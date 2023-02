HLV Potter thừa nhận sẽ có “những tình huống khó xử”

The Blues đã chi hơn 300 triệu bảng trong tháng Giêng, một con số không thể tin nổi ở một kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Sau những bản hợp đồng đình đám Joao Felix và Mykhailo Mudryk hồi đầu tháng, các ông chủ Chelsea đã gây sốc khi phá kỷ lục chuyển nhượng tại Anh, chi đến 106,8 triệu bảng để mang về “Cậu bé vàng World Cup” Enzo Fernandez vào ngày cuối cùng. Tính tổng cộng cả 2 kỳ chuyển nhượng mùa Hè và mùa Đông, Chelsea đã tiêu tốn hơn 600 triệu bảng chi 17 tân binh.

HLV Potter chắc chắn không thể phàn nàn về sự sung túc tài năng mà ông đang có, nhưng thừa nhận việc tìm giải pháp kết nối tất cả họ sẽ là một thách thức: “Tài nguyên là một chuyện, nhưng bạn cần sắp xếp chúng, đưa ra quyết định đúng đắn, tạo ra một môi trường thích hợp. Thật thú vị, nhưng cũng là một bài kiểm tra cho tôi và các nhân viên. Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ giỏi, sự cạnh tranh lành mạnh này là cần thiết nhưng đôi khi sẽ có sự thất vọng. Sẽ có một số câu hỏi và những cuộc trò chuyện khó xử vì chỉ có 11 người có thể xuất phát, và bạn chỉ có thể đăng ký lượng cầu thủ nhất định trong ngày thi đấu của mình. Đó là về sự trung thực, cởi mở và minh bạch cũng như tôn trọng thực tế rằng mọi cầu thủ đều muốn chơi”.

Thương vụ kỷ lục Enzo Fernandez chỉ đến Anh vào thứ tư, nhưng HLV Potter không loại trừ tiền vệ 22 tuổi có thể ra mắt trong trận đón tiếp Fulham vào thứ sáu: “Phụ thuộc vào việc chúng ta hoàn thiện thủ tục giấy tờ và xin giấy phép. Tiếng Tây Ban Nha của tôi không giỏi và tiếng Anh của cậu ấy cũng không tốt, nhưng chúng tôi tin sẽ sớm hòa hợp. Fernandez là một chàng trai trẻ ấn tượng, một cầu thủ mà chúng tôi đang tìm kiếm. Vì vậy tôi rất mong được làm việc với cậu ấy”.

HLV Potter cũng cập nhật về tình hình của Hakim Ziyech sau khi thương vụ chuyển giao sang Paris Saint-Germain bị sụp đổ vào thời hạn chót: “Cậu ấy đã tập luyện cùng đội sáng thứ năm. Cậu ấy là một người chuyên nghiệp, hoàn toàn cam kết với chúng tôi và sẵn sàng cho Fulham”.

The Blues chỉ thắng 2 trong 11 trận gần nhất tại Premier League, đã rơi xuống vị trí thứ 10 với chỉ 29 điểm - kém 10 điểm so với tốp 4 và kém 21 điểm so với ngôi đầu của Arsenal. Sau 2 trận khởi sắc, thắng Crystal Palace và hòa tại Liverpool, HLV Potter - người đã thay thế Thomas Tuchel vào tháng 9 - chắc chắn đang mong chờ một chiến thắng trước Fulham để tạo bàn đạp cho nửa sau mạnh mẽ của mùa giải.