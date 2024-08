Giải bóng chuyền công an TPHCM mở rộng 2024: Xác định 4 đội vào bán kết

Đội nam Công an TPHCM giành suất dự bán kết giải đấu sau khi chơi thuyết phục tại vòng bảng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải bóng chuyền công an TPHCM mở rộng 2024 – cúp báo Công an TPHCM đã xác định xong 4 đội có suất dự bán kết của giải là Công an TPHCM, Bến Tre của Bảng A và TPHCM, Visakha (Campuchia) của Bảng B. Theo phân cặp, Công an TPHCM gặp Visakha (Campuchia) còn Bến Tre gặp TPHCM ở bán kết.

Các trận bán kết của giải được dự báo sẽ có so tài hấp dẫn đáng kể bởi trong vòng bảng, từng đội bóng đã thể hiện được chuyên môn của mình.

Với Công an TPHCM, HLV trưởng Vũ Văn Duân có mũi chủ công Hiroshi Centells Rosales (Cuba) cùng các gương mặt có kinh nghiệm như phụ công Thái Hưng, chuyền 2 Giang Văn Đức, chủ công Lâm Văn Sanh, Nguyễn Văn Hạnh... chơi khá chắc chắn trong những trận đã ra sân. Họ tiếp tục được đánh giá là ứng viên số 1 của ngôi vô địch giải năm nay. Đối thủ Visakha (Campuchia) sở hữu phụ công người Cuba có chiều cao vượt trội lên tới 2m10 Henry Pelayo Bernal cũng thể hiện sức mạnh đáng kể. Chính vậy, cơ hội chiến thắng giữa 2 đội là ngang bằng 50-50. Trận bán kết này được xem là chung kết sớm và người hâm mộ chờ đợi màn đấu trí của HLV trưởng mỗi bên.

Trong khi đó, nam TPHCM và nam Bến Tre đọ sức cùng nhau để tranh tấm vé dự chung kết giải. HLV Huỳnh Văn Tuấn (TPHCM) vẫn có những mũi đánh chất lượng để có thế vượt hàng chắn Bến Tre. Tuy nhiên, khi thi đấu thực tế, kết quả trên sân mới phản ánh rõ được thực lực của 2 đội.

Chiều 15-8, trận bán kết đầu tiên của giải (TPHCM – Bến Tre) sẽ diễn ra sau đó vào buổi tối cùng ngày, trận bán kết thứ 2: Công an TPHCM - Visakha (Campuchia) được tổ chức. Giải năm nay tổ chức tại nhà thi đấu Quận Tân Bình (TPHCM), được mở cửa tự do. Chung kết giải sẽ tổ chức ngày 16-8.

Đội vô địch sẽ nhận cúp, cờ, HCV và phần thưởng 60 triệu đồng; đội giải nhì được nhận cờ, HCB và phần thưởng 40 triệu đồng; hai đội đồng hạng 3 sẽ nhận cờ, HCĐ và phần thưởng 20 triệu đồng. Ban tổ chức sẽ có thêm các giải dành cho cá nhân xuất sắc.

MINH CHIẾN