Giải chạy Run To Live 2024: Chạy vì cuộc sống, hướng đến cộng đồng

UBND TPHCM đã chính thức chấp thuận cho Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao TPHCM và Công ty Miracle Entertainment Group đồng tổ chức giải chạy Run To Live 2024.

Theo tinh thần chỉ đạo của UBND TPHCM trong công văn số 5158/UBND-VX, Báo Sài Gòn Giải Phóng cùng Sở Văn hoá - Thể thao TPHCM và Công ty Miracle Entertainment Group đồng tổ chức giải chạy bộ Run To Live 2024 với số lượng vận động viên tham dự khoảng 6.000 người, trên các cự ly 5km, 10km và 21km tại đường Trần Bạch Đằng (đoạn từ R12 đến N13) thuộc phường Thủ Thiêm của Thành phố Thủ Đức.

Trưởng Ban tổ chức giải chạy Run To Live 2024 là nhà báo Nguyễn Thành Lợi - Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo Sài Gòn Giải Phóng, đồng trưởng Ban Tổ chức là Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao TPHCM Nguyễn Nam Nhân và Giám đốc Công ty Miracle Entertainment Group Võ Minh Trí.

Giải chạy Run To Live sẽ diễn ra vào các ngày từ 8 đến 10-3-2024, trong đó, bao gồm các sự kiện Race Kids (cự ly 1km dành cho trẻ em), ngày phát RaceKit cho VĐV tham dự, ngày diễn ra các cự ly thi đấu chính thức dành cho các VĐV phong trào và chuyên nghiệp, cũng như dành cho cộng đồng chạy bộ đã tham gia tập luyện và thi đấu thường xuyên tại TPHCM và trên cả nước.

Ngoài mục đích tạo nên một giải đấu thể thao quy mô, có chất lượng cao về chuyên môn để các VĐV phong trào cũng như chuyên nghiệp được thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ, Run To Live còn được xem là một trong những sự kiện quan trọng mà Báo Sài Gòn Giải Phóng và các đơn vị đồng tổ chức (Sở Văn hoá - Thể thao TPHCM, Công ty Miracle Entertainment Group) thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng thông qua việc gây quỹ hỗ trợ chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” của Báo Sài Gòn Giải Phóng, hỗ trợ VĐV thể thao khuyết tật của TPHCM, các dự án - quỹ vì cộng đồng của Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…

Run To Live 2024 ra đời với mong muốn trở thành một giải chạy thân thuộc với cộng đồng yêu chạy bộ trên khắp lãnh thổ Việt Nam và truyền cảm hứng về tinh thần Run To Live. Sứ mệnh của giải đấu lan tỏa động lực tập luyện cho những người yêu thích chạy bộ, truyền cảm hứng và rèn luyện lối sống khỏe mạnh, hạnh phúc. Nhiệm vụ quan trọng nữa của giải đấu chính là mang lại cơ hội và giúp đỡ những trẻ em kém may mắn tại Việt Nam.

Giải chạy Run To Live nhận được sự phối hợp và hỗ trợ tích cực từ các Sở, ban ngành liên quan như Sở Giao thông Vận tải TPHCM, Công an TPHCM, Liên đoàn Điền kinh TPHCM, Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia TPHCM, Bệnh viện Quân y 175, Trung tâm Văn hoá - Thể thao Thành phố Thủ Đức, VietRace365…

