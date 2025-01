Hãy quên hết hiện tại, đây là lý do Arsenal được đánh giá cao hơn trong trận Derby Bắc London

Đây là một trận derby, nên ít hay nhiều thì phải nhìn xa hơn phong độ tương phản gần đây của các đối thủ ở phía bắc London khi xem xét ai sẽ thắng trong cuộc gặp tại Emirates. Dữ liệu chứng minh Arsenal tốt hơn nhiều so với Tottenham .

Xét về ngắn hạn, Arsenal không có phong độ tốt. Ba trận không thắng ở ba giải đấu khác nhau đã kìm hãm mùa giải của họ, nhưng cách đây không lâu, mọi thứ đã có vẻ khá khác biệt. Chiến thắng 3-1 trước Brentford vào ngày đầu năm mới đã kéo dài chuỗi trận bất bại kéo dài từ đầu tháng 11.

Kể từ khi đội trưởng Martin Ødegaard trở lại đội hình xuất phát tại Chelsea, đội của HLV Mikel Arteta đã trải qua 12 trận bất bại. Họ đã nỗ lực trở lại cuộc đua giành danh hiệu với tư cách là đối thủ thực tế duy nhất của đội đầu bảng Liverpool, tận dụng sự sụp đổ gây sốc của Manchester City, và nhờ thế họ vẫn đang chiến đấu trên bốn mặt trận.

Họ thậm chí còn có vẻ thành công trong việc vượt qua nỗi mất mát của Bukayo Saka do chấn thương gân kheo nghiêm trọng, khi đã giành được ba chiến thắng liên tiếp tại Premier League mà không có cầu thủ được cho là giỏi nhất của họ.

Tuy nhiên, sau vài tuần, mọi thứ có vẻ không mấy tích cực. Họ đã không đạt phong độ tốt nhất khi hòa 1-1 với Brighton, trước khi có kết quả đáng thất vọng nhất trong mùa giải khi để thua 2-0 trên sân nhà ở lượt đi bán kết League Cup với Newcastle. Tiếp theo là trận thua trong loạt sút luân lưu trước Manchester United với 10 người ở FA Cup vào cuối tuần này khiến hy vọng giành được danh hiệu đầu tiên kể từ năm 2020 của họ trong mùa giải này trở nên mong manh.

Ở phía bắc London, Tottenham hy vọng sẽ có sự thay đổi sau chuỗi phong độ tệ hại gần đây. Một tuần trước, đội của Ange Postecoglou chỉ thắng được hai trong số 11 trận gần nhất, và đó là trận đấu trên sân khách với Southampton, đội đang vật lộn ở Premier League và trận đấu trên sân nhà với Man Utd ở League Cup, khi họ gần như đã đánh mất lợi thế dẫn trước 3-0.

Tuy nhiên, chiến thắng 1-0 trước Liverpool ở lượt đi vòng bán kết League Cup đã làm tăng thêm tâm trạng. Việc phải đá hiệp phụ để đánh bại Tamworth của National League vào cuối tuần là điều không lý tưởng, và Spurs đã phải vật lộn trước đối thủ hạng năm, nhưng cuối cùng, họ đã giành chiến thắng, một số cầu thủ giỏi nhất của họ được nghỉ ngơi, và hy vọng chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu của họ vẫn còn rất lớn.

Trận derby bắc London vào thứ tư do đó diễn ra vào thời điểm kỳ lạ. Arsenal đang có nguy cơ mùa giải của họ tan vỡ, trong khi Spurs đang háo hức đưa mùa giải của họ trở lại đúng hướng.

Với phong độ gần đây, người ta có thể nghĩ rằng Tottenham có thể có cơ hội giành được kết quả tốt.

Nhưng trong khi Spurs có thể được khích lệ bởi chuỗi 262 phút không để thủng lưới - chuỗi thành tích tốt thứ hai của họ trong mùa giải này - thì thực tế vẫn là hai đội bóng này có chất lượng hoàn toàn khác nhau.

Arsenal là đội đang thách thức danh hiệu và sẽ là ứng cử viên sáng giá tại Champions League; Tottenham lại thi đấu không ổn định, nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng và thậm chí còn không thể lọt vào top 8 ở vòng bảng Europa League.

Trong chuỗi ba trận không thắng gần đây của Arsenal, họ chỉ ghi được hai bàn thắng, nhưng đã tạo ra đủ cơ hội để giành chiến thắng cả ba trận. Cơ hội của họ trong những trận đấu đó có giá trị là 7,35 bàn thắng dự kiến xG (0,88 so với Brighton, 3,22 so với Newcastle, 3,25 so với Man Utd), nhưng họ đã thất vọng vì một số pha dứt điểm rất kém và bị cản trở bởi một số pha bắt bóng xuất sắc, đáng chú ý nhất là khi Ødegaard chứng kiến ​​quả phạt đền của mình bị thủ môn Altay Bayindir của Man United cản phá.

Đúng là Arsenal đang bị áp lực sau khi họ bị loại khỏi FA Cup xoay quanh vấn đề tiền đạo có thể kết thúc các cơ hội tốt hơn, chẳng hạn như Kai Havertz . Cầu thủ người Đức đã không ghi được bàn thắng nào từ chín cú sút có giá trị 1,90 xG trước Newcastle và Man Utd, bao gồm cả một cú sút trượt trong mỗi trận đấu. Anh cũng thấy quả phạt đền của mình bị cản phá trong loạt sút luân lưu FA Cup. Nhưng Havertz không phải là một cầu thủ ghi bàn bẩm sinh. Anh đã chơi kém hơn so với xG của mình trong mỗi năm mùa giải ở Anh.

Tuy nhiên, mùa giải này, anh ấy chỉ kém hơn một chút, với 12 bàn thắng đến từ 12,12 xG. Tuy nhiên, đối với một số người hâm mộ, thật khó để thoát khỏi cảm giác rằng những pha bỏ lỡ rõ ràng của Havertz là nguyên nhân khiến Arsenal bị loại khỏi một cúp sau khi tiến đến bờ vực bị loại ở một cúp khác. Pha bỏ lỡ trong loạt sút luân lưu trước Man United không giúp ích gì cho anh, nhưng Arsenal đã tạo ra nhiều hơn đủ (3,25 xG) trước United (0,48 xG) để giành chiến thắng trước khi 120 phút kết thúc.

Phong độ kém cỏi của cầu thủ người Đức trước khung thành cũng đến vào thời điểm không may khi nó trùng hợp với một vài vấn đề lớn khác: Saka vắng mặt, Declan Rice bị đau, Gabriel Martinelli vật lộn với phong độ, Gabriel Jesus phải rời sân bằng cáng trong trận đấu với United, và Leandro Trossard không ghi được bàn thắng nào trong 11 trận . Phong độ tệ hại của Havertz trước khung thành khiến anh cảm thấy tệ hơn nhiều so với một tuần khi mọi người khác đều có mặt và chơi hết mình.

Arsenal hiện đã 'thắng' về xG trong 19 trong số 20 trận đấu gần đây của họ. Nói cách khác, nếu khả năng dứt điểm của họ chính xác như đối thủ, họ sẽ thắng tất cả các trận đấu đó, trừ một trận. Nghĩa là về mặt dữ liệu, phong độ của Arsenal thực sự không tệ đến vậy.

Đối đầu với một đội Spurs có thể giữ sạch lưới trước Liverpool và Tamworth nhưng vẫn có hàng phòng ngự cực kỳ lỏng lẻo, Arsenal một lần nữa sẽ tạo ra nhiều cơ hội tấn công. Hơn nữa, Tottenham cũng có thành tích tệ hại trong cuộc đối đầu này. Họ chỉ thắng một trong 31 trận sân khách gần nhất tại Premier League trước Arsenal (Hòa 12, Thua 18) và không thắng trong 13 trận kể từ chiến thắng 3-2 vào tháng 11 năm 2010. Họ chưa từng giữ sạch lưới trước đối thủ mạnh nhất của mình trong một trận đấu tại giải đấu trong 25 năm. Spurs đã thua sáu trong tám trận derby bắc London gần nhất và nếu họ lại phải chịu thất bại, họ sẽ thua ba trận liên tiếp trước Arsenal lần đầu tiên kể từ tháng 1 năm 1989.

Arsenal cũng là đội duy nhất chưa thua trận sân nhà tại Premier League mùa này (Thắng 6, Hòa 3), và ngay cả khi Spurs có thể giành chiến thắng 4-0 trước Manchester City, họ cũng có khả năng thua trước Crystal Palace, Bournemouth và Nottingham Forest.

Có những lý do chính đáng khiến Arsenal thất vọng về sự thay đổi của mùa giải vào đầu năm 2025, nhưng điều quan trọng là phải cố gắng có được góc nhìn toàn cảnh bằng cách nhìn vào bức tranh toàn cảnh.

Siêu máy tính Opta không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và sự thiếu tự tin ở một trung phong cụ thể; nó cho rằng Arsenal có 64,7% cơ hội chiến thắng trong trận derby bắc London, trong khi cơ hội của Spurs chỉ được đánh giá là 16,9%. Điều đó có vẻ phản ánh tốt hơn về vị trí của hai đội này hiện tại so với chuỗi phong độ tương phản ngắn ngủi của họ.

HỒ VIỆT