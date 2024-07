Mỹ vs Trung Quốc: Ai sẽ thắng trong cuộc chiến đứng đầu bảng Paris 2024?

Câu trả lời ngắn gọn: Có thể, nhưng có lẽ là không.

Tổng số huy chương rất có thể sẽ không có gì phải bàn cãi. Tại Tokyo 2020 được tổ chức vào năm 2021, Mỹ có tổng cộng 113 huy chương so với 89 của Trung Quốc. Năm 2016, chênh lệch thậm chí còn rộng hơn - 121 so với 70. Ngay cả khi Trung Quốc đăng cai tổ chức hồi năm 2008, Mỹ vẫn có tổng số huy chương nhiều hơn (112 so với 100), nhưng ở Bắc Kinh 2008, Trung Quốc có nhiều HCV hơn (48-36), và sau kỳ 2016 sa sút (Trung Quốc có 26 HCV, Anh có 27 và Mỹ có 46), thì Trung Quốc hồi phục vào năm 2021 với 38 HCV trong khi của Mỹ là 39.

Nghĩa là nếu tính trên quá trình phát triển của 2 Thế vận hội gần nhất thì phải chăng Trung Quốc có cơ hội để vượt lên? Sau khi nhập kết quả và thứ hạng trong ba năm qua cùng với các dữ liệu lịch sử khác, dự đoán của báo Guardian (Anh) thông qua hệ thống phân tích Gracenote đưa ra là:

Số huy chương vàng: Mỹ 48,28 chiếc - Trung Quốc 39,78 chiếc

Tổng số huy chương: Mỹ 126,10 chiếc - Trung Quốc 93,38

Làm tròn những con số đó thành dự đoán thực tế cho từng sự kiện, nhưng vẫn dựa trên những tính toán tương tự, khoảng cách sẽ trở thành:

Số Huy chương vàng: Mỹ 42, Trung Quốc 29

Tổng số huy chương: Mỹ 123, Trung Quốc 92

Về cơ bản, Trung Quốc có ít lợi thế hơn. Họ gần như hoàn hảo ở môn lặn và bóng bàn, nhưng có rất ít huy chương vàng để các VĐV Trung Quốc giành được trong những nội dung đó. Mặt khác, Hoa Kỳ có rất nhiều VĐV giành huy chương bạc và đồng trở lại với cơ hội nâng cấp lên huy chương vàng.

Trong 3 năm qua, các VĐV Mỹ đã chứng tỏ mình là ứng cử viên sáng giá. Theo một thống kê không chính thức, Hoa Kỳ có 57 VĐV hoặc tập thể đến Paris với tư cách là nhà vô địch thế giới hoặc xếp số 1 trong các sự kiện của họ. Phía Trung Quốc có 48.

Như đã nói, bảng huy chương dự tính của Gracenote có những con số tương tự về tổng số huy chương (Mỹ 123-87 Trung Quốc) nhưng cho thấy cuộc đua sít sao hơn nhiều ở huy chương vàng (Mỹ 37-36 Trung Quốc, với Anh, Pháp và Australia đứng thứ ba, thứ tư và thứ năm tương ứng).

Mặt trái của việc có lợi thế lớn hơn là huy chương của Mỹ không chắc chắn. Mỹ có tiềm năng giành được tới 50 huy chương vàng, nhưng một vài sai lầm chỗ này chỗ kia có thể khiến họ chỉ ở độ mức chắc chắn là 30 chiếc, trong tầm tấn công của Trung Quốc.

Kế đến, là tiến trình thi đấu. Căn cứ vào lịch trình ở Paris, Trung Quốc có thể sớm giành được vị trí dẫn đầu nhưng Mỹ có thể vượt qua bảy ngày cuối cùng của Thế vận hội.

Đây là cách cuộc chiến giành quyền thống trị Olympic sẽ dự báo diễn ra:

Bơi lội (thi đấu tuần đầu tiên):

Hoa Kỳ có thể chưa bao giờ có một đội hình xuất sắc như bây giờ ở nội dung bơi lội. Không chỉ những cái tên quen thuộc như Katie Ledecky và Caeleb Dressel quay trở lại mà còn có một số người khác đã giành được nhiều huy chương ở Tokyo – Bobby Finke, Ryan Murphy, Regan Smith và Lilly King. Nhưng người Mỹ sẽ cố gắng tái tạo hoặc cải thiện tổng số huy chương vàng đáng kinh ngạc của họ là 11 chiếc trong tổng số 30 huy chương các loại trên đường đua xanh ở Tokyo, một nhiệm vụ khó khăn trước những thách thức gay gắt từ Australia, Châu Âu, Canada - và Trung Quốc. Li Bingjie, Xu Jiayu, Qin Haiyang, Zhang Yufei và Pan Zhanle đều chắc chắn sẽ đảm bảo rằng Trung Quốc sẽ cải thiện thành tích 6 huy chương của đội vào năm 2021 và có cơ hội vượt qua con số 3 HCV ở Tokyo.

Thể dục dụng cụ (tuần đầu tiên): Zhang Boheng của Trung Quốc là VĐV được yêu thích nhất ở nội dung nam và có thể rời sàn đấu với nhiều huy chương trong tay. Nhưng Mỹ đã có một màn trình diễn vững chắc ở Tokyo ngay cả khi Simone Biles gặp khó khăn. Bây giờ, Biles đã trở lại và được cho là hay hơn bao giờ hết, đồng thời nhà vô địch toàn năng ở Tokyo là Sunisa Lee và VĐV giành huy chương vàng môn thể dục nhịp điệu Jade Carey cũng trở lại. Đội nam của Mỹ, vốn đã tụt dốc trong Thế vận hội gần đây, có VĐV 20 tuổi Fred Richards và một số cựu binh Olympic sẽ tranh tài. Trung Quốc có thể cải thiện tổng số ba huy chương vàng năm 2021 của họ, nhưng Hoa Kỳ chắc chắn sẽ tốt hơn về tổng số hai huy chương ở Tokyo.

Các sự kiện khác trong tuần đầu tiên: Trung Quốc xuất sắc ở môn bắn súng và có thể sánh ngang với tổng số 4 huy chương vàng của họ (tổng cộng 11 chiếc các loại) như tại Tokyo, trong khi Mỹ sẽ phải vật lộn để có được ba huy chương vàng (tổng cộng 6 các loại). Trung Quốc cũng sẽ bắt đầu tích lũy danh hiệu ở môn lặn, được trải đều trong lịch trình Olympic. Các tay chèo Mỹ sẽ háo hức đóng góp vào số huy chương.

Điền kinh (tuần thứ hai): Ở Tokyo, điền kinh Mỹ giành được bảy huy chương vàng (tổng cộng 26 các loại). Noah Lyles và Sha'Carri Richardson đã thu hút được nhiều sự chú ý nhất từ ​​màn trình diễn của họ kể từ Tokyo, nhưng Mỹ đã mang đến nhiều VĐV giành huy chương bạc hoặc huy chương vàng lần trước - bao gồm Grant Holloway (110m vượt rào), Rai Benjamin (400m vượt rào), Chris Nilsen ( nhảy sào), Sydney McLaughlin-Levrone (400m vượt rào), Katie Moon (vượt rào), Raven Saunders (ném tạ) và Valarie Allman (đĩa ném). Nhìn chung, số huy chương vàng mà Mỹ có thể giành được ở sân điền kinh sẽ nhiều hơn các môn thế mạnh của Trung Quốc như lặn và bóng bàn mang lại. Kể cả khi Mỹ không đạt chỉ tiêu thì họ có thể sẽ không thua Trung Quốc, những người đã giành được 2 huy chương vàng ở Tokyo nhưng có thể rời Paris mà không có huy chương nào.

Các sự kiện khác trong tuần thứ hai: Hoa Kỳ có thể chiến thắng ở các môn thể thao đồng đội nữ - bóng rổ, bóng nước và cả hai loại bóng chuyền. Mỹ cũng sẽ trở lại sàn đấu vật với nhiều kỳ vọng. Đội hình của họ đã có một số tiến bộ kể từ khi giành được ba huy chương vàng (9 huy chương các loại) ở Tokyo nhưng có những ngôi sao đột phá như Amit Elor và Aaron Brooks tham gia cùng những ứng cử viên đáng tin cậy như Kyle Dake, Kyle Snyder, Sarah Hildebrandt và Helen Maroulis. Các VĐV trượt ván Mỹ có thể thắng ở cả nam lẫn nữ, đội tuyển Trung Quốc chưa sẵn sàng để đối đầu với bất kỳ điều gì trong số đó.

Khả năng chắc chắn thắng HCV của Mỹ:

Điền kinh: 110m vượt rào nam - 200m nam - đẩy tạ nữ - 100m nam - đẩy tạ nam - 400m vượt rào nữ - nhảy sào nữ - tiếp sức 4x400m nam

Bơi lội: 200m hỗn hợp nữ - 100m bơi ngửa nam -1500m tự do nữ - 800m tự do nữ

Đạp xe BMX nữ -

Breakdance nam

Thể dục: đồng đội nữ - toàn năng nữ

Bóng rổ: nữ

Lướt sóng nữ

Bóng nước: nữ

Khả năng chắc thắng HCV của Trung Quốc

Bóng bàn: đôi nam nữ - Đồng đội nữ - đồng đội nam – Đơn nữ

Lặn nam – Lặn nữ

Bơi nghệ thuật: đồng đội

Thể dục: đồng đội nam -

Bắn súng: súng lục bắn nhanh 25m nam

Cử tạ: hạng 61kg nam

Canoeing: đôi 500m nữ

LONG KHANG