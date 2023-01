Guardiola: “Các ông chủ Chelsea cần cho Potter thêm thời gian”

Diễn biến bất lực tại Etihad vào Chủ nhật cũng chứng kiến Chelsea bị loại ngay từ vòng 3 FA Cup lần đầu tiên sau 25 năm. Nhưng HLV Guardiola tin rằng những gì diễn ra vào lúc này không nên dùng để phán xét đồng nghiệp Graham Potter, người đang thật sự đối mặt với cuộc khủng hoảng chấn thương. Đến Etihad, The Blues gần như chỉ mang đến đội hình 2 khi mà Christian Pulisic, Raheem Sterling và tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang đã thêm vào danh sách chấn thương vốn rất dài với Reece James, N'Golo Kante, Ben Chilwell, Wesley Fofana, Edouard Mendy, Ruben Loftus-Cheek và Armando Broja.

“Tôi sẽ nói với Todd Boehly: Hãy cho anh ấy thời gian”, Guardiola nói trong cuộc họp báo sau trận. “Tôi biết ở các CLB lớn, kết quả rất quan trọng nhưng tôi muốn nói rằng hãy cho anh ấy thời gian. Những gì anh ấy đã làm ở Brighton thật xuất sắc, nhưng anh ấy nói đúng, mọi HLV đều cần thời gian trong mùa giải đầu tiên. Mọi người đều cần nó. Hôm nay, để đối đầu với Man City khi chúng tôi ở đẳng cấp này, không dễ dàng cho bất kỳ đội nào”.

Chelsea đã bị Man City dẫn trước 3-0 trong vòng 40 phút và không có cú sút trúng đích nào cho đến khi hiệp một kết thúc. Trong hiệp hai, một số trong 7.000 người hâm mộ đến từ London bắt đầu gọi tên cựu HLV Thomas Tuchel, người đã bị Boehly sa thải hồi tháng 9 dù đã vô địch Champions League năm 2021 dưới thời ông chủ cũ Roman Abramovich.

“Chúng tôi không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng làm tốt hơn công việc của mình”, HLV Potter chia sẻ khi được hỏi về những lời hô vang ủng hộ người tiền nhiệm Tuchel. “Chúng tôi hiểu sự thất vọng của người hâm mộ, chúng tôi tôn trọng điều đó. Nhưng chúng tôi phải tiếp tục làm việc. Luôn có những ý kiến khác và ý kiến tiêu cực vì kết quả không khả quan. Tôi hiểu sự thất vọng của họ, đặc biệt với kết quả và màn trình diễn thua sút hoàn toàn trước Man.City hôm nay. Điều đó là quá rõ ràng. Nhưng chúng tôi phải tập trung vào trận đấu tiếp theo và gắn bó với nhau như một tập thể. Tôi chắc chắn rằng sẽ nhận được sự ủng hộ khi người hâm mộ chứng kiến màn trình diễn tốt và kết quả tốt”.

Chelsea chỉ thắng 3 trong 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ cũng đã tụt xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League và kém 10 điểm so với tốp 4. Trận đấu tiếp theo của The Blues là tại Premier League vào thứ năm gặp Fulham, đội đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp kể từ sau World Cup. “Kết quả trong một khoảng thời gian ngắn không tích cực”, HLV Potter nói thêm. “Bạn có thể bào chữa và tìm kiếm lý do hoặc nói rằng nó không đủ tốt. Cả hai điều đó đều đúng. Chúng tôi đang đau khổ với tư cách là một CLB”.