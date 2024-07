Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đang giữ tinh thần tốt tập huấn tại Hungary

Huy Hoàng được gặp mặt động viên ngay tại nơi tập huấn ở Hungary trước khi dự Olympic 2024. Ảnh: H.H

> Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng tập huấn và di chuyển thẳng từ Hungary tới Olympic 2024

Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam đang có mặt ở Hungary cho biết, hiện lúc này các tuyển thủ tập huấn ở câu lạc bộ BVSC gồm Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo đều có tinh thần tốt.

Song hành với quá trình tập luyện, từng tuyển thủ được tạo điều kiện tham gia một số giải đấu để cọ xát thành tích. Vừa qua, Nguyễn Huy Hoàng và Hưng Nguyên, Thanh Bảo được dự giải International Trophy Sette Colli 2024 tại Italy. Huy Hoàng đã thi đấu cự ly 400m tự do và đạt thông số 3’57.77” xếp hạng 31; đạt kết quả 8’09.66” cự ly 800m tự do và xếp hạng 24; đạt kết quả 15’36.15” nội dung 1.500m xếp hạng 18. Huy Hoàng là tuyển thủ giành suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024 và được tranh tài cự ly 800m tự do, 1.500m tự do.

Bộ môn bơi (Cục TDTT) cho biết, qua từng buổi tập và thi đấu, các chỉ số chuyên môn của Huy Hoàng đều được gởi về Việt Nam để cấp quản lý có nắm bắt kỹ lưỡng về chuyên môn. Trên hết, chương trình tập huấn tại Hungary giúp Huy Hoàng đạt được sự thoải mái nhất cho mình trước khi tới Pháp dự Olympic Paris (Pháp) 2024.

Trong giai đoạn chuẩn bị cho ASIAD 19, Nguyễn Huy Hoàng đã tập huấn ở Hungary. Khi thi đấu ở ASIAD 19 trong nội dung đầu tiên 1.500m tự do, Huy Hoàng từng chia sẻ mình có áp lực tâm lý nên không đạt được thông số tốt nhất như kỳ vọng nhưng bước vào nội dung 800m tự do thì được một sự thoải mái nên đã bơi có thành tích tốt nhất. Chính sự thoải mái tâm lý giúp Huy Hoàng giành HCĐ cự ly 800m tự do và vượt chuẩn A Olympic để có suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024.

Được biết ngay tại Hungary trong tuần qua, hội đồng hương tỉnh Quảng Bình đang sinh sống ở Hungary đã trực tiếp gặp mặt Huy Hoàng và các tuyển thủ đội bơi Việt Nam để động viên tinh thần trước thi đấu Olympic Paris (Pháp) 2024.

MINH CHIẾN