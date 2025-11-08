Hơn 200 vận động viên tranh tài tại giải Pickleball ngành xe miền Nam 2025

Diễn ra trong 2 ngày 6 và 7-11, giải Pickleball ngành xe miền Nam lần 1 năm 2025 quy tụ sự tham gia của hơn 200 vận động viên ở nhiều nội dung.

Các VĐV tham dự giải chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức.

Giải Pickleball ngành xe miền Nam lần 1 năm 2025 là giải đấu dành riêng cho các vận động viên là cán bộ, công nhân viên của các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngành xe. Ở lần đầu tiên tổ chức, giải đấu đã nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo các vận động viên, điều này góp phần tạo nên một giải đấu quy mô và chất lượng.

Theo đó, có khoảng 200 vận động viên đã đăng kí tham dự ở 4 nội dung gồm: Hạng A, Hạng B, Đôi nam nữ, Đồng đội và nội dung Mở rộng dành cho các khách mời, KOL về ngành xe, đơn vị truyền thông… Ngoài ra, còn có thêm nội dung Hạng C và Hạng D để khuyến khích cho các vận động viên được tiếp tục thi đấu sau khi không có được thành tích tốt ở vòng bảng.

Ông Đặng Khoa Vũ phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đặng Khoa Vũ – Trưởng ban tổ chức cho biết: “Dù là lần đầu tiên được tổ chức thế nhưng giải Pickleball ngành xe miền Nam năm 2025 nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng ngành xe. Ban tổ chức cảm ơn sự đồng hành kịp thời từ các nhà tài trợ, đây cũng chính là động lực để ban tổ chức duy trì giải đấu này thành sân chơi thường niên cho các cán bộ, công nhân viên đang hoạt động trong lĩnh vực ngành xe ở những mùa giải tiếp theo”.

Với tổng giải thưởng lên đến hơn 200 triệu đồng, trong đó vô địch Hạng A và nội dung Mở rộng nhận phần thưởng 15 triệu đồng. Vô địch Hạng B và Đôi nam nữ là 10 triệu đồng. 20 triệu là số tiền thưởng cho đội vô địch nội dung Đồng đội.

LÊ ANH