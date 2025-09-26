Lễ hội chào đón Tân sinh viên khóa 2025: Khởi đầu hành trình tri thức và ước mơ

Toàn cảnh buổi lễ

Sự kiện đặc biệt này không chỉ nhằm đánh dấu cột mốc khởi đầu cho hành trình học tập và rèn luyện tại EIU mà còn là ngày hội để gần 1500 tân sinh viên gắn kết, lan tỏa nhiệt huyết, cùng nhau bắt đầu năm học mới tràn đầy năng lượng. Đây cũng là dịp để tân sinh viên cảm nhận rõ những giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục đã làm nên bản sắc của EIU trong suốt 15 năm hình thành và phát triển.

Phát biểu tại chương trình, TS Ngô Minh Đức – Hiệu trưởng EIU đã gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến tân sinh viên khóa 2025, đồng thời nhấn mạnh: Suốt những năm qua, với sự quyết tâm của tập thể Nhà trường cùng sự đầu tư, tạo điều kiện mạnh mẽ của Tập đoàn Becamex, EIU tiếp tục khẳng định vị thế là một trường đại học uy tín, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, giỏi chuyên môn, thành thạo ngoại ngữ, tự tin hội nhập toàn cầu, đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp FDI tại Bình Dương và nay là TPHCM.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Nhân dịp này, Nhà trường cũng đã vinh danh thủ khoa các ngành khóa 2025. Những gương mặt xuất sắc với thành tích nổi bật đã nhận học bổng 100% cho chuyến kiến tập tại Singapore. Đây là cơ hội để các em trải nghiệm và học hỏi nhiều điều bổ ích từ môi trường giáo dục tiên tiến. Với EIU, học bổng không chỉ dừng lại ở sự khích lệ tinh thần, mà còn là sự đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên phát triển năng lực, khẳng định giá trị bản thân.

Em Chu Gia Hân - thủ khoa ngành Kinh tế chia sẻ: Sau ba tuần nhập học, em và các bạn tân sinh viên đã có những trải nghiệm trong các chương trình định hướng đầy ý nghĩa. Đặc biệt, chúng em được đến thăm doanh nghiệp, tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất, được lắng nghe và trao đổi trực tiếp với các lãnh đạo. Những trải nghiệm quý giá ấy, dù chỉ là bước khởi đầu, nhưng là nền tảng để em tin rằng lựa chọn EIU chính là quyết định đúng đắn.

Sau phần Lễ, tân sinh viên EIU đã cùng hòa mình vào không khí sôi động, trẻ trung với nhiều hoạt động hấp dẫn từ giao lưu âm nhạc đến hội chợ và các trò chơi vận động. Chương trình không chỉ mang đến những phút giây giải trí mà còn là cơ hội để các em làm quen, kết nối, xây dựng tình bạn mới trong những ngày đầu đại học.

Lễ - Hội Chào đón Tân sinh viên 2025 không chỉ là nhịp cầu giúp tân sinh viên nhanh chóng hòa nhập với môi trường học tập mới mà còn là điểm khởi đầu cho hành trình khám phá bản thân, chinh phục tri thức và dựng xây ước mơ. Trên con đường ấy, EIU cam kết sẽ luôn đồng hành, tiếp sức để các em vững bước, trưởng thành toàn diện và góp phần lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự quan tâm từ lãnh đạo Nhà trường, Lễ hội năm nay để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng tân sinh viên EIU. Đây sẽ là động lực để các em bắt đầu một năm học mới đầy tự tin, nhiệt huyết, hứa hẹn mang đến nhiều thành công.

CAO TƯỜNG