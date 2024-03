Hàng phòng ngự của Man United phải cải thiện để giữ mùa giải đi đúng hướng

Man United vẫn có nhiều chiến thắng ở mùa giải này, vấn đề là chẳng có thắng lợi nào thực sự đem đến một cảm giác yên tâm cho người hâm mộ của họ. Sự thiếu ổn định là một đặc tính chết chóc. Trận thắng trước Everton chỉ giảm bớt áp lực cho HLV Ten Hag sau những thất bại liên tiếp ở Premier League trước Fulham và Manchester City. Tuy nhiên, đó là trận đấu mà Everton, đội có 11 trận liên tiếp không biết chiến thắng là gì, đã tung ra 23 cú sút về phía khung thành đội chủ nhà Man United.

Everton đã không thể ghi được bàn thắng, đơn giản vì họ là đội ghi bàn ít thứ ba ở Premier League. Nghĩa là Man United thắng thì thắng nhưng ngoài 3 điểm, thì chẳng còn gì đáng để nói thêm khi mà số lượng cú sút mà họ nhận chịu vẫn chẳng cải thiện gì cả. Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải này, họ đã phải đối mặt với 468 cú sút trúng khung thành, con số này chỉ tốt hơn đội … cuối bảng là Sheffield United (503). Đó đã là chủ đề kể từ … đầu mùa giải đến nay, tức là cái ngày mà Wolves có 23 cú sút ở Old Trafford ngày khai màn Premier League.

Trong 10 trận đấu vừa qua của Man United, đối thủ của họ có tổng cộng 185 cú sút. Để so sánh, Arsenal và Manchester City chỉ phải đối mặt với 232 lần ở Premier League tính cả mùa giải. Ngay cả Newport County, đội đứng thứ 13 ở giải hạng 3 (League Two) cũng đã thực hiện được 17 cú sút trong trận đấu với Man United ở FA Cup hồi tháng Giêng.

Mùa giải trước, khi Ten Hag chỉ mới nắm quyền, Man United phải đối mặt với 482 cú sút trong 38 trận ở Premier League với tỷ lệ 12,6 lần/trận. Mùa này, con số này đã tăng lên 16,7 cú sút mỗi trận và trong 10 trận (gặp Manchester City 2 lần, Everton 2 lần, Wolves, Newcastle, Liverpool West Ham, Aston Villa và Luton) họ đã phải đối mặt với 20 cú sút trở lên.

Theo HLV Ten Hag thì đây là hệ quả của chấn thương ở những vị trí liên quan đến phòng ngự. Ông thay đổi con người ở 4 vị trí hậu vệ nhiều hơn so với mùa giải trước, ảnh hưởng đến cái mà ông gọi là “thói quen” phòng ngự, vốn khá quan trọng đối với những hậu vệ thường xuyên chơi cùng nhau. Man United đã sử dụng 11 cặp trung vệ khác nhau trong 39 trận mùa này trên mọi đấu trường, trong đó Jonny Evans và Raphael Varane đá cặp với nhau thường xuyên nhất nhưng cũng chỉ đứng chung có 7 lần. Nó hoàn toàn trái ngược với mùa giải trước, khi Ten Hag chọn Varane và Lisandro Martínez làm bộ đôi ưa thích, họ đá cùng nhau 22 lần. Còn mùa này, do chấn thương nên Martinez hầu như không thi đấu, chỉ đá chính 5 trận cùng Varane.

Cánh trái trong hệ thống phòng thủ là điểm yếu khác. Luke Shaw và Tyrell Malacia thường xuyên chấn thương. Lựa chọn số 1 Luke Shaw chỉ ra sân 15 lần, trong khi Malacia có khả năng sẽ vắng mặt toàn bộ mùa giải, hlv Ten Hag buộc phải luân phiên chuyển Victor Lindelöf, Sofyan Amrabat và Diogo Dalot dạt ra biên. Trong khi đó, bản hợp đồng mượn từ Tottenham là Sergio Reguilon không đáp ứng được nên ra đi hồi tháng Giêng. Có một chi tiết khá hài hước là Ten Hag để Reguilon ra đi chỉ vì được bộ phận y tế báo cáo rằng Shaw và Malacia đều sẽ khỏe mạnh vào tháng Giêng. Thực tế thì hiện Sahaw có nhanh lắm cũng phải đến tháng 5 mới quay lại sân cỏ.

Mùa trước Man United có 17 trận giữ sạch lưới, nhiều hơn 3 trận so với bất kỳ đội nào khác. Tuy nhiên, ngay cả như vậy thì họ cũng đã để thủng lưới 37 bàn tính đến giai đoạn này của mùa giải. Tức là con số bàn thua cũng chỉ tốt hơn 2 bàn so với 28 trận cùng giai đoạn ở mùa này. Nói cách khác, việc Man United phòng ngự kém không chỉ do hoàn cảnh chấn thương, mà là “thói quen xấy” của họ.

Với các chuyên gia, thì bản chất vấn đề nằm ở sơ đồ thi đấu của Man United có khối đội hình khá thấp, “mời gọi” các đối thủ sút bóng. Sau chiến thắng trước Everton, chính HLV Ten Hag thừa nhận có những cầu thủ "cảm thấy thoải mái khi phòng ngự ở tầm thấp", khác với cách tiếp cẫn của những đội bóng như Manchester City, Liverpool và Arsenal, những người thích phòng ngự tầm cao. Về chuyên môn, đây là lựa chọn bắt buộc của HLV Ten Hag khi mà các hậu vệ của ông đa phần lớn tuổi. Vì để dâng cao đội hình, đá phòng ngự với khối đội hình cao, thì các hậu vệ cần tốc độ, điều mà những Evans, Lindelof và Harry Maguire không mạnh.

Man United rất có cải thiện được gì từ nay đến cuối mùa, nghĩa là phải đối mặt với nhiều cú sút trúng khung thành. Chỉ có 4 thủ môn thực hiện nhiều pha cứu thua hơn con số 104 lần của Andre Onana. Giờ thì chỉ hi vọng thủ thành người Cameroon tiếp tục giữ được phong độ thì gần như anh không thể trông đợi những người phía trước mặt mình sẽ tạo ra sự an toàn nhiều hơn.

Cứ chờ xem trận đấu tại cúp FA với Liverpool thì sẽ rõ. Liverpool là đội có nhiều cú sút ở Premier League hơn bất kỳ đội nào khác và chỉ một lần họ làm được điều đó mà không ghi bàn, chính là trận gặp Man United tại Anfield vào tháng 12. Ngày hôm đó, Liverpool tung ra 34 cú sút và cuối trận, HLV Jurgen Klopp khen ngợi hàng phòng ngự "trong lành và đầy nhiệt huyết" của Man United.

Không biết có lời khen nào sau trận tứ kết cúp FA không?

HỒ VIỆT