Luis Diaz và Salah tỏa sáng khi Liverpool đè bẹp Man United 3 bàn trắng

Khi bộ đôi Luis Diaz và Mo Salah ghi 2 bàn trong hiệp đầu, họ hầu như đã kết liễu sớm trận đại chiến ở Old Trafford. Manchester United mờ nhạt và rời rạc đã không thể gây sốc cho đối thủ trên tài trong một trận đấu mà độ chênh về đẳng cấp là không nhỏ.

Luis Diaz ghi 2 bàn cho Liverpool

Có cảm giác là Liverpool vẫn chơi rất… nhàn. Họ không quá gắng sức, không quá quyết liệt mà chơi với nhịp điệu vừa phải để chờ đối thủ phạm sai lầm. Và quả là Quỷ đỏ đã phạm sai lầm ngay ở khu vực nguy hiểm nhất – khu trung tuyến, nơi đội khách dồn sức khống chế họ.

Thực tế là Liverpool đã tung lưới Andre Onana từ phút thứ 6, nhưng bàn thắng của Trent Alexander Arnold đã bị VAR từ chối. Với dàn tiền vệ mạnh mẽ và đẳng cấp, Liverpool đã vây ráp đội chủ nhà và sai lầm đã xuất hiện phút 35 khi tiền vệ người Brazil Casemiro chuyền bóng ngay vào chân Ryan Gravenberch. Ngay lập tức, cầu thủ Hà Lan dốc bóng tấn công, anh chuyền cho Mo Salah và một quả tạt chính Xác được thực hiện về phía cột xa, nơi Luis Diaz bật cao hơn đồng đội Szoboszlai, đánh đầu ghim bóng vào sát cột.

Luis Diaz đánh đầu mở tỷ số

Sáu phút sau, Casemiro lại để mất bóng và lại là Salah lao xuống mạn sườn phải, chuyền sệt vào giữa, nơi Luis Diaz đá nối vào góc lưới khiến Onana phóng người trong vô vọng. Hai bàn cách biệt dường như là quá nhiều với năng lực tấn công của Man United, nhưng đội chủ nhà không bỏ cuộc và Garnacho đã bấm bóng chính xác cho Joshua Zirkzee đánh đầu cận thành, nhưng Alisson đã xuất sắc cứu nguy.

Joshua Zirkzee đánh đầu cận thành nhưng Alisson cản phá

Huyền thoại tuyển Anh Michael Owen bình luận: “Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai đội này là các cầu thủ tấn công của Liverpool có khả năng ghi bàn như thế nào. Mỗi lần họ tiến lên, bạn sẽ nghĩ rằng ‘đây có thể là một bàn thắng’. Họ chỉ cần một nửa cơ hội và tung cú sút là bóng vào lưới.

“Man Utd không có sự đột phá trong toàn bộ đội hình của họ. Đó chính là điểm khác biệt”.

Nhưng câu chuyện ở Old Trafford chưa chấm dứt sau 45 phút. Owen dự báo trong giờ giải lao: “Trên tuyến tấn công, Arne Slot không thích bất kỳ đường bóng mạo hiểm nào. Ông ấy chỉ muốn chơi an toàn. Trong hiệp hai, không cần phải mạo hiểm. Ông ấy sẽ thúc giục Liverpool chơi an toàn hơn nữa, làm giảm sự khó chịu của đám đông”.

Michael Owen xuất thân từ Liverpool nhưng ông cũng nhiều năm chơi bóng cho Man United, nên huyền thoại vẫn hy vọng vào màn quật khởi của chủ nhà: “Trong năm phút đầu tiên của hiệp hai, sẽ có sự phấn khích, Man United sẽ cố gắng ghi bàn. Nếu Liverpool có thể giữ im lặng thì tôi nghĩ họ sẽ thắng trận này”.

Mo Salah ra chân cực nhanh khiến Onana bó tay

Nhưng Liverpool không hề im lặng, họ bắt thóp Kobbie Maino ở giữa sân và lập tức nhồi bóng lên phía trước. Dominik Szoboszlai nhặt lại bóng và chuyền cho Mo Salah, và như muốn bắt chước Luis Diaz trước đó, Salah sút thật nhanh, đưa bóng vào góc lưới khi Andre Onana chưa kịp đổ người.

Mo Salah đã ghi được 10 bàn thắng trong chín lần ra sân tại Old Trafford cho Liverpool trên mọi đấu trường. Anh là cầu thủ thứ hai ghi được 10 bàn thắng tại một sân khách duy nhất cho các CLB Premier League kể từ mùa giải 1992-1993, sau Alan Shearer (10 bàn tại Elland Road).

Chuyên gia Jim Beglin kết luận: "Man Utd đã bắt đầu ngày hôm nay với bản chất và mục đích, nhưng Liverpool đã lấy đi tất cả những điều đó".

NHẬT TÂN