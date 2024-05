Văn Thanh bị cấm thi đấu 3 trận

Hậu vệ Vũ Văn Thanh bị án phạt nguội từ Ban kỷ luật VFF

Theo nội dung thông báo, Vũ Văn Thanh (CLB Công An Hà Nội) bị phạt 10 triệu đồng, đình chỉ thi đấu 3 trận kế tiếp do hành vi xúc phạm, thiếu văn hóa với trọng tài trong trận Quảng Nam – Công an Hà Nội ở vòng đấu vừa qua trên sân Thiên Trường.

Trong trận đấu ấy, Văn Thanh đã không đồng tình với quyết định của trọng tài vào phút 65, có dùng lời lẽ với “vua” sân cỏ và ngay sau đó nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Cũng ở thông báo mới này, HLV của CLB Thanh Hóa, ông Popov lại dính án phạt. Lần này là số tiền 10 triệu đồng do không tham dự họp báo sau trận CLB TPHCM – Thanh Hóa. Trận đấu mà Thanh Hóa để thua 0-2 và bị top 3 đội đầu bảng gia khoảng cách.

Bên cạnh đó còn có hai CLB bị phạt tiền. Cụ thể, CLB Nam Định bị phạt 5 triệu đồng do vi phạm quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. CLB Hải Phòng bị phạt 2 triệu đồng do có 5 cầu thủ nhận thẻ vàng.

V-League 2023-2024 đang vào giai đoạn đá dồn giữa hai đợt tập trung đội tuyển U23 và đội tuyển Việt Nam. Loạt trận của vòng 18 sẽ diễn ra vào các ngày 12 và 13-5.

CAO TƯỜNG