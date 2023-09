Nam tuyển thủ jujitsu duy nhất dự ASIAD 19 Cấn Văn Thắng đã giành HCV vô địch quốc gia

Có thời điểm trong trận đấu bán kết đơn nữ US Open 2023, Aryna Sabalenka đã bị Madison Keys dẫn trước đến 6-0, 5-3 và 15-0, và khi đó, Keys lại đang cầm giao bóng. Lúc đó, có rất ít người tin rằng, Sabalenka sẽ lật ngược thế cờ. Tuy vậy, tay vợt cuối cùng thuộc “Big Three của WTA” ở US Open 2023 đã ngược dòng thành công, gỡ hòa trong ván 2, đưa ván đấu đến loạt tie-break và giành chiến thắng; sau đó, thắng cô cả loạt tie-break ván quyết định.