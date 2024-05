Ngày Anfield cần truyền lửa

Liverpool và Tottenham đang loạng choạng tiến về đích ở Premier League sẽ đụng độ tại Anfield.

Đáng lẽ mọi chuyện không nên kết thúc theo cách này đối với việc HLV Jurgen Klopp, người ít nhất sẽ kết thúc nhiệm kỳ ở sân Anfield với một huy chương vô địch Cúp Liên đoàn khác trên cổ, nhưng chắc chắn việc phải chứng kiến tham vọng “ăn 4” nổi tiếng của Liverpool sụp đổ chỉ trong 2 tuần qua thật khó khăn. Sau khi bị loại FA Cup và Europa League dưới tay Man.United và Atalanta, cơ hội vô địch Anh cũng tàn lụi khi Liverpool chỉ giành được 1 điểm trong 2 trận liên tiếp - chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, hoàn toàn kém xa tốc độ mà các đối thủ đua danh hiệu Arsenal và Man.City đang trình diễn.

Bản thân trận hòa 2-2 tại West Ham cuối tuần qua đã là một câu chuyện buồn. HLV Klopp và ngôi sao số 1 của ông trong kỷ nguyên gần 9 năm đầy thành công là Mohamed Salah cũng có nguy cơ kết thúc không trọn vẹn. Đã nảy sinh mâu thuẫn giữa 2 người, nó được thế giới chứng kiến qua tranh cãi gay gắt bên ngoài đường biên. Khi Salah chuẩn bị vào sân thay người ngay sau bàn gỡ hòa 2-2 của Antonio, Klopp đã tiến tới nói chuyện với cầu thủ chạy cánh người Ai Cập. Nhưng Salah trả lời lại với đôi tay dang rộng rồi bắt đầu chỉ vào Klopp. Darwin Nunez, người cũng chuẩn bị vào sân, đã chen vào giữa và đẩy đồng đội ra. Không có gì đáng ngạc nhiên khi nó trở thành tiêu đề báo chí, thậm chí có những lập luận không mấy thuyết phục rằng đây là điển hình cho sự sụp đổ cuối mùa giải của Liverpool.

HLV Jurgen Klopp vẫn muốn kết thúc nhiệm kỳ ở sân Anfield theo cách tốt nhất có thể.

Liverpool trên thực tế phải giành chiến thắng vào Chủ nhật để giữ lại hy vọng mong manh về chức vô địch Premier League thứ 2 dưới thời Klopp. Trước vòng đấu này, họ kém 5 điểm so với ngôi đầu của Arsenal, và kém 4 điểm so với Man.City (đội còn chơi ít hơn 1 trận, mới 34 trận). Do đó, một trận hòa ở Anfield hôm nay sẽ là không đủ khi mà Arsenal đã dễ dàng vượt qua Bournemouth trong trận đấu sớm vào thứ Bảy. Nhưng để có thể hoàn thành nhiệm vụ giành 3 điểm, Liverpool cần được sân Anfield truyền lửa tinh thần kịp thời, bất chấp người hâm mộ cũng đang thất vọng sau 2 thất bại sân nhà liên tiếp.

Ít nhất, chính đối thủ của họ Tottenham là những người đã truyền ngọn lửa tinh thần đầu tiên. Thật vậy, việc Liverpool chắc suất tốp 4 và chính thức trở lại Champions League mùa tới vừa được xác nhận vào thứ Năm, sau trận thua 0-2 của Tottenham trên sân Chelsea. Với 3 thất bại liên tiếp, có thể nói, chính Tottenham mới là đội bóng bất ổn hơn trong cuộc đụng độ vào Chủ nhật này. Đội bóng có biệt danh Gà trống này một lần nữa hụt hơn trong giai đoạn quyết định. Vị HLV của họ là Ange Postecoglou thì đang bị chỉ trích khi đội của ông tiếp tục thua 2 bàn tại Chelsea từ các tình huống cố định - 22 bàn thua trong các tình huống cố định của họ ở Premier League 2023-24 chỉ tốt hơn các đối thủ nhóm cuối là Nottingham Forest (26 bàn) và Sheffield United (23 bàn).

Trong tình thế này, có lẽ HLV Klopp và ngôi sao Salah cần hướng đến mục tiêu chung là giúp đội kết thúc mùa giải theo cách tốt nhất, đặc biệt là ở 2 trận sân nhà có thể là cuối cùng của họ.

VIỆT TÙNG