Cục TDTT và Liên đoàn tìm các hướng tháo gỡ vướng mắc cho billiards Việt Nam

Billiards cần tìm hướng hiệu quả để không có các án cấm, tránh quyền lợi của VĐV mất đi các giải đấu để tranh tài. Ảnh: Q.HOÀNG

Liên tiếp thời gian qua, Liên đoàn billiards & snooker Việt Nam nhận được các văn bản thông cáo từ một số Liên đoàn, tổ chức thể thao billiards qua đó cấm nhiều cơ thủ tham gia thi đấu. Đây là vấn đề không nhỏ đối với billiards & snooker Việt Nam bởi đứng trên quan điểm của bất cứ tổ chức châu Á hay quốc tế nào khi họ ra án cấm, chúng ta sẽ là người bị thiệt thòi.

Cục trưởng Cục TDTT – ông Đặng Hà Việt đã làm việc với đại diện Liên đoàn billiards & snooker Việt Nam trong ngày 21-10, qua đó cơ quan quản lý nhà nước cũng đưa ra các thảo luận làm sao tìm ra những phương án tháo gỡ các vướng mắc không đáng có đối với billiards & snooker Việt Nam.

Hiện tại, chế tài do cơ quan quản lý nhà nước ban hành về xử lý các sự việc cụ thể thông qua một số trường hợp mà Liên đoàn billiards & snooker Việt Nam gặp phải là chưa có. Vì vậy, nhà quản lý còn lúng túng trong giải quyết các sự vụ. Trên hết, tất cả đang là sự thông báo về các văn bản được đưa ra chứ chưa có giải quyết hay chế tài áp dụng trực tiếp.

Đại diện Liên đoàn billiards & snooker Việt Nam cho biết, cuộc làm việc trên tinh thần chỉ ra các vấn đề và lãnh đạo Cục TDTT cũng có những quan điểm để các bên sẽ xây dựng các cơ sở pháp lý nhằm làm sao tránh được sự bất cập đang diễn ra. Ngoài ra, các vấn đề trong việc đăng ký thi đấu, chế độ của VĐV được lãnh đạo Cục TDTT lắng nghe báo cáo từ Liên đoàn billiards & snooker Việt Nam trước sự việc của cơ thủ Nguyễn Hoàng Yến Nhi.

Tháng 7 năm nay, Liên đoàn thể thao billiards châu Á (ACBS) ra lệnh cấm tất cả quan chức, VĐV, HLV thuộc Liên đoàn billiards & snooker Việt Nam (VBSF) tham gia các hoạt động, giải đấu do ACBS tổ chức và các giải của các Liên đoàn pool thế giới (WPA) và Liên đoàn billiards & snooker quốc tế (IBSF) tổ chức trong 6 tháng (tới hết ngày 12-1-2025). Lý do Liên đoàn billiards & snooker Việt Nam bị cấm do đã có 1 giải đấu quốc tế tổ chức ở Hà Nội nhưng không được ACBS chấp thuận.

Thông báo mới đây của WPA tới các Liên đoàn thành viên về án cấm 245 cơ thủ. Ảnh: WPA

Tháng 9, Liên đoàn billiards carom thế giới (UMB) cấm thi đấu trong 1 năm đối với 128 cơ thủ (trong đó có 27 cơ thủ Việt Nam) đã thi đấu 1 giải do PBA tổ chức ở Hà Nội.

Mới đây, Liên đoàn billiards pool thế giới (WPA) đã có thông báo bằng văn bản cụ thể về danh sách 245 cơ thủ bị cấm thi đấu hệ thống của mình, trong đó có 87 cơ thủ của Việt Nam. Đây là những cơ thủ đã dự 1 giải đấu quốc tế pool 9 bi tại Hà Nội.

MINH CHIẾN