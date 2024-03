Man.City - Man.United (lúc 22 giờ 30 ngày 3-3): Trận derby và khoảng cách… triệu dặm

Man.City (trái) và Man.United

Trong 10.000 mô phỏng trận đấu do siêu máy tính Opta thực hiện, cho ra tỷ lệ chiến thắng của Man.City là 61,9% so với 15% của Man.United. Trận derby thành Manchester đầu tiên của mùa giải chính là thời khắc mà người ta nhìn thấy tương lai của HLV Erik Ten Hag trở nên bất ổn tại Old Trafford, khi Quỷ đỏ bị Man.City đánh bại 3-0 ngay trên sân nhà hồi tháng 10.

Bốn tháng trôi qua, Ten Hag vẫn phải chịu nhiều áp lực và chuyến đi đến sân Etihad có vẻ như là điều cuối cùng mà nhà cầm quân người Hà Lan muốn phải đối mặt.

Rõ ràng Man.United đang không ổn. Sau khi thắng 4 trận liên tiếp ở Premier League, họ để thua Fulham 1-2 ngay trên sân nhà ở phút cuối trận. Đó đã là trận thua thứ 10 trong mùa và gần chạm đến cột mốc tồi tệ là 12 thất bại ở 2 mùa bóng 2013-2014 và 2021-2022, đó đều là thời điểm xuất hiện sau thời Sir Alex Ferguson. HLV Ten Hag đang bị chỉ trích là không thể xây dựng được một đội hình có sự vững chắc trong phòng ngự.

Tỷ lệ bàn thua dự kiến của Man United lên đến 43,3 bàn sau 26 trận ở Premier League và thực tế đã nhận 36 bàn thua sau khi đối mặt với 417 cú sút từ các đối thủ. Con số này chỉ tốt hơn 3 đội khác tại Premier League tính đến lúc này. Thế nên người ta tự hỏi, làm sao để Man.United chịu đựng nổi sức tấn công của Man.City?

Đội chủ sân Etihad có… thói quen làm khổ “gã hàng xóm” kể từ khi Pep Guardiola lên nắm quyền vào năm 2016. Cựu HLV Barcelona đã thắng 8 trong 15 trận derby Manchester tại Premier League (5 thua). Guardiola là HLV duy nhất đối đầu với Man.United 10 lần trở lên trong giải đấu và thắng ít nhất một nửa số trận đó.

Họ đã “làm nóng” cho một chiến thắng khác trước Man.United bằng việc vùi dập Luton 6-2 ở vòng 5 FA Cup hồi giữa tuần, với 5 bàn thắng của Erling Haaland. Trong khi đó, Man.United chỉ thắng Nottingham Forest 1-0 với bàn duy nhất gần cuối trận đấu. Điều lo lắng duy nhất của Man xanh đó là xuất hiện một số chấn thương, như của Jack Grealish và Josko Gvardiol.

Không chỉ có phong độ tốt, mà thành tích đối đầu của Man.City còn vượt trội khi thắng 4 trong 5 lần gặp Man.United gần đây nhất tại Premier League (1 thua), tức là bằng số chiến thắng họ có được trong 13 lần gặp Man.United trước đó.

Man.United cũng đã thua 2 trận gần nhất hành quân đến Etihad tại Premier League, và đó đều là các tỷ số “vuốt mặt không kịp”, lần lượt là 1-4 và 3-6. Đây là bước khởi đầu trong chuỗi 5 trận có thể quyết định khả năng bảo vệ chức vô địch của thầy trò Guardiola mùa này. Bốn trận tiếp theo, Man.City sẽ gặp Liverpool, Brighton, Arsenal và Aston Villa. Điểm chung của năm đối thủ mà Man.City sắp gặp là đều đang xếp trong Top 7.

Man.City bất bại trong 18 trận gần đây nhất trên mọi đấu trường. Tuy nhiên 2 trận hòa trong số đó đều xảy ra tại sân Etihad. Chưa kể, trong 3 trận gần đây nhất tại giải Ngoại hạng thì Man.City không trận nào ghi quá 1 bàn thắng. Chi tiết này có thể là hy vọng bé nhỏ của Man.United.

CHU NGỌC