ở hiệp 2 và biết rằng, MMA mới là sân chơi hiện tại của mình.

Mất con trai 1 tuổi rưỡi, suy sụp suýt từ bỏ thể thao

Một tháng rưỡi sau khi thua AJ, bi kịch xảy ra với Ngannou: Cậu con trai nhỏ 1 tuổi rưỡi của anh qua đời. Cái chết của Kobe khiến Ngannou vô cùng đau khổ, anh đã đánh mất nhịp sinh hoạt suốt 2 tháng trời và mới chỉ vứa quay lại tập luyện từ hồi tháng 6 năm nay.

Để vượt qua, Ngannou phải vật lộn, cố tìm ra động lực tiếp tục sự nghiệp: “Tôi thật sự đã nghĩ đến việc bỏ cuộc. Một trong những lý do duy nhất tôi không làm như vậy, bởi vì nghĩ đến điều đó, tôi không muốn con tôi là người khiến tôi từ bỏ. Trách nhiệm với môn đấu này là của tôi, không phải bởi con trai tôi”.

Để rồi, HLV của anh, ông Eric Nixon hào hứng chia sẻ: “Francis đang hồi phục. Đó là điều tuyệt vời nhất tôi có thể nói ra. Bạn thấy nụ cười quay lại trên gương mặt cậu ấy. Bạn thấy cậu ấy lại pha trò. Cậu ấy trở lại phòng tập, nói xấu Strickland và những người xung quanh. Đồng thời, anh ấy cũng hồi phục trong tim dù vẫn có khoảnh khắc yếu đuối”.

Đối thủ tiếp theo sẽ là Gã khổng lồ người Brazil

Ngannou sẽ chính thức quay trở lại vào Chủ nhật này, tại sự kiện FPL Super Fights: Battle of the Giants. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là Gã khổng lồ cao đến 2 mét 03 người Brazil - Renan Ferreira, kẻ đang sở hữu đai vô địch hạng nặng của sự kiện PFL vs Bellator hồi tháng 2.

Hình ảnh quảng bá PFL Supet Fights: Battle of the Giants

Ferreira cũng sở hữu lối đánh khá giống với Ngannou, ưa thích hạ KO đối thủ, với tỷ lệ giành chiến thắng bằng KO lên tới 85% (13 trận thắng trong đó có đến 11 trận thắng KO).

Nhưng Ngannou không phải người dễ bị bất ngờ với một đòn đánh tàn phá. Anh đã đấu với cả Alistair Overeem, Derrick Lewis, Jairzinho Rozenstruik rồi Junior dos Santos, và chưa kể đến 2 võ sĩ hàng đầu của làng đánh quyền hạng nặng. Anh từng đấu với Tyson Fury, người có chiều cao khá tương tự Ferreira (thậm chí Ferreira thấp hơn 3 centimet).

Khả năng thi đấu kiểu dũng mãnh hoang dã, cùng với những quyền thế tốt biến Ferreira trở thành đối thủ đáng gờm với Ngannou. Nhưng điểm yếu của Gã khổng lồ chính là đấu vật.

2/3 trận thua của Ferreira diễn ra ngay dưới mặt sàn đài. Để thắng Ferreira, có lẽ Ngannou nên tính đến kỹ năng so tài dưới mặt sàn đài. Nhưng anh còn có nhiều lựa chọn khác nữa.

Đ.Hg.