Kao Việt Nam công bố Chương trình “Tăng cường chăm sóc y tế” hỗ trợ lao động nữ trong nước

Nhân kỷ niệm 30 năm hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, Kao Việt Nam công bố Chương trình “Tăng cường chăm sóc y tế: Nâng cao sức khỏe cho lao động nữ tại các khu công nghiệp” được Kao Việt Nam khởi xướng và Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) triển khai với sự phối hợp của Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women), cùng các cơ quan chính phủ, đơn vị y tế và các bên liên quan tại nơi làm việc.

Chương trình sẽ tập trung vào nhóm lao động nữ làm việc tại khu công nghiệp trong nước, hướng đến việc tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản phù hợp với nhu cầu của người lao động, với mục tiêu đưa thông tin sức khỏe, tư vấn và các hình thức hỗ trợ cần thiết đến gần hơn với lao động nữ. Chương trình cũng hướng đến thúc đẩy các chính sách và thực hành tại nơi làm việc thân thiện với gia đình, đáp ứng nhu cầu chăm sóc.

Kao Việt Nam, IOM và các đối tác liên quan sẽ phối hợp với người sử dụng lao động, những đơn vị cung cấp dịch vụ y tế và các bên liên quan cải thiện khả năng tiếp cận thông tin và dịch vụ tư vấn sức khỏe của lao động nữ, đồng thời kết nối và giới thiệu các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nói chung, và sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản nói riêng.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm, chuyên môn và mạng lưới của các bên sẽ thúc đẩy những cách thức tiếp cận thiết thực, phù hợp với điều kiện sinh hoạt và nhu cầu thực tế của lao động nữ ở Việt Nam.

Chương trình này vừa được giới thiệu tại sự kiện “Lễ công bố Chương trình Tăng cường chăm sóc y tế” do Kao Việt Nam tổ chức. Sáng kiến này đánh dấu một bước tiến mới trong những nỗ lực của Kao Việt Nam nhằm tiếp tục đóng góp cho cộng đồng địa phương và chung tay giải quyết các vấn đề xã hội tại Việt Nam.

Ông Shintaro Yasue, Tổng Giám đốc Kao Việt Nam, chia sẻ: Kỷ niệm 30 năm Kao hoạt động tại Việt Nam trong năm nay là một dấu mốc đầy ý nghĩa, được vun đắp bởi sự tin tưởng và ủng hộ của người dân Việt Nam suốt 3 thập niên qua. Bước vào chặng đường phát triển tiếp theo, Kao Việt Nam mong muốn tiếp tục mang đến những giá trị mới cho người tiêu dùng, không chỉ thông qua việc củng cố các thương hiệu và sản phẩm trong lĩnh vực sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp, mà còn bằng việc thúc đẩy những sáng kiến góp phần giải quyết các vấn đề xã hội tại Việt Nam. Đây cũng là một phần trong định hướng phát triển lâu dài của chúng tôi, với mong muốn tìm kiếm những cách thức để đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Trong định hướng chiến lược này, Kao Việt Nam rất hân hạnh khi được hợp tác cùng Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) và các đối tác để triển khai những sáng kiến góp phần cải thiện sức khỏe và cuộc sống của phụ nữ đang làm việc tại Việt Nam.

AN BÌNH