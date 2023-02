Huỳnh Như gặp lại đối thủ Bồ Đào Nha ở World Cup nữ 2023

World Cup nữ 2023 diễn ra ở 2 nước đồng chủ nhà Australia và New Zealand, từ ngày 20-7 đến 20-8. Trong đó, Mỹ, Hà Lan và Việt Nam là 3 đội đã giành suất trực tiếp đến World Cup nữ 2023 nhờ đạt thành tích cao ở lần lượt vòng loại khu vực Bắc - Trung Mỹ, châu u và châu Á. Lá thăm may rủi đưa cả 3 nằm ở bảng E, và 6 trận đấu thuộc bảng đấu này được diễn ra tại New Zealand.

Trong khi tấm vé cuối cùng để lọt vào bảng đấu này là cuộc cạnh tranh giữa Bồ Đào Nha, Cameroon và Thái Lan. Với việc có thứ hạng FIFA cao hơn giúp Bồ Đào Nha không phải thi đấu vòng sơ loại play-off. Ở vòng đấu này, Cameroon đã đánh bại Thái Lan tỉ số 2-0 để vào chơi trận “chung kết” cùng Bồ Đào Nha. Dù gặp không ít khó khăn, nhưng việc nhỉnh hơn về mặt đội hình lẫn chuyên môn đã giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng 2-1 chung cuộc. Hai bàn thắng của đại diện đến từ châu Âu được thực hiện bởi Diana Gomes (phút 22) và Carole Costa (phút 90+4).

Trong 25 cầu thủ Bồ Đào Nha đăng ký dự vòng play-off World Cup nữ 2023, có 18 cầu thủ đang chơi bóng ở Giải nữ VĐQG 2022-23. Họ đến từ các đội Benfica, Braga, Maritimo và Sporting CP.

Đây là giải đấu mà Huỳnh Như đang thi đấu trong màu áo của Lank FC. Thủ quân của đội tuyển nữ Việt Nam từng chạm trán với các tuyển thủ Bồ Đào Nha. Nếu không có gì thay đổi, chủ nhân 4 Quả bóng vàng nữ Việt Nam sẽ gặp lại những đối thủ này ở vòng bảng World Cup nữ 2023. Hy vọng kinh nghiệm và hiểu biết của “Nàng 9” sẽ giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung có sự chuẩn bị tốt cho ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh.

Theo đó, lịch thi đấu vòng bảng World Cup nữ 2023 của Việt Nam lần lượt gặp Mỹ (22-7), Bồ Đào Nha (27-7) và Hà Lan (1-8). Vào đầu tháng 3 tới, toàn đội sẽ hội quân ở Hà Nội và có chuyến tập huấn dài ngày ở Nhật Bản, trước khi chính thức bước vào các giải đấu quốc tế trong năm 2023.