Mansion Sports Cup 2024 (KV Cần Thơ): "Vương giả khu vực" đầu tiên sẽ là PT Group của “bầu” Nguyễn Phúc Trường và Coach Bảo lép

PT Group vô địch Mansion Sports Cup 2024 (KV Cần Thơ)

Màn trình diễn “có 8 sao” của PT Group mang đậm dấu ấn của Coach Bảo lép. Thiếu vắng cây săn bàn hàng đầu là Nhật Bổn (Nguyễn Minh Nhật quay trở về TPHCM đá Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, giúp cho đội Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TPHCM đăng quang ngôi vô địch, thâu tóm 3 danh hiệu cá nhân), vị HLV từng là cầu thủ futsal khét tiếng vẫn tìm thấy nhân sự thay thế hiệu quả!

Ông tung Quốc Việt vào sân ngay từ đầu, với Quý Kante hỗ trợ cơ động ở phía sau, và một An Kè luôn bền bỉ kéo bóng từ phần sân nhà sang phần sân đối phương để tạo ra khác biệt. Trước một VN Mobile Tiền Giang bị đánh giá thấp hơn, Coach Bảo lép vẫn không xua quân “toàn sao” dồn lên tấn công áp đảo, mà chủ động chơi hơi thấp bên phần sân nhà, đánh vào tâm lý chơi bóng hồn nhiên của đối thủ, “dụ” VN Mobile tiến lên.

Từ đó, PT Group đã sở hữu một thế trận mở. Cứ mỗi lần cướp bóng, họ lại có khoảng không - tốc độ - và cả nhân sự để tổ chức phản công, khi thế trận đã mở toang và không cần build-up thoát pressing xây dựng tình huống ngay từ phần sân nhà. Cứ thế, cứ thế, mỗi một pha phản công của PT Group là một tình huống đột biến mẫu mực với thế “2 vs 1”, “3 vs 2” hay thậm chí “4 vs 2” bằng mức sát thương cao độ.

Ngay trong hiệp 1, dàn sao của PT Group đã vượt lên dẫn trước đến 4-0. Trong hiệp 2, tiếp tục tận dụng lối chơi đôi công hồn nhiên tận hiến, không hề biết sợ hãi và cũng không quan tâm đến kết quả chung cuộc của đội bóng “cây nhà lá vườn” - dễ thương và dân dã đến từ Tiền Giang, PT Group đã ghi thêm 4 bàn thắng khác, nhưng cũng để đối thủ có được bàn gỡ đầy danh dự, và khép lại trận chung kết với kết quả áp đảo 8-1.

Đây là màn quay trở lại ngoạn mục của “bầu” Nguyễn Phúc Trường, ông chủ của nhiều shop - nhà máy sản xuất, may mặc và buôn bán quần áo thời trang. PT Group từng là một cái tên khá đáng ngại ở sân chơi SPL, nhưng họ đã vắng bóng trong suốt quãng thời gian của năm 2023 với làng phủi Sài Gòn. Giờ đây, họ đã quay trở lại và giật lấy vị thế “Vương gia khu vực” của Mansion Sports Cup 2024 (KV Cần Thơ). Sự tái xuất đầy ấn tượng.

Ở trận tranh Hạng 3, “Tổ futsal” của Rosie Anh Em, gồm nhiều cầu futsal đẳng cấp như Luân sư phụ, Hạnh Ba lô, Huy nhóc... bất ngờ hủy diệt 36 FC - Store Detailing của “bầu” Lực và Coach Dương Đường, Tuấn Vinh và Capdervilar, với chiến thắng áp đảo cũng có tỷ số là 8-1. Như vậy, tấm vé thứ 3 của KV Cần Thơ (BTC đã “nâng cấp” 2 KV Đà Nẵng và Cần Thơ lên 3 vé dự VCK, như vậy VCK sẽ có 12 đội tham gia) thuộc về Rosie Anh Em.

Khi “Tập mở màn” của Mansion Sports Cup 2024 đã khép lại, BTC của giải đấu sân 7 “chất lượng và chỉn chu cho đến từng centimet”, qua những tiểu tiết nhỏ nhặt nhất - nhưng trân quý nhất, như những tấm huy chương, bộ đồng phục mới cáu cho 2 đội bóng chính tranh trận chung kết khu vực, chỉ có 1-2 ngày nghỉ ngơi trước khi ráo riết chuẩn bị cho “Tập 2”, với màn trình diễn sắp tới tại Khu vực Đà Nẵng. Họ sẽ bay ra miền Trung vào cuối tuần này.

Mansion Sports Cup 2024 vẫn còn “4 tập phim” ở phía trước, hứa hẹn có nhiều phân cảnh hành động kịch tính và hấp dẫn.

Kết quả chung cuộc KV Cần Thơ 🥇 Vô địch: PT Group TPHCM 🥈 Á quân: VN Mobile Tiền Giang 🥉 Hạng ba: Rosie - Anh Em Vĩnh Long 🏅 Top 4: 36 FC - Store Detailing An Giang 🔸 Cầu thủ hay nhất chung kết: An Kè 🎯 Vua phá lưới: Quý Kante (8 bàn) 🥅 Thủ môn xuất sắc: Thắng Iker ⚽️ Cầu thủ xuất sắc nhất: Quý Kante 🎗 HLV Xuất sắc nhất giải: Tuấn Ok - VN Mobile FC 🔷 Tổ trọng tài hoàn thành nhiệm vụ chung kết

Hình ảnh "Vương giả khu vực" - PT Group trong lễ trao giải

ĐỖ HOÀNG