Kết nối cộng đồng

Hơn 200 vận động viên tranh tài tại giải Pickleball ngành xe miền Nam 2025

SGGPO

Diễn ra trong 2 ngày 6 và 7-11, giải Pickleball ngành xe miền Nam lần 1 năm 2025 quy tụ sự tham gia của hơn 200 vận động viên ở nhiều nội dung.

Các VĐV tham dự giải chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức.
Các VĐV tham dự giải chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức.

Giải Pickleball ngành xe miền Nam lần 1 năm 2025 là giải đấu dành riêng cho các vận động viên là cán bộ, công nhân viên của các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngành xe. Ở lần đầu tiên tổ chức, giải đấu đã nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo các vận động viên, điều này góp phần tạo nên một giải đấu quy mô và chất lượng.

Theo đó, có khoảng 200 vận động viên đã đăng kí tham dự ở 4 nội dung gồm: Hạng A, Hạng B, Đôi nam nữ, Đồng đội và nội dung Mở rộng dành cho các khách mời, KOL về ngành xe, đơn vị truyền thông… Ngoài ra, còn có thêm nội dung Hạng C và Hạng D để khuyến khích cho các vận động viên được tiếp tục thi đấu sau khi không có được thành tích tốt ở vòng bảng.

z7199980809054_044a62485601d24c2dc259608c48a4b1.jpg
Ông Đặng Khoa Vũ phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đặng Khoa Vũ – Trưởng ban tổ chức cho biết: “Dù là lần đầu tiên được tổ chức thế nhưng giải Pickleball ngành xe miền Nam năm 2025 nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng ngành xe. Ban tổ chức cảm ơn sự đồng hành kịp thời từ các nhà tài trợ, đây cũng chính là động lực để ban tổ chức duy trì giải đấu này thành sân chơi thường niên cho các cán bộ, công nhân viên đang hoạt động trong lĩnh vực ngành xe ở những mùa giải tiếp theo”.

Với tổng giải thưởng lên đến hơn 200 triệu đồng, trong đó vô địch Hạng A và nội dung Mở rộng nhận phần thưởng 15 triệu đồng. Vô địch Hạng B và Đôi nam nữ là 10 triệu đồng. 20 triệu là số tiền thưởng cho đội vô địch nội dung Đồng đội.

LÊ ANH

Từ khóa

Pickleball KOL Công nhân viên Đôi nam nữ Năm 2025 Vận động viên Lễ khai mạc Miền Nam Hưởng ứng Trưởng Ban Tổ chức

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn