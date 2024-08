Giải bóng chuyền Công an TPHCM mở rộng 2024: Đội nam TPHCM gặp nam Công an TPHCM tranh cúp vô địch

Đội nam Công an TPHCM (đỏ) lọt vào chung kết ở giải lần này. Ảnh: CATPHCM

> Giải bóng chuyền Công an TPHCM mở rộng 2024: Xác định 4 đội vào bán kết

Các lượt trận bán kết của giải bóng chuyền Công an TPHCM mở rộng 2024 – cúp báo Công an TPHCM đã khép lại sau ngày tranh tài 15-8. Đúng như dự báo của giới chuyên môn, 2 trận bán kết đã diễn ra với những cuộc so tài quyết liệt nhất.

Trong bán kết đầu tiên, các cầu thủ nam TPHCM được đánh giá cao hơn đối thủ Bến Tre nhưng lại sớm để thua ván đầu. Lấy lại tinh thần, các tay đập của đội nam TPHCM đã chơi bình tĩnh sau đó chiếm ưu thế trong 3 ván còn lại để giành trận thắng chung cuộc 3-1 (22/25, 25/16, 25/20, 25/16). Chiến thắng giúp đội nam TPHCM giành vé đầu tiên dự chung kết giải.

Bán kết thứ 2, đội chủ giải là Công an TPHCM đưa ra sân những tay đập tốt nhất trong đó tập trung bóng tới vị trí thuận lợi để chủ công người Cuba Hiroshi Centelles Rosales tấn công ghi điểm trước đối thủ Visakha (Campuchia). Trận đấu phải cần tới 5 ván đấu mới khép lại. Chung cuộc, đội nam Công an TPHCM thắng 3-2 (25/17, 22/25, 24/26, 25/22, 15/13) và giành suất còn lại dự chung kết giải.

Chung kết giải đấu sẽ là cuộc đọ sức giữa đội nam TPHCM và đội nam Công an TPHCM. Đây cũng là trận chung kết đầu tiên của các HLV trưởng Vũ Văn Duân và Huỳnh Văn Tuấn khi đảm nhiệm vị trí ở đội bóng của mình. Chung kết sẽ tổ chức tối 16-8 tại nhà thi đấu Quận Tân Bình (TPHCM).

Đội vô địch sẽ nhận cúp, cờ, HCV và phần thưởng 60 triệu đồng; đội giải nhì được nhận cờ, HCB và phần thưởng 40 triệu đồng; hai đội đồng hạng 3 sẽ nhận cờ, HCĐ và phần thưởng 20 triệu đồng. Ban tổ chức sẽ có thêm các giải dành cho cá nhân xuất sắc.

MINH CHIẾN