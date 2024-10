Liên đoàn billiards & snooker Việt Nam bị án cấm 1 năm của Liên đoàn thế giới

Billiards & snooker Việt Nam đang gặp khó khăn do bị án cấm liên tiếp thời gian qua. Ảnh: BILLIARDSVN

> Cục TDTT và Liên đoàn tìm các hướng tháo gỡ vướng mắc cho billiards Việt Nam

Án cấm do WCBS gởi bằng văn bản tới Liên đoàn billiards & snooker Việt Nam (VBSF) vào ngày 16-10 mới đây. Trong thông báo, WCBS cho biết thực hiện án cấm 1 năm các hoạt động của VBSF trên mọi cấp độ ở các giải đấu quốc tế.

Qua tìm hiểu, WCBS cũng ghi rõ nguyên nhân vì sao ban hành án phạt cấm 1 năm hoạt động đối với Liên đoàn billiards & snooker Việt Nam và phía Việt Nam không được dự các giải quốc tế thuộc hệ thống của WCBS cũng như không được tổ chức giải quốc tế theo hệ thống WCBS ở Việt Nam.

Được biết, nguyên do chính nằm ở việc Việt Nam đã có các giải billiards quốc tế được tổ chức nhưng giải không do WCBS chấp thuận. VBSF không phải đơn vị tổ chức những giải đấu trên nhưng với vai trò là tổ chức đại diện cho billiards & snooker Việt Nam thì Liên đoàn billiards & snooker Việt Nam phải chấp hành án phạt do WCBS đưa ra.

Tuy nhiên, trong văn bản gởi Liên đoàn billiards & snooker Việt Nam, phía WCBS vẫn có nội dung để thể thao Việt Nam tháo gỡ từ đó có thể được sớm dỡ bỏ án cấm. Về điều này, Liên đoàn billiards & snooker Việt Nam đang phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam có những văn bản giải thích nhằm sớm gỡ bỏ án cấm không đáng có trên.

Nếu không dỡ bỏ được án cấm, billiards & snooker Việt Nam (ở cấp độ đội tuyển quốc gia) sẽ khó tham dự các giải quốc tế trong năm 2025.

Giữa năm nay, sau khi có những văn bản khuyến cáo, Liên đoàn billiards thể thao châu Á (ACBS) đã quyết định gởi văn bản thông báo án cấm 6 tháng đối với Liên đoàn billiards & snooker Việt Nam. Án phạt được áp dụng trong thời gian từ 13-6-2024 tới 12-1-2025. Nguyên do của án cấm này cũng được thông báo do đã có giải quốc tế tổ chức tại Việt Nam nhưng không được ACBS chấp thuận.

ACBS hiện là tổ chức thành viên của WCBS.

MINH CHIẾN