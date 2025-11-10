Khi sân trường hóa thành ngày hội bóng đá

Không chỉ là một giải đấu, Giải bóng đá Nhi đồng TPHCM – VJSS Yamaha Cup 2025 đang tạo nên làn sóng thể thao học đường mạnh mẽ. Hành trình “tiếp lửa 32 trường” mà Ban tổ chức đã biến mỗi buổi chào cờ thành một lễ hội bóng đá đầy cảm hứng. Điểm dừng chân mới nhất – Trường Tiểu học Thuận Kiều, phường Đông Hưng Thuận, TPHCM – là minh chứng sống động cho tinh thần đó.

Đại diện Ban tổ chức giải và nhà tài trợ trao quà đến các em học sinh.

Không khí rộn ràng từ buổi chào cờ đầu tuần

Sáng 10-11, sân trường Trường Tiểu học Thuận Kiều như bừng sáng. Tiếng trống, tiếng reo hò, và hàng trăm ánh mắt háo hức đón đoàn đại biểu “đặc biệt” – những người mang ngọn lửa bóng đá học đường đến với học sinh.

Dẫn đầu đoàn là ông Nguyễn Hoài Anh, Trưởng ban tổ chức giải – Giám đốc Trung tâm VJSS, cùng ông Võ Thái Sơn, ông Okuhira Yusuke đại diện Yamaha Motor Việt Nam, và hai đại lý địa phương Long Thành Đạt và Su Su.

Phát biểu trước toàn trường, ông Nguyễn Hoài Anh gửi lời nhắn nhủ giản dị mà sâu sắc: “Chúng tôi muốn mang tinh thần fair-play và khát vọng chinh phục đến với từng sân trường. Mỗi em nhỏ hôm nay có thể là cầu thủ của tương lai, nhưng trên hết, các em học được tinh thần không bỏ cuộc".

Ông Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại buổi gặp mặt

Đại diện Yamaha, ông Võ Thái Sơn, khẳng định: “Yamaha tin rằng thể thao học đường là nền tảng của tương lai. Chúng tôi tự hào đồng hành để nuôi dưỡng ước mơ, sự khỏe mạnh và an toàn cho thế hệ trẻ".

Từ quà tặng đến cam kết cộng đồng

Không chỉ mang đến tinh thần cổ vũ, Ban tổ chức còn trao tặng trang phục thi đấu, bóng tập luyện đạt chuẩn và kinh phí 3 triệu đồng hỗ trợ đội bóng nhà trường.

Đặc biệt, nhà tài trợ Yamaha cũng đã tặng nón bảo hiểm cho học sinh, cùng voucher ưu đãi mua xe cho phụ huynh và giáo viên – một cách làm thiết thực để lan tỏa thông điệp “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”.

Cô Lê Thị Thoa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thuận Kiều, xúc động chia sẻ:

“Chúng tôi rất cảm ơn Ban tổ chức và Yamaha đã mang đến ngày hội ý nghĩa. Đây là nguồn động viên lớn để các em tự tin, yêu thể thao và sống có ý thức hơn".

Ông Võ Thái Sơn chia sẻ tại chương trình

Huấn luyện chuẩn Nhật Bản – tiếp lửa đam mê từ sân tập

Sau lễ chào cờ, sân trường trở thành sân tập. Các HLV của VJSS – được đào tạo theo tiêu chuẩn Nhật Bản – đã trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật cho đội bóng của trường.

Những pha khống chế, sút bóng, chuyền bóng được chỉnh sửa tỉ mỉ. Mỗi cú chạm bóng là một bài học về kỹ năng và tinh thần đồng đội.

Đây là hoạt động nằm trong chiến dịch “Hành trình 32 trường” – chuỗi chương trình đặc biệt của Ban tổ chức VJSS và Yamaha, đến từng trường để hỗ trợ, huấn luyện và truyền cảm hứng cho học sinh trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Hướng tới mùa giải bùng nổ

Giải bóng đá Nhi đồng TPHCM – VJSS Yamaha Cup 2025 sẽ khởi tranh vào ngày 29 và 30.11 tại CLB bóng đá Thủ Đức. 32 đội bóng tiểu học đã sẵn sàng – với tinh thần, kỹ năng và niềm tin được “tiếp lửa” từ chính ngôi trường của mình.

Từ những buổi chào cờ rộn rã đến những buổi tập đầy hứng khởi, hành trình của Yamaha và VJSS không chỉ ươm mầm tài năng bóng đá – mà còn khơi dậy niềm tự hào, tinh thần cộng đồng và tình yêu thể thao trong mỗi học sinh.

“Một hành trình – 32 sân trường – hàng ngàn nụ cười.” Đó là cách mà Yamaha Cup 2025 đang viết tiếp câu chuyện đẹp của bóng đá học đường Việt Nam.

LÊ ANH